Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chuyển động Sài Gòn
Kết nối nghĩa tình xứ Thanh từ Giải vô địch bóng đá Thanh Hóa miền Nam

Lê Giang Chủ nhật, ngày 30/11/2025 17:58 GMT+7
Giải vô địch bóng đá Thanh Hoá miền Nam năm 2025 sẽ diễn ra từ 7/12/2025-11/1/2026, là sân chơi kết nối nghĩa tình của những người dân xứ Thanh xa quê.
Kểt nối nghĩa tình xứ Thanh từ Giải vô địch bóng đá Thanh Hóa miền Nam

Chiều ngày 30/11, Giải bóng đá vô địch Thanh Hoá miền Nam Cup Hoàng Nông mùa 12 năm 2025 được ban tổ chức công bố. Theo đó, giải sẽ diễn ra từ ngày 7/12/2025 đến 11/1/2026 tại sân PM Sport (phường Tân Bình, TP.HCM).

Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam được khởi tranh từ năm 2011. Sau hơn 1 thập kỷ hình thành và phát triển, Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam được xem là giải đấu danh giá nhất của những người con xứ Thanh tại miền Nam.

Giải đấu là nơi quy tụ những đội bóng đến từ các huyện thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đây là sân chơi thiết thực và bổ ích, là nơi gắn kết tình đồng hương của những người con xứ Thanh xa quê.

Giải đấu cũng là nơi kết nối những người yêu thể thao, đam mê bóng đá. Đặc biệt hơn, thông qua giải đấu, ban tổ chức mong muốn giới thiệu văn hóa, hình ảnh con người xứ Thanh đến với bạn bè trong và ngoài nước.

"Tôi mong muốn toàn thể đồng hương Thanh Hóa trên mọi miền tổ quốc cũng như đang sinh sống ở nước ngoài hưởng ứng và đồng hành cùng giải đấu, đặc biệt cổ vũ cũng như tiếp lửa cho các đội tham gia thi đấu. Từ đó, hình ảnh và văn hóa đẹp của người xứ Thanh tiếp tục được lan toả mạnh mẽ hơn", ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng ban tổ chức giải chia sẻ.

Theo công bố của ban tổ chức, giải năm nay sẽ có sự tranh tài của 16 đội bóng gồm: Nghi Sơn, Quảng Xương, Như Thanh, thành phố Thanh Hóa, Nông Cống, Yên Định, Sầm Sơn, Thiệu Hóa, Bá Thước, Như Xuân, Triệu Sơn, Cẩm Thủy, Hà Trung, Thọ Xuân, Nga Sơn, Hậu Lộc.

Theo điều lệ, giải đấu sẽ chơi theo thể thức sân 7 người; 16 đội tham dự giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam Cup Hoàng Nông mùa 12 năm 2025 sẽ được chia làm bốn bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra tám đội mạnh nhất vào tứ kết, các đội thắng tứ kết vào bán kết. Hai đội thắng bán kết sẽ tranh ngôi vô địch. Hai đội thua bán kết đồng hạng ba.

Tại các trận vòng tứ kết, bán kết và chung kết sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 1 trận. Nếu kết thúc 60 phút thi đấu chính thức có tỷ số hòa, hai CLB sẽ tiến hành thi đấu luân lưu 7m để xác định đội thắng.

TP.HCM siết chặt quản lý vỉa hè, công an và Chủ tịch xã chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lấn chiếm

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo khẩn, yêu cầu tăng cường chấn chỉnh việc quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè. Trong đó, giao trách nhiệm rõ ràng cho Chủ tịch UBND cấp xã và Công an TP.HCM phải kiên quyết xử lý, đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm trong phạm vi quản lý.

Taxi điện ở TP.HCM chiếm 71%, Metro 1 thu hút 15 triệu lượt khách

Chuyển động Sài Gòn
Taxi điện ở TP.HCM chiếm 71%, Metro 1 thu hút 15 triệu lượt khách

Hai vụ trộm liên tiếp ở TP.HCM: Nhặt thẻ tín dụng đi mua iPhone, trộm máy tính bị bắt trong 2 giờ

Chuyển động Sài Gòn
Hai vụ trộm liên tiếp ở TP.HCM: Nhặt thẻ tín dụng đi mua iPhone, trộm máy tính bị bắt trong 2 giờ

Vụ cháy lớn tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM: Lửa xuất phát từ ô tô dưới tầng hầm, 20 người kịp thoát nạn

Chuyển động Sài Gòn
Vụ cháy lớn tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM: Lửa xuất phát từ ô tô dưới tầng hầm, 20 người kịp thoát nạn

Người phụ nữ nghi rơi từ sân thượng chung cư tử vong, công an TP.HCM phong tỏa hiện trường

Chuyển động Sài Gòn
Người phụ nữ nghi rơi từ sân thượng chung cư tử vong, công an TP.HCM phong tỏa hiện trường

Xe chở rác chạy vào đường có biển giới hạn 10 tấn, dân đẩy xe rùa vá đường
Chuyển động Sài Gòn

Xe chở rác chạy vào đường có biển giới hạn 10 tấn, dân đẩy xe rùa vá đường

Chuyển động Sài Gòn

Thấy đường Thuận Giao 17, TP.HCM xuống cấp, nhiều ổ gà, ổ voi, người dân đẩy xe rùa, xin xà bần vá đường thì lại bị xe chở rác băm nát.

