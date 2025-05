Khách bất ngờ phát hiện sản phẩm mua suốt 1 năm tại nhà thuốc Pharmacity sản xuất bởi Công ty Herbitech

Mua sản phẩm tại Pharmacity suốt 1 năm, khách hàng bất ngờ khi kiểm tra thông tin nhà sản xuất

Mới đây, phản ánh với PV Dân Việt, anh N.T.C. (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, suốt một năm qua, anh mua 3 sản phẩm bổ não và hỗ trợ xương khớp cho người thân tại Pharmacity (chuỗi bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam). Anh C. vô cùng lo lắng khi phát hiện cả 3 sản phẩm đều được sản xuất bởi Công ty TNHH Công nghệ Herbitech.

Một sản phẩm anh C. đã mua ở Pharmacity. Ảnh: NVCC

Trước đó, ngày 28/4 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bốn người gồm: Phạm Vũ Khiêm (giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech), Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân (cùng là kế toán trưởng Công ty TNHH Công nghệ Herbitech) và Bùi Thị Thu Hà (phụ trách bộ phận kế toán Công ty TNHH Công nghệ Herbitech) cùng tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ảnh chụp màn hình sản phẩm thời điểm ngày 8/5 vẫn còn trên hệ thống kênh phân phối. Ảnh chụp màn hình

Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã xác định 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Medi Kid Calcium K2 và Ăn ngon BABY SHARK do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất là hàng giả. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp tục thu giữ thêm 115 mẫu sản phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất có dấu hiệu hàng giả, đang chờ kết quả giám định đối với các mẫu sản phẩm trên.

Sản phẩm của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech mà anh C. mua trong suốt một năm qua là viên uống Pharmacity Ginkgo Biloba hỗ trợ hoạt huyết, tăng tuần hoàn não (hộp 30 viên); viên uống Pharmacity Hoạt huyết tăng cường tuần hoàn máu não (hộp 3 vỉ x 10 viên) và Pharmacity Joint Care (30 viên). Việc 3 sản phẩm này được sản xuất bởi một công ty bị phát hiện sản xuất hàng giả đã khiến anh C. rất hoang mang và nghi ngờ về tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm này.

Hoá đơn anh Ch. mua thuốc tại cửa hàng Pharmacity. Ảnh: NVCC

Anh C. cho biết, thường xuyên mua các loại sản phẩm này cho người thân ở quê dùng. Pharmacity có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1. Anh thấy giá cả hợp lý. Gần như tháng nào anh cũng mua rồi gửi về quê biếu người thân, họ hàng.

“Trước đây tôi chỉ quan tâm thành phần, liều dùng và hạn sử dụng. Nhưng sau loạt vụ thuốc giả, tôi kiểm tra kỹ thông tin nhà sản xuất thì phát hiện các loại sản phẩm tôi mua đều do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất. Công ty này vừa bị phát hiện làm giả thực phẩm bảo vệ sức khỏe”, anh C. lo lắng.

Sản phẩm thời điểm ngày 8/5 vẫn còn trên hệ thống kênh phân phối. Clip: Pharmacity.vn

Ngay khi phát hiện, ngày 8/5, anh đã gọi đến đường dây nóng của Pharmacity để phản ánh. Nhân viên tiếp nhận thông tin và mời anh ra cửa hàng để được giải thích, cam kết sẽ cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, theo anh C., khi đến cửa hàng, nhân viên loay hoay tìm giấy tờ nhưng chưa xuất trình được tài liệu liên quan và hẹn sẽ gửi qua Zalo. Đến nay, sau 3 lần liên lạc với đường dây nóng, anh vẫn chưa nhận được phản hồi rõ ràng.

