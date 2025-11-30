Kết nối nghĩa tình xứ Thanh từ Giải vô địch bóng đá Thanh Hóa miền Nam

Kểt nối nghĩa tình xứ Thanh từ Giải vô địch bóng đá Thanh Hóa miền Nam

Chiều ngày 30/11, Giải bóng đá vô địch Thanh Hoá miền Nam Cup Hoàng Nông mùa 12 năm 2025 được ban tổ chức công bố. Theo đó, giải sẽ diễn ra từ ngày 7/12/2025 đến 11/1/2026 tại sân PM Sport (phường Tân Bình, TP.HCM).

Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam được khởi tranh từ năm 2011. Sau hơn 1 thập kỷ hình thành và phát triển, Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam được xem là giải đấu danh giá nhất của những người con xứ Thanh tại miền Nam.

Giải đấu là nơi quy tụ những đội bóng đến từ các huyện thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đây là sân chơi thiết thực và bổ ích, là nơi gắn kết tình đồng hương của những người con xứ Thanh xa quê.

Giải đấu cũng là nơi kết nối những người yêu thể thao, đam mê bóng đá. Đặc biệt hơn, thông qua giải đấu, ban tổ chức mong muốn giới thiệu văn hóa, hình ảnh con người xứ Thanh đến với bạn bè trong và ngoài nước.

"Tôi mong muốn toàn thể đồng hương Thanh Hóa trên mọi miền tổ quốc cũng như đang sinh sống ở nước ngoài hưởng ứng và đồng hành cùng giải đấu, đặc biệt cổ vũ cũng như tiếp lửa cho các đội tham gia thi đấu. Từ đó, hình ảnh và văn hóa đẹp của người xứ Thanh tiếp tục được lan toả mạnh mẽ hơn", ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng ban tổ chức giải chia sẻ.

Theo công bố của ban tổ chức, giải năm nay sẽ có sự tranh tài của 16 đội bóng gồm: Nghi Sơn, Quảng Xương, Như Thanh, thành phố Thanh Hóa, Nông Cống, Yên Định, Sầm Sơn, Thiệu Hóa, Bá Thước, Như Xuân, Triệu Sơn, Cẩm Thủy, Hà Trung, Thọ Xuân, Nga Sơn, Hậu Lộc.

Theo điều lệ, giải đấu sẽ chơi theo thể thức sân 7 người; 16 đội tham dự giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam Cup Hoàng Nông mùa 12 năm 2025 sẽ được chia làm bốn bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra tám đội mạnh nhất vào tứ kết, các đội thắng tứ kết vào bán kết. Hai đội thắng bán kết sẽ tranh ngôi vô địch. Hai đội thua bán kết đồng hạng ba.

Tại các trận vòng tứ kết, bán kết và chung kết sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 1 trận. Nếu kết thúc 60 phút thi đấu chính thức có tỷ số hòa, hai CLB sẽ tiến hành thi đấu luân lưu 7m để xác định đội thắng.