Nuôi con lươn đồng trong bể không bùn cho ăn toàn thảo dược, nông dân Hải Phòng thu lợi nhuận lớn
Nhà nông

Nuôi con lươn đồng trong bể không bùn cho ăn toàn thảo dược, nông dân Hải Phòng thu lợi nhuận lớn

Nhà nông

Việc bổ sung thảo dược vào khẩu phần ăn giúp lươn tăng sức đề kháng, giảm stress khi nuôi mật độ cao, hạn chế sử dụng kháng sinh, giảm chi phí thức ăn. Trong suốt quá trình nuôi, các bể thí điểm cũng ghi nhận rất ít tình trạng dịch bệnh, cho thấy mô hình vận hành ổn định và an toàn.

Vụ tài xế lao ô tô gây trọng thương 2 người ở Tây Ninh: Một phụ nữ không qua khỏi
Pháp luật

Vụ tài xế lao ô tô gây trọng thương 2 người ở Tây Ninh: Một phụ nữ không qua khỏi

Pháp luật

Sau khi lái ô tô Lexus màu trắng tông thẳng vào nhóm 3 phụ nữ và một em bé đứng trong sân nhà, đối tượng Nguyễn Tấn Thành đã bị lực lượng chức năng truy bắt và khống chế tại khu vực biên giới. Một nạn nhân nữ đã tử vong tại bệnh viện.

Thủ tướng Hungary cảnh báo về 'trận động đất chính trị' ở châu Âu
Thế giới

Thủ tướng Hungary cảnh báo về "trận động đất chính trị" ở châu Âu

Thế giới

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng việc thừa nhận Ukraine đã thất bại trong cuộc xung đột với Nga sẽ gây ra một "cơn địa chấn chính trị" ở châu Âu. Ông cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo phương Tây đang chuẩn bị điều quân và biến cuộc xung đột này thành "một trò kinh doanh".

Vietjet thông tin 'nóng' về 69 máy bay Airbus A320/A321
Kinh tế

Vietjet thông tin "nóng" về 69 máy bay Airbus A320/A321

Kinh tế

Hãng hàng không Vietjet vừa công bố đã hoàn tất cập nhật 69 máy bay Airbus A320/A321, sớm gần 4 giờ so với thời hạn của cơ quan chức năng và Airbus.

Kinh tế tư nhân TP.HCM trước cơ hội mới
Chuyển động Sài Gòn

Kinh tế tư nhân TP.HCM trước cơ hội mới

Chuyển động Sài Gòn

Sự kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 cùng những cam kết về sự đồng hành và phản biện xã hội đang củng cố niềm tin cho khu vực kinh tế tư nhân. Cơ hội tăng trưởng chất lượng cao cho siêu đô thị đã được mở ra, nhưng đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ trong tư duy và hành động.

Khởi tố, bắt tạm giam 9 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng từ mâu thuẫn trên TikTok
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam 9 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng từ mâu thuẫn trên TikTok

Pháp luật

Ngày 30/11, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 thanh thiếu niên về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Tài xế lao ô tô gây trọng thương 2 người ở Tây Ninh, bị bắt khi lái xe máy trốn ra biên giới
Pháp luật

Tài xế lao ô tô gây trọng thương 2 người ở Tây Ninh, bị bắt khi lái xe máy trốn ra biên giới

Pháp luật

Nguyễn Tấn Thành, 45 tuổi, bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang di chuyển bằng xe máy về phía cửa khẩu Mộc Bài sau khi lái ô tô gây tai nạn nghiêm trọng ở Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

“Cú quay xe” với U19 SLNA vào phút 89
Thể thao

“Cú quay xe” với U19 SLNA vào phút 89

Thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An vừa ban hành văn bản mới, đồng ý cử U19 SLNA tiếp tục tham gia Giải U19 Quốc gia 2026 theo đúng kế hoạch, sau khi thu hồi công văn trước đó liên quan đến việc chưa có căn cứ cử đội bóng trẻ dự giải.

