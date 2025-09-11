Israel tấn công Hamas ở Qatar: Việt Nam lên án hành vi sử dụng vũ lực, vi phạm chủ quyền quốc gia

"Việt Nam lên án hành vi sử dụng vũ lực và vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng phát biểu tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 11/9, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Israel không kích, tiêu diệt lãnh đạo Hamas tại Qatar.

Người phát ngôn kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, tạo môi trường thuận lợi để đàm phán thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn, bền vững cho cuộc xung đột Israel-Palestine hiện nay vì an ninh, an toàn, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Về tình hình người Việt tại Qatar, bà Hằng cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và liên lạc với đầu mối của cộng đồng người Việt Nam tại Qatar để nắm bắt tình hình.

“Hiện nay chưa ghi nhận có công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng” - bà Hằng khẳng định. Theo bà, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn.