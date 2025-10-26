Intel mở rộng đầu tư vào bán dẫn: Thêm động lực cho hợp tác công nghệ cao với TP.HCM

Đây là một phần trong chiến lược tái cấu trúc toàn cầu của Intel nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Thông tin trên được ông Kenneth Tse, Tổng giám đốc Công ty Intel Products Vietnam (IPV), chia sẻ trong buổi làm việc mới đây với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) – nơi nhà máy IPV quy mô lớn của Intel hoạt động.



Nhà máy của Intel trong SHTP tại TP.HCM. Ảnh TL

Intel, TP.HCM tăng cường hợp tác trong bán dẫn, công nghệ cao

Buổi làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực giữa Intel và TP.HCM, đồng thời cập nhật tiến độ giải quyết các vướng mắc được nêu tại cuộc gặp giữa ông Nguyễn Văn Được và bà Sarah Kemp, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ Chính phủ quốc tế của Tập đoàn Intel, tại New York ngày 17/10.

Toàn cảnh buổi làm việc tại SHTP ngày 24/10/2025. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM

Tại cuộc gặp ở Mỹ, bà Sarah Kemp cho biết lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh tại TP.HCM hiện nay là chuỗi cung ứng bán dẫn. Tháng 4/2025, các nhà cung ứng toàn cầu của Intel đã đến Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng của tập đoàn.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định: Ngay sau chuyến công tác, TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý những vướng mắc của Intel, theo Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ mong muốn Intel Products Vietnam trở thành trung tâm xuất sắc về đóng gói và kiểm thử tiên tiến – nơi những sản phẩm phức tạp và giá trị nhất của Intel được hoàn thiện và ra mắt thế giới.

Intel đã xuất khẩu hơn 100 tỷ USD từ IPV

Ông Kenneth Tse cho biết nhà máy IPV hiện là cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn nhất của Intel, chiếm hơn 50% sản lượng toàn cầu và tạo việc làm cho hơn 6.000 lao động.

Sau 20 năm hoạt động, tính đến quý II/2025, IPV trong SHTP đã xuất khẩu hơn 4 tỷ sản phẩm, đưa kim ngạch xuất khẩu lũy kế vượt mốc 100 tỷ USD. Hiện Intel Việt Nam đang ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ mới nhất của Tập đoàn, trong đó có dòng chip 18A – sản phẩm tiên tiến nhất hiện nay.

Nhà máy quy mô lớn đang tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới để sản xuất chip máy tính chủ – dòng sản phẩm phức tạp và có giá trị lợi nhuận cao nhất của Intel. Tổng giám đốc IPV mong TP.HCM tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu thiết bị phục vụ quá trình chuyển giao công nghệ.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được (thứ 6 từ bên phải) chụp ảnh cùng lãnh đạo Intel Việt Nam. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM

Ông Kenneth Tse khẳng định Intel Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng TP.HCM trong đào tạo nhân lực AI, phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo và hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tập đoàn Intel nhận giấy phép đầu tư vào Việt Nam vào năm 2006. Năm 2010, Intel khai trương nhà máy IPV (sản xuất sản phẩm bán dẫn của Intel tại Việt Nam) nằm trong Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP). Đến nay, Intel đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam. Đây chính là tập đoàn công nghệ cao hàng đầu của Mỹ đầu tư vào ngành công nghiệp chip bán dẫn tại Việt Nam, mở đường và tạo động lực thu hút các dự án FDI lớn khác trong lĩnh vực này.