Nữ diễn viên bị ghét nhất phim Việt giờ vàng - 'Cách em một milimet'
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên bị ghét nhất phim Việt giờ vàng - "Cách em một milimet"

Văn hóa - Giải trí

Nhân vật Nga do Ngọc Trâm thể hiện trong "Cách em một milimet" khiến khán giả vừa sợ hãi vừa mệt mỏi với tính cách hay đổ lỗi, luôn đóng vai nạn nhân.

Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung Quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ
Tin tức

Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung Quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ

Tin tức

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 217-KL/TW của Ban Bí thư về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 194-QĐ/TW, ngày 23/5/2019 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Mức lương của cán bộ, công chức cấp xã sau sáp nhập mới nhất thế nào?
Xã hội

Mức lương của cán bộ, công chức cấp xã sau sáp nhập mới nhất thế nào?

Xã hội

Sau sáp nhập, nhiều xã phường bị nhập thành một. Vị trí việc làm, chức danh của nhiều cán bộ, công chức cũng có những thay đổi nhất định. Tuy vậy, mức lương của công chức cấp xã, phường cơ bản chưa có gì thay đổi.

Một cán bộ công an trại tạm giam ngã xe máy tử vong do vướng dây cáp sà xuống đường
Tin tức

Một cán bộ công an trại tạm giam ngã xe máy tử vong do vướng dây cáp sà xuống đường

Tin tức

Chiều 30/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một cán bộ đang công tác tại Trạm tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp tử vong.

Băn khoăn về tính hợp lý của khoảng cách các bậc thuế suất mới: Bộ Tài chính lên tiếng
Kinh tế

Băn khoăn về tính hợp lý của khoảng cách các bậc thuế suất mới: Bộ Tài chính lên tiếng

Kinh tế

Theo Bộ Tài chính, với Biểu thuế luỹ tiến mới tất cả các cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với Biểu thuế hiện hành.

Cuối tuần, 'săn mây' bồng bềnh ở núi Bà Đen giữa trời thu rực rỡ
Ảnh

Cuối tuần, "săn mây" bồng bềnh ở núi Bà Đen giữa trời thu rực rỡ

Ảnh

Khi tiết trời cuối năm vừa chạm ngõ, đỉnh núi Bà Đen, nơi được mệnh danh là nóc nhà Nam Bộ khoác lên mình lớp nắng nhẹ, gió mát và tầng mây trôi lững lờ.

Điều động, bổ nhiệm 4 Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh
Tin tức

Điều động, bổ nhiệm 4 Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

Tin tức

Trong tuần qua, tại 4 địa phương là Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

Thực hư chuyện U19 SLNA nguy cơ vắng mặt tại giải Quốc gia vì 'thiếu 45 triệu đồng'
Thể thao

Thực hư chuyện U19 SLNA nguy cơ vắng mặt tại giải Quốc gia vì "thiếu 45 triệu đồng"

Thể thao

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết U19 SLNA đang chuẩn bị lên đường đi thi đấu. Thông tin U19 SLNA có nguy cơ vắng mặt ở giải đấu chỉ vì 45 triệu đồng tiền lệ phí là không đúng.

Vụ doanh nghiệp “ma” ở đặc khu Vân Đồn Quảng Ninh: Luật sư nêu trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế tại địa phương
Bạn đọc

Vụ doanh nghiệp “ma” ở đặc khu Vân Đồn Quảng Ninh: Luật sư nêu trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế tại địa phương

Bạn đọc

Đơn vị Thuế tại cơ sở có trách nhiệm thu thập, quản lý thông tin, xây dựng dữ liệu thông tin người nộp thuế, trong đó có những thông tin là tiêu chí để phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế.

Ukraine “đứng ngồi không yên” vì một quyết định của Nga liên quan đến 16 chiếc Tu-22M
Thế giới

Ukraine “đứng ngồi không yên” vì một quyết định của Nga liên quan đến 16 chiếc Tu-22M

Thế giới

Máy bay ném bom Tu-22M của Nga không phải là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ukraine trong suốt một năm qua. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi sớm khi Moscow điều 16 chiếc máy bay ném bom này di chuyển gần hơn đến biên giới Ukraine 2.900km.

Chợ phiên vùng cao A Lưới: Không gian văn hoá rực rỡ và động lực sinh kế của đồng bào
Giảm nghèo nông thôn

Chợ phiên vùng cao A Lưới: Không gian văn hoá rực rỡ và động lực sinh kế của đồng bào
9

Giảm nghèo nông thôn

Chợ phiên vùng cao A Lưới không chỉ rực rỡ sắc màu văn hóa và ẩm thực núi rừng, mà còn góp phần nâng cao thu nhập và phát triển sinh kế cho người dân bản địa.

