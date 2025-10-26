Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 26/10/2025 09:01 GMT+7

Intel mở rộng đầu tư vào bán dẫn: Thêm động lực cho hợp tác công nghệ cao với TP.HCM

Tường Thụy Chủ nhật, ngày 26/10/2025 09:01 GMT+7
Intel, tập đoàn sản xuất chip và bán dẫn hàng đầu của Mỹ, có kế hoạch chuyển một phần hoạt động lắp ráp, đóng gói và kiểm định từ nhà máy tại Costa Rica sang các thị trường tiềm năng như Việt Nam, nơi Intel đặt nhà máy lớn ở TP.HCM.
Đây là một phần trong chiến lược tái cấu trúc toàn cầu của Intel nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Thông tin trên được ông Kenneth Tse, Tổng giám đốc Công ty Intel Products Vietnam (IPV), chia sẻ trong buổi làm việc mới đây với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) – nơi nhà máy IPV quy mô lớn của Intel hoạt động.

Nhà máy của Intel trong SHTP tại TP.HCM. Ảnh TL

Intel, TP.HCM tăng cường hợp tác trong bán dẫn, công nghệ cao

Buổi làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực giữa Intel và TP.HCM, đồng thời cập nhật tiến độ giải quyết các vướng mắc được nêu tại cuộc gặp giữa ông Nguyễn Văn Được và bà Sarah Kemp, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ Chính phủ quốc tế của Tập đoàn Intel, tại New York ngày 17/10.

Toàn cảnh buổi làm việc tại SHTP ngày 24/10/2025. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM

Tại cuộc gặp ở Mỹ, bà Sarah Kemp cho biết lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh tại TP.HCM hiện nay là chuỗi cung ứng bán dẫn. Tháng 4/2025, các nhà cung ứng toàn cầu của Intel đã đến Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng của tập đoàn.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định: Ngay sau chuyến công tác, TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý những vướng mắc của Intel, theo Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ mong muốn Intel Products Vietnam trở thành trung tâm xuất sắc về đóng gói và kiểm thử tiên tiến – nơi những sản phẩm phức tạp và giá trị nhất của Intel được hoàn thiện và ra mắt thế giới.

Intel đã xuất khẩu hơn 100 tỷ USD từ IPV

Ông Kenneth Tse cho biết nhà máy IPV hiện là cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn nhất của Intel, chiếm hơn 50% sản lượng toàn cầu và tạo việc làm cho hơn 6.000 lao động.

Sau 20 năm hoạt động, tính đến quý II/2025, IPV trong SHTP đã xuất khẩu hơn 4 tỷ sản phẩm, đưa kim ngạch xuất khẩu lũy kế vượt mốc 100 tỷ USD. Hiện Intel Việt Nam đang ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ mới nhất của Tập đoàn, trong đó có dòng chip 18A – sản phẩm tiên tiến nhất hiện nay.

Nhà máy quy mô lớn đang tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới để sản xuất chip máy tính chủ – dòng sản phẩm phức tạp và có giá trị lợi nhuận cao nhất của Intel. Tổng giám đốc IPV mong TP.HCM tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu thiết bị phục vụ quá trình chuyển giao công nghệ.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được (thứ 6 từ bên phải) chụp ảnh cùng lãnh đạo Intel Việt Nam. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM

Ông Kenneth Tse khẳng định Intel Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng TP.HCM trong đào tạo nhân lực AI, phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo và hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tập đoàn Intel nhận giấy phép đầu tư vào Việt Nam vào năm 2006. Năm 2010, Intel khai trương nhà máy IPV (sản xuất sản phẩm bán dẫn của Intel tại Việt Nam) nằm trong Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP). Đến nay, Intel đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam. Đây chính là tập đoàn công nghệ cao hàng đầu của Mỹ đầu tư vào ngành công nghiệp chip bán dẫn tại Việt Nam, mở đường và tạo động lực thu hút các dự án FDI lớn khác trong lĩnh vực này.


