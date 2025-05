Xác minh ban đầu vụ ô tô chắn ngang Quốc lộ 20

Ngày 4/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin kết quả xác minh ban đầu liên quan đến vụ ô tô chắn ngang Quốc lộ 20 cho đoàn xe doanh nhân qua đường.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, sau khi tiếp nhận thông tin vụ ô tô chắn ngang quốc lộ cho đoàn xe doanh nhân qua đường, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo thành lập tổ công tác gồm 4 điều tra viên thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và 2 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiến hành xác minh nhanh hành trình di chuyển của đoàn xe.

Sau khi xác định đoàn xe có mặt tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, ngay trong đêm tổ công tác đã đến thành phố Cam Ranh để tổ chức xác minh, làm việc với các đối tượng liên quan.

Hình ảnh được người dân ghi lại 2 xe ô tô chắn ngang quốc lộ cho đoàn xe doanh nhân qua đường.

Quá trình làm việc ban đầu, cơ quan chức năng xác định, Câu lạc bộ doanh nhân 2030 (trực thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn) tổ chức “Caravan” kết hợp hoạt động thiện nguyện với tham quan du lịch, tìm kiếm cơ hội kinh doanh – xúc tiến đầu tư tại các tỉnh thành. Đoàn doanh nhân có khoảng 200 người (chủ yếu làm trong lĩnh vực kinh doanh) di chuyển trên 67 xe ô tô từ TP. Hồ Chí Minh qua các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Khánh Hòa sau đó về lại TP. Hồ Chí Minh.

khoảng 9 giờ ngày 2/5, đoàn đến thăm một địa điểm tại thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng). Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, đoàn di chuyển từ điểm tham quan trên ra Quốc Lộ 20 hướng về TP. Đà Lạt để đi về tỉnh Khánh Hòa.

Quá trình di chuyển, ông Phạm Văn Ngọc (43 tuổi, ngụ phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) đã điều khiển xe ô tô biển số 51H -953.75 chặn các xe lưu thông trên Quốc lộ 20 từ hướng TP. Đà Lạt đi TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Dũng (44 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) điều khiển xe ô tô biển số 51K – 346.09 chặn các xe lưu thông từ hướng TP. Hồ Chí Minh đi TP. Đà Lạt để cho đoàn xe nêu trên lưu thông đi từ điểm tham quan trên ra Quốc lộ 20 hướng về TP. Đà Lạt. Hành vi trên đã gây ra tình trạng ách tắc giao thông trong thời gian khoảng 3 phút.

Clip: 2 xe ô tô chắn ngang quốc lộ 20 đoạn qua huyện Đạ Huoai cho đoàn xe doanh nhân qua đường.

Cũng với hành vi trên, ngày 3/5 2 thành viên khác trong đoàn trên cũng đã gây ra tình trạng ách tắc giao thông trong thời gian khoảng hơn 2 phút trên địa bàn huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) khi đoàn này di chuyển vào và ra một nhà hàng.

Quá trình làm việc, các cá nhân trên đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, đồng thời hợp tác với cơ quan chức năng để làm việc, phục vụ xử lý vụ việc.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã tạm giữ giấy tờ liên quan đến phương tiện vi phạm và giấy phép lái xe của người vi phạm để phục vụ công tác xác minh xử lý vụ việc.

Hiện các lực lượng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục tiến hành thu thập tài liệu đánh giá mức độ vi phạm, xử lý hành vi vi phạm của các cá nhân liên quan theo quy định, trên tinh thần xử lý nghiêm theo quy định, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đại diện Câu lạc bộ doanh nhân 2030 xin lỗi

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Ban Chấp hành Câu lạc bộ doanh nhân 2030 và đại diện Ban tổ chức Caravan 2030 năm 2025 đã lên tiếng xin lỗi.

Theo đó, Ban Tổ Chức Caravan Thiện Nguyện 2030 đã xin lỗi các cơ quan chức năng và cộng đồng, đặc biệt là người dân khu vực đoàn có đi qua, đây là hành động bộc phát, nôn nóng của một số thành viên theo đoàn nhằm giúp đỡ cho đoàn cũng như người dân tham gia giao thông được an toàn.

Sau khi sự việc đã xảy ra, ban tổ chức chương trình đã họp bàn và đi đến thống nhất chấp hành các hình phạt nếu có và rút kinh nghiệm sâu sắc cho tổ chức đoàn Hội trong thời gian tới nếu có sự việc tương tự xảy ra.