Băng giá phủ trắng Y Tý ở Lào Cai
Lào Cai thi đua yêu nước

Băng giá phủ trắng Y Tý ở Lào Cai

Lào Cai thi đua yêu nước

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, sáng nay 30/11, trên xã vùng cao Y Tý, tỉnh Lào Cai đã xuất hiện thêm đợt băng giá phủ trắng cây cỏ, nhà cửa, hoa màu...

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia trên kênh nào?

Thể thao

U17 Việt Nam tự tin đánh bại U17 Malaysia, lúc 19h ngày 30/11, giành ngôi nhất bảng tại vòng loại U17 châu Á 2026.

Cây này tưởng chỉ ăn lá, ai ngờ thân cũng cực ngon, đem xào món giàu canxi lại trôi cơm vô cùng
Gia đình

Cây này tưởng chỉ ăn lá, ai ngờ thân cũng cực ngon, đem xào món giàu canxi lại trôi cơm vô cùng

Gia đình

Món ăn không những ngọt nhẹ, giòn thơm mà còn tốt cho sức khỏe, ai thưởng thức cũng phải khen.

Người đẹp Việt nhiều lần là Thủ khoa, vừa nhận học bổng Tiến sĩ tại trường Đại học danh tiếng
Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Việt nhiều lần là Thủ khoa, vừa nhận học bổng Tiến sĩ tại trường Đại học danh tiếng

Văn hóa - Giải trí

Phạm Ngọc Phương Anh là người đẹp có bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Cô cũng thông thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp.

Giải mã sức hút khó cưỡng của 'Làng du lịch tốt nhất thế giới' nằm giữa thung lũng vàng xứ Lạng
Ảnh

Giải mã sức hút khó cưỡng của "Làng du lịch tốt nhất thế giới" nằm giữa thung lũng vàng xứ Lạng

Ảnh

Nằm bình yên bên dãy núi đá vôi hùng vĩ, làng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) như một bức tranh cổ tích với hơn 400 mái nhà sàn ngói âm dương đều tăm tắp. Chính vẻ đẹp kiến trúc và văn hóa được bảo tồn trọn vẹn này đã giúp Quỳnh Sơn xuất sắc vượt qua hàng trăm đối thủ quốc tế để trở thành "Làng du lịch tốt nhất thế giới".

Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Toán 2025 sinh năm 1991, có bằng thạc sĩ và tiến sĩ ở Pháp
Xã hội

Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Toán 2025 sinh năm 1991, có bằng thạc sĩ và tiến sĩ ở Pháp

Xã hội

Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Toán năm 2025 là thầy Trần Ngọc Nguyên, hiện đang công tác tại Trường Đại học Quy Nhơn, từng nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Pháp.

Ông Zelensky có động thái bất ngờ để “quyến rũ” toàn cầu giữa bê bối tham nhũng chấn động
Thế giới

Ông Zelensky có động thái bất ngờ để “quyến rũ” toàn cầu giữa bê bối tham nhũng chấn động

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tăng tốc các nỗ lực ngoại giao toàn cầu để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình, cử một nhóm đàm phán sang Mỹ và tự mình chuẩn bị chuyến đi tới Paris, trong bối cảnh chính phủ của ông đối mặt với một bê bối tham nhũng và các cuộc tấn công trên không dữ dội từ Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phụ nữ Việt Nam ‘3 tiên phong’, ‘5 làm chủ’ trong khởi nghiệp sáng tạo
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phụ nữ Việt Nam ‘3 tiên phong’, ‘5 làm chủ’ trong khởi nghiệp sáng tạo

Tin tức

Sáng 30/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", triển khai Đề án của Chính phủ "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" và biểu dương điển hình hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý năm 2025.

Vườn quốc gia ở tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình có nhiều loài chim quý đến trú ngụ, được ví 'Ga chim quốc tế'
Nhà nông

Vườn quốc gia ở tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình có nhiều loài chim quý đến trú ngụ, được ví "Ga chim quốc tế"

Nhà nông

Vườn quốc gia Xuân Thủy ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (cũ)- nay thuộc tỉnh Ninh Bình có diện tích hơn 7.100ha, trong đó có hơn 1.100ha rừng đặc dụng. Đặc biệt, nơi đây có hệ sinh thái đa dạng với 202 loài thực vật, các loài đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm...

Từ Hi Thái hậu mỗi ngày ăn 20 quả trứng nhưng đầu bếp phải chuẩn bị 500 quả, vì sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Từ Hi Thái hậu mỗi ngày ăn 20 quả trứng nhưng đầu bếp phải chuẩn bị 500 quả, vì sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù Từ Hi Thái hậu chỉ ăn 20 quả trứng mỗi ngày nhưng những người đầu bếp lại mua và chuẩn bị 500 quả. Vậy, số trứng còn lại là dành cho ai?