Liên minh quyền lực: Nvidia rót 5 tỷ USD vào Intel, định hình tương lai ngành chip AI Mỹ

Liên minh quyền lực: Nvidia rót 5 tỷ USD vào Intel, định hình tương lai ngành chip AI Mỹ

Lễ cưới tập thể 2025: 50 cặp công nhân mặc áo cưới trên tàu Metro, có đôi vợ chồng chờ 16 năm

50 cặp đôi công nhân, người lao động khó khăn đã khoác lên mình bộ lễ phục trong Lễ cưới tập thể 2025. Giữa niềm vui chung, câu chuyện của vợ chồng chị Hường và anh Công, những người đã chờ đợi 16 năm để có một ngày vui trọn vẹn, gây xúc động mạnh.

Đột phá giáo dục đại học: Chuyển từ "ban hành chủ trương" sang "quản trị thực thi"

Đột phá giáo dục đại học: Chuyển từ 'ban hành chủ trương' sang 'quản trị thực thi'

TP.HCM đề xuất cho phép một số chung cư hỗn hợp được kinh doanh lưu trú ngắn ngày

TP.HCM đề xuất cho phép một số chung cư hỗn hợp được kinh doanh lưu trú ngắn ngày

Nhân vật bí ẩn môi giới cho vợ chồng Ngân 98 "chạy án" với giá 8 tỷ đồng là ai?

Nhân vật bí ẩn môi giới cho vợ chồng Ngân 98 'chạy án' với giá 8 tỷ đồng là ai?

TP.HCM đẩy nhanh dự án nâng cấp Quốc lộ 13 huyết mạch kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

TP.HCM đẩy nhanh dự án nâng cấp Quốc lộ 13 huyết mạch kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân xuất hiện đầy quý phái trong vai trò mới

Mỹ nhân trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân xuất hiện lộng lẫy, quý phái trong vai trò mới, xứng với danh xưng "nữ thần sắc đẹp".

Văn hóa - Giải trí

Cảm xúc đặc biệt của MC Phí Linh khi lần đầu được dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

MC Phí Linh đã có những cảm xúc đặc biệt khi lần đầu được dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại điểm cầu Đồng Tháp.

Pháp luật

Đối tượng đâm chết người trên cầu Dục Thanh, tỉnh Lâm Đồng ra đầu thú

Sáng 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nghi phạm đâm đâm 2 anh em ở giữa cầu Dục Thanh, phường Phan Thiết khiến 1 người tử vong, 1 bị thương đã ra đầu thú.

Xã hội

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025: Cận cảnh vòng nguyệt quế mạ vàng 24k đặc biệt chưa từng có

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, Ban tổ chức tiết lộ, thiết kế vòng nguyệt quế dành cho Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 chứa đựng nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Tin tức

Công an xã cứu người phụ nữ định nhảy cầu tự tử ở Quảng Trị

Gia cảnh quá khó khăn, nửa đêm, người phụ nữ ra cầu Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị với ý định nhảy cầu tự tử, giải thoát bản thân. Rất may Công an xã Khe Sanh kịp thời có mặt, ngăn chặn kịp thời.

Văn hóa - Giải trí

Người đẹp học Đại học Công nghiệp TP.HCM đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Hoàng Ngọc Như, sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM giành chiến thắng trong đêm Chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam diễn ra vào tối qua (25/10).

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 26/10 tốt nhất: Tín hiệu củng cố sau đợt tăng giá lịch sử, giá vàng sẽ tiếp tục "bay cao"?

Giá vàng hôm nay 26/10 ở ngưỡng 4.100 USD/ounce, dứt chuỗi tăng 9 tuần liên tiếp. Đáng nói, các nhà phân tích nhận định diễn biến này dường như đang củng cố sự bền vững của xu hướng tăng chung.

