Thủ tướng Phạm Minh Chính: Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là điểm nhấn đặc biệt

10h30: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức chính thức khai mạc Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Lễ khai mạc cũng chính thức khép lại.

10h00: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên bố khai mạc Triển lãm.

Trước đó, trong diễn văn khai mạc, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Triển lãm này không chỉ nói về những thành tựu đã đạt được, mà còn là một minh chứng sống động cho tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và sức sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam, về sự kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nội dung chính trị - kinh tế - truyền thống văn hóa - lịch sử với cách thể hiện hiện đại, hấp dẫn, khẳng định giá trị văn hóa Việt, tiềm năng thương mại hóa sản phẩm sáng tạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

9h20: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc diễn văn khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Trong diễn văn khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: "Trong không khí lễ hội, hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, cả nước tưng bừng phấn khởi kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Thủ đô Hà Nội anh hùng, ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước - Thành phố vì hòa bình - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, chúng ta long trọng tổ chức Lễ Khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước với Chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - một công trình kiến trúc độc đáo, không gian rộng mở, hạ tầng đồng bộ và công nghệ tiên tiến".

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam; ghi nhớ công lao to lớn của các bậc lão thành cách mạng tiền bối và tri ân đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài qua các thời kỳ đã đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của nhân dân, của dân tộc ta".

Theo Thủ tướng, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Để chuẩn bị tổ chức sự kiện đặc biệt quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", tổ chức 03 cuộc họp Thường trực Chính phủ, 05 cuộc họp của Ban Chỉ đạo, ban hành nhiều kết luận, thông báo để các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, góp phần tổ chức Triển lãm đúng dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm.

9h00: Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tuyên bố chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ khai mạc bắt đầu.

Buổi Lễ Khai mạc triển lãm 80 năm thành tựu đất nước có sự tham dự của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân... cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Hà Nội. Ảnh: Khổng Chí

8h55: Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup trực tiếp lái xe điện đưa các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào khu vực tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm nằm trong khuôn viên Trung tâm triển lãm quốc gia.

8h50: Khu trưng bày của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, khu trưng bày của Hội Nông dân Việt Nam được trưng bày một cách khoa học, sáng tạo, làm nổi bật được hành trình 80 năm của giai cấp nông dân đồng hành cùng sự vươn mình của đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam gồm có: Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và các đồng chí Phạm Tiến Nam, đồng chí Bùi Thị Thơm và đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cùng đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thăm khu trưng bày của Hội Nông dân Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Khổng Chí

8h00: Hoành tráng Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật trong 8 thập kỷ xây dựng và phát triển đất nước trên nhiều lĩnh vực: Công nghiệp - công nghệ, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, đầu tư - thương mại, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.

Triển lãm cũng khắc họa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với truyền thống văn hóa nghìn năm; sự đa dạng, giàu bản sắc của 54 dân tộc; nguồn tài nguyên phong phú; sản vật đặc trưng ba miền; cùng những công trình kiến trúc tiêu biểu từ xưa đến nay.

Điểm nhấn của triển lãm là không gian trưng bày các ngành công nghiệp xanh, hành trình chuyển đổi số, công nghiệp hàng không - vũ trụ, công nghiệp an ninh - quốc phòng; không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa; cùng khu trưng bày của những quốc gia có quan hệ ngoại giao đặc biệt quan trọng với Việt Nam.

Trước đó, tại buổi tổng duyệt, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong lễ khai mạc sẽ có chương trình nghệ thuật đặc sắc kéo dài khoảng 50 phút. Trong lễ khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức triển lãm sẽ báo cáo khái quát quá trình chuẩn bị và giới thiệu tổng thể nội dung trưng bày. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo, các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương triển lãm. Kết thúc buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu sẽ tham quan các gian trưng bày.

Triển lãm thành tựu đất nước gồm 3 phân khu: Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (Sân Đông, sân Tây, sân Nam, sân Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A).

Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy) có chủ đề “Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới”, trưng bày khái quát bao gồm các lát cắt ngang của lịch sử và các lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu lớn lao và những huyền thoại bất tử của lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam được dẫn dắt trên một hành trình trải nghiệm hàm chứa những thông điệp sâu sắc.

Phân khu gồm 6 không gian trưng bày với các chủ đề: “Việt Nam - Đất nước - Con người”; “95 năm cờ Đảng soi đường”; “Kiến tạo phát triển”; “Tỉnh giàu nước mạnh”; “Đầu tàu kinh tế”; “Khởi nghiệp kiến quốc”.

Phân khu triển lãm ngoài trời có chủ đề “Hội nhập và phát triển”, gồm: Không gian trưng bày chủ đề “Vì tương lai xanh”; không gian trưng bày chủ đề “Khát vọng bầu trời”; không gian trưng bày chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”; không gian trưng bày chủ đề “Ngày hội non sông”; không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật.

Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (tại Nhà triển lãm Khối A) có chủ đề “Hội nhập và sáng tạo”, gồm: Không gian trưng bày chủ đề “Sáng tạo để kiến thiết” và Không gian trưng bày chủ đề “Việt Nam và thế giới”.

Một số hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ triển lãm thành tựu đất nước như:



Ngày 28/8 (thứ 5): Lễ khai mạc được tổ chức lúc 8 giờ 30 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.



Cùng với đó là các hoạt động biểu diễn, giao lưu các đơn vị nghệ thuật, các tỉnh, thành phố; các chương trình talkshow, giao lưu, trải nghiệm của ngành game và các hoạt động văn hóa nghệ thuật khác. Địa điểm tại sân khấu nhà vuông khối A



Ngày 29/8 (thứ 6): Diễn đàn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số”; hội thảo “Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số" (Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì) tại Phòng sự kiện Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật do UBND thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tại sân Bắc (miễn phí vé).



Ngày 30/8 (thứ 7): Vào 20 giờ diễn ra chương trình nghệ thuật do Bộ Công an chủ trì tại sân Bắc (miễn phí vé).



Ngày 31/8 (Chủ nhật): Vào 20 giờ diễn ra chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” do UBND TP. Hà Nội chủ trì tại Sân Bắc (miễn phí vé).



Ngày 1/9 (thứ 2): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.



Ngày 2/9 (thứ 3): Vào 20 giờ, chương trình nghệ thuật do UBND TP Huế chủ trì tại sân Bắc (miễn phí vé).



Ngày 3/9 (thứ 4): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.



Ngày 4/9 (thứ 5): Lúc 9 giờ, Diễn đàn doanh nghiệp TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh do UBND thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tại Phòng sự kiện.



Ngày 5/9 (thứ 6): Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ tại sân Bắc với chương trình nghệ thuật “80 năm - Con đường vinh quang”, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.



Triển lãm thành tựu đất nước sẽ mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ trong các ngày từ 29/8 đến hết ngày 5/9; riêng ngày 28/8, mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 13 giờ.