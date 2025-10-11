Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 11/10: Pháp, Đức đại thắng, Bỉ bị cầm hoà

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 11/10: ĐT Pháp, Đức đại thắng, Bỉ bị cầm hoà

Ở bảng A vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, ĐT Đức có lợi thế hơn người khi Dirk Carlson của Luxembourg nhận thẻ đỏ vào phút 20. Kết quả là “Cỗ xe tăng” dễ dàng giành chiến thắng 4-0 nhờ cú đúp của Joshua Kimmich (21' pen, 50) cùng các pha làm bàn của David Raum (12') và Serge Gnabry (48').



Ảnh: ChatGPT.

Trong khuôn khổ bảng B, Thuỵ Sĩ phải làm khách trước Thuỵ Điển nhưng đội bóng của HLV Murat Yakin vẫn ép sân đối thủ và xuất sắc giành chiến thắng 2-0. Granit Xhaka (65' pen) cùng Johan Manzambi (90+4') là những người toả sáng giúp đội bóng xứ sở đồng hồ giành trọn 3 điểm.

Với lợi thế sân nhà, ĐT Pháp chơi áp đảo và dễ dàng giành thắng lợi 3-0 trước Azerbaijan ở bảng D. Kylian Mbappe (45+2'), Adrien Rabiot (69') và Florian Thauvin (84') là những người điền tên lên bảng điện tử.

Tại bảng J, ĐT Bỉ thi đấu áp đảo hoàn toàn khi nắm giữ 79% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 25 pha dứt điểm, trong đó có 5 pha trúng đích. Bên phía Bắc Macedonia chỉ có 3 lần sút cầu môn đều không trúng mục tiêu. Thế nhưng, do dứt điểm kém nên các học trò HLV Rudi Garcia đã bị đối thủ “cưa điểm” không bàn thắng.



Kết quả các trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay. Ảnh: 24h.