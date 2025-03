Kết quả cuộc thi trà quốc tế tại Úc, một sản phẩm trà Thái Nguyên đoạt giải Đồng

Sản phẩm Tôm nõn Hoàng Gia của HTX Trà an toàn Phú Đô vừa đoạt giải đồng tại cuộc thi Golden Leaf Awards 2024 do Hiệp hội Trà sư Úc (Australia Tea Master) tổ chức. Ảnh: HTX Trà an toàn Phú Đô