Chuyển động Sài Gòn

Cú kích hoạt đầy kỳ vọng

Khu "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ nhiều năm bỏ hoang đã được kích hoạt khi TP.HCM chuyển chủ trương thành phương án chỉ trong một tuần. Tốc độ này mở ra kỳ vọng mới về cách thành phố hành động vì chất lượng sống của người dân.

Điểm nóng

Chỉ huy lữ đoàn Ukraine thừa nhận có thương vong lớn do một bức ảnh đăng trên mạng xã hội

Đại tá Anatoly Savich, chỉ huy lữ đoàn còn non kinh nghiệm của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Độc lập số 105 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã để xảy ra thương vong hàng loạt do thói quen đăng ảnh các đội hình quân sự lên mạng xã hội, các cơ quan an ninh Nga cho biết với RIA Novosti.

Thể thao

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 8 V.League 2025/2026

Sau 1/4 chặng đường, cục diện V.League 2025/2026 ngày càng trở nên khó lường. Tân binh Ninh Bình FC tiếp tục thăng hoa, trong khi ĐKVĐ Thép xanh Nam Định thì chật vật.

Nhà nông

Quảng bá, xúc tiến thương mại, đòn bẩy giúp sản phẩm OCOP Việt vươn tầm thế giới

Từ các hội chợ quốc tế đến sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của Việt Nam đang dần khẳng định chỗ đứng trong chuỗi giá trị xuất khẩu. Không chỉ còn là đặc sản vùng miền mang tính bản địa, OCOP Việt Nam đã trở thành thương hiệu được định vị theo hướng chuyên nghiệp và xúc tiến thương mại được xem là đòn bẩy chiến lược để hàng Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Xã hội

Đuổi con dâu ra ngoài sau khi nhận kết quả ADN, người đàn ông nhận kết đắng

Nhiều năm làm nghề, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền không quên được những câu chuyện dở khóc dở cười. Chỉ một tờ kết quả xét nghiệm ADN đã phơi bày một bí mật bị chôn giấu suốt hàng chục năm.

Văn hóa - Giải trí

Song Hye Kyo chật vật trở lại màn bạc với vai nữ tu trừ tà

Dù mạnh dạn thoát khỏi hình tượng quen thuộc trong “Dark Nuns”, Song Hye Kyo vẫn chưa tạo được bước đột phá trước cuộc cạnh tranh khốc liệt tại mùa giải Rồng Xanh năm nay.

Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Dự kiến trong 3 ngày tại Kuala Lumpur, Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại các phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 47; dự Lễ trao Giải thưởng ASEAN...

Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: NSX Running Man xin lỗi khán giả, dàn mỹ nhân hội ngộ trong hôn lễ của Á hậu và chồng chủ tịch

Lễ vu quy của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, hình ảnh gợi cảm của ca sĩ Luna Đào... là những tin tức showbiz nổi bật trong 24h qua.

Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Cuộc đua nghẹt thở giành vòng nguyệt quế

Chung kết năm Đường lên Đỉnh Olympia 2025 sẽ diễn ra từ 8h30 hôm nay. Đây là cuộc so tài của 4 nhà leo núi: Lê Quang Duy Khoa (Quốc học Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Tiền Giang), Đoàn Thanh Tùng (Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (Hà Nội - Amsterdam, Nhất Quý IV).

Bạn đọc

Thu hồi đất do vi phạm: 5 lỗi người dân thường mắc phải là gì?

Luật Đất đai 2024 và Nghị định 102/2024/NĐ-CP đã làm rõ căn cứ, trình tự, cũng như hậu quả pháp lý khi Nhà nước thu hồi đất do vi phạm. Luật sư Hoàng Anh Sơn - Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, nắm chắc các quy định chính sẽ giúp người dân tránh rủi ro bị thu hồi đất, mất tài sản gắn liền với đất hoặc chịu xử phạt hành chính.