Ngày 10/5, theo ghi nhận tại cửa hàng thuốc Pharmacity số 7, đường Hữu Hưng, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho thấy nơi đây có bán sản phẩm viên uống Pharmacity hoạt huyết. Ảnh: Gia Khiêm

Theo tìm hiểu, các sản phẩm anh C. mua có thông tin công bố như sau:

- Đơn vị công bố: Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Giang Sài Gòn

- Nhà sản xuất: Nhà máy Nội Bài – Công ty TNHH Công nghệ Herbitech

- Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity

Ngày 10/5, theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại cửa hàng thuốc Pharmacity số 7, đường Hữu Hưng, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho thấy, nơi đây có bán sản phẩm viên uống Pharmacity hoạt huyết. Sản phẩm Viên uống Pharmacity hoạt huyết đang có chính sách mua 1 hộp tặng một hộp. Giá 105.000 đồng/hộp.

Thông tin ghi chi tiết trên sản phẩm có nhà sản xuất: Nhà máy Nội Bài – Công ty TNHH Công nghệ Herbitech. Ảnh: Gia Khiêm

Ngày 12/5, PV liên hệ qua số hotline (0937 893 463) trên website: https://hgsg.vn/, được xác nhận là số điện thoại của Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Giang Sài Gòn. Hỏi về sản phẩm viên uống Pharmacity hoạt huyết, phóng viên được thông tin là: Đã ngừng bán trên thị trường để chờ đánh giá lại chất lượng từ các cơ quan chức năng.

Tối cùng ngày PV truy cập website Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Giang Sài Gòn, thì thấy thông báo: "Đang trong tình trạng bảo trì và nâng cấp hệ thống".

Đến thời điểm hiện tại, tìm kiếm trên website của Pharmacity các sản phẩm mà anh C. đã mua thì tất cả đều không còn hiển thị. Trước đó, các sản phẩm này vẫn được rao bán công khai.

Sáng 13/5, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện nhà thuốc Pharmacity cho biết, sau khi nhận được khuyến cáo từ các cơ quan chức năng liên quan đến hai sản phẩm của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech) là Baby Shark và Medi Kid Calcium K2, nhà thuốc này đã thu hồi các sản phẩm liên quan đến Công ty Herbitech và các công ty liên kết, bao gồm: PMC Hoạt Huyết; PMC Gingko Biloba; PMC Joint Care; PMC Liver Support. Các sản phẩm này được Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Giang Sài Gòn đăng ký, công bố và phân phối.

Theo Pharmacity, báo cáo kiểm định độc lập và báo cáo kiểm định do Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Giang Sài Gòn cung cấp kết quả cho thấy chất lượng của 4 sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn theo hồ sơ công bố được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp phép.

Nhà thuốc chịu trách nhiệm thu hồi và hoàn tiền cho khách hàng đã mua các sản phẩm có liên quan đến Công ty Herbitech.

Khách hàng đã mua các sản phẩm trên có thể mang sản phẩm đến nhà thuốc Pharmacity trên toàn quốc để được hoàn tiền.

Trước đó, Cơ quan chức năng xác định: Công ty TNHH Công nghệ Herbitech có địa chỉ tại số 56, ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính (Thanh Xuân, TP.Hà Nội) do Phạm Vũ Khiêm là giám đốc, người đại diện theo pháp luật, sử dụng các phiếu kết quả thử nghiệm giả mang tên Công ty TSL để sản xuất, gia công và công bố sản phẩm tiêu thụ trên thị trường.



Ngày 7 và ngày 18/4, Cơ quan điều tra đã khám xét tại trụ sở nhà máy Công ty Herbitech, thu giữ hồ sơ, tài liệu và các mẫu sản phẩm để giám định, điều tra xử lý.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục thu giữ 115 mẫu sản phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty Herbitech sản xuất có dấu hiệu hàng giả, đang chờ kết quả giám định đối với các mẫu sản phẩm trên.



Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Herbitech, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân, Bùi Thị Thu Hà lập hai hệ thống sổ sách kế toán, gồm:



Hệ thống sổ sách kế toán để kê khai thuế, thể hiện số lượng hàng hóa sản xuất, kinh doanh ít hơn so với thực tế. Hệ thống sổ sách còn lại là để theo dõi chi tiêu nội bộ, ghi đầy đủ số hàng hoá...



Số tiền thu được không kê khai thuế, để ngoài sổ sách kế toán hơn 121 tỷ đồng. Bước đầu xác định công ty này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp hơn 10 tỷ đồng.

Báo Dân Việt tiếp tục thông tin sau.