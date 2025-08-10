Khách sạn ở Trung Quốc cho thuê thú cưng ngủ cùng, gây tranh cãi về tính hợp pháp

Theo Jiupai News, từ đầu tháng 7, khách sạn Biguiyuan Phoenix bắt đầu cung cấp dịch vụ đặc biệt này. Với giá 499 nhân dân tệ (khoảng 70 USD) cho một phòng theo chủ đề thú cưng và sau khi ký cam kết, khách có thể chọn một chú chó để đồng hành suốt một ngày. Đến nay, đã có hơn 80 lượt khách đăng ký và chưa ghi nhận khiếu nại nào.

Khách sạn hiện có 10 chú chó thuộc các giống được đánh giá hiền lành như West Highland White Terrier, Golden Retriever hay Husky. Một số do khách sạn tự nuôi, số khác được cung cấp bởi các cơ sở huấn luyện thú chuyên nghiệp. Khách sạn hài hước cho biết “mỗi chú chó được trả lương” 100 nhân dân tệ/ngày (khoảng 14 USD). Tất cả đều được kiểm tra sức khỏe, tiêm phòng và huấn luyện cách ứng xử với khách trước khi “làm việc”.





Thông tin về dịch vụ này đã gây tranh cãi trên mạng và làm dấy lên cảnh báo pháp lý. Ảnh: Handout

Một gia đình đến từ tỉnh Sơn Đông, chọn chú chó West Highland White Terrier để đồng hành, chia sẻ rằng dịch vụ này giúp họ bù đắp việc không thể nuôi chó tại nhà. “Họ nói chú chó đã mang lại niềm vui trong chuyến đi. Khi con gái họ dắt chó đi dạo trong vườn, gương mặt bé rạng rỡ hẳn lên”, quản lý khách sạn tên Đông cho biết.

Luật sư Du Tinh Nguyệt, thuộc Công ty Luật Thượng Hải Ứng Đông, cho rằng khách sạn sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu chó gây thương tích cho khách, trừ khi khách có hành vi bất cẩn nghiêm trọng. Ông Đông cũng nhấn mạnh, nếu phát hiện chó bị tổn hại dưới bất kỳ hình thức nào, khách vi phạm sẽ bị đưa vào “danh sách đen” của khách sạn.

Thông tin này đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số ý kiến ủng hộ: “Tôi muốn thử dịch vụ này. Tôi thường sợ khi ở một mình trong khách sạn, ôm một chú chó ngủ sẽ rất tuyệt”.

Tuy nhiên, cũng có người phản đối: “Nên hủy dịch vụ. Dù hiền lành đến đâu, chó vẫn có thể tấn công người. Thậm chí, có người cố tình trêu chọc để bị cắn nhằm nhận bồi thường”.