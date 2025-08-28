Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Tin tức
Thứ năm, ngày 28/08/2025 09:37 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là điểm nhấn đặc biệt

+ aA -
Nguyễn Định - Nguyễn Chương - Khổng Chí Thứ năm, ngày 28/08/2025 09:37 GMT+7
Sáng nay 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Từ 13 giờ, Triển lãm mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách tới thăm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

10h30: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức chính thức khai mạc Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Lễ khai mạc cũng chính thức khép lại.

10h00: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên bố khai mạc Triển lãm.

Trước đó, trong diễn văn khai mạc, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Triển lãm này không chỉ nói về những thành tựu đã đạt được, mà còn là một minh chứng sống động cho tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và sức sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam, về sự kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nội dung chính trị - kinh tế - truyền thống văn hóa - lịch sử với cách thể hiện hiện đại, hấp dẫn, khẳng định giá trị văn hóa Việt, tiềm năng thương mại hóa sản phẩm sáng tạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

9h20: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc diễn văn khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Trong diễn văn khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: "Trong không khí lễ hội, hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, cả nước tưng bừng phấn khởi kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Thủ đô Hà Nội anh hùng, ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước - Thành phố vì hòa bình - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, chúng ta long trọng tổ chức Lễ Khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước với Chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - một công trình kiến trúc độc đáo, không gian rộng mở, hạ tầng đồng bộ và công nghệ tiên tiến".

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam; ghi nhớ công lao to lớn của các bậc lão thành cách mạng tiền bối và tri ân đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài qua các thời kỳ đã đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của nhân dân, của dân tộc ta".

Theo Thủ tướng, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Để chuẩn bị tổ chức sự kiện đặc biệt quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", tổ chức 03 cuộc họp Thường trực Chính phủ, 05 cuộc họp của Ban Chỉ đạo, ban hành nhiều kết luận, thông báo để các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, góp phần tổ chức Triển lãm đúng dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm.

9h00: Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tuyên bố chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ khai mạc bắt đầu.

Buổi Lễ Khai mạc triển lãm 80 năm thành tựu đất nước có sự tham dự của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân... cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Hà Nội. Ảnh: Khổng Chí

8h55: Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup trực tiếp lái xe điện đưa các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào khu vực tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm nằm trong khuôn viên Trung tâm triển lãm quốc gia.

8h50: Khu trưng bày của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, khu trưng bày của Hội Nông dân Việt Nam được trưng bày một cách khoa học, sáng tạo, làm nổi bật được hành trình 80 năm của giai cấp nông dân đồng hành cùng sự vươn mình của đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam gồm có: Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và các đồng chí Phạm Tiến Nam, đồng chí Bùi Thị Thơm và đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cùng đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thăm khu trưng bày của Hội Nông dân Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Khổng Chí

8h00: Hoành tráng Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật trong 8 thập kỷ xây dựng và phát triển đất nước trên nhiều lĩnh vực: Công nghiệp - công nghệ, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, đầu tư - thương mại