Gia đình

5 cây cảnh quý hiếm, kiêu kỳ, đẹp như tranh sơn dầu trong bóng râm, nông dân phố rất ưa thích

Cây cảnh này tươi tốt ngay cả khi nhà bạn không đủ ánh sáng, đặc biệt phù hợp với người "nông dân" canh tác trên những ngôi nhà phố.

Chuyển động Sài Gòn

Mặt trận TP.HCM hỗ trợ gần 175 triệu đồng cho gia đình cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp chính quyền xã Bàu Bàng đã đến thăm hỏi, chia sẻ và trao gần 175 triệu đồng hỗ trợ gia đình cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi trong cơn mưa lớn tối 22/10.

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 26/10: Tăng nhanh, giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 26/10, giá dầu thô trên thị trường thế giới điều chỉnh giảm sau khi tăng liên tục trong tuần qua.

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM làm gì để trở thành đô thị đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực?

TP.HCM đang đứng trước thời cơ vàng để trở thành siêu đô thị tầm vóc quốc tế. Với quyết tâm mở cơ chế, bứt phá thể chế và dẫn đầu đổi mới sáng tạo, Thành phố hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - công nghệ hàng đầu khu vực vào năm 2030.

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 26/10: Lần đầu được định danh tại Công ước, bước đi chống tội phạm mạng

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 26/10: Tiến sĩ Jeff Nijsse đánh giá cao tính hiện đại của Công ước Hà Nội, đặc biệt là việc đưa tài sản số/tài sản ảo (virtual asset) vào định nghĩa về tài sản.

Điểm nóng

EU có thể mất 238 tỷ USD nếu tịch thu tài sản của Nga

Các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) có thể mất ít nhất 238 tỷ USD vốn đầu tư vào nền kinh tế Nga nếu tiến hành tịch thu tài sản của Nga để cấp “khoản tín dụng bồi thường” cho Ukraine, theo tính toán của Sputnik dựa trên dữ liệu từ các cơ quan thống kê quốc gia.

Tin tức

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với ông Nguyễn Cảnh Toàn

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 24/10/2025 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026 với ông Nguyễn Cảnh Toàn.

Thể thao

Liverpool thua trận, HLV Arne Slot “chì chiết” học trò

Liverpool đã trải qua thất bại thứ 4 liên tiếp tại Premier League khi gục ngã với tỷ số 2-3 trước Brentford và HLV Arne Slot đã chỉ ra những hạn chế của đội bóng.

Tin tức

Thủ tướng và các Thành viên Chính phủ sau khi Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng

Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu danh sách các Thành viên Chính phủ sau khi Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng với bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Hồ Quốc Dũng; chức Bộ trưởng với các ông Lê Hoài Trung, Trần Đức Thắng và Đỗ Thanh Bình.

Nhà đất

Bắc Ninh có dự án nhà ở xã hội tại xã Lạng Giang, vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ đầu tư Dự án khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (nay là xã Lạng Giang), vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.

Nhà đất

Sau biến cố của ông Trịnh Văn Quyết, sắp tới tập đoàn FLC sẽ "gượng" lại như thế nào?

Từ vị thế doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản khoảng 2 tỷ USD, ông Trịnh Văn Quyết nay ước tính còn vài nghìn tỷ đồng. Sau biến cố, FLC đang nỗ lực “tái sinh” bằng hàng loạt dự án mới và trở lại với Bamboo Airways.

Ảnh

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Hội chợ Mùa thu 2025 với “6 cái nhất”

Tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 chính thức được diễn ra. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá Hội chợ đã đạt được "6 nhất": Quy mô lớn nhất; không gian hiện đại nhất; sản phẩm phong phú nhất; chất lượng cao nhất; hoạt động hấp dẫn nhất; chính sách ưu đãi tốt nhất.

Xã hội

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 được truyền hình trực tiếp và hứa hẹn bùng nổ với cuộc tranh tài của 4 nhà leo núi để giành vòng nguyệt quế cùng phần thưởng 50.000 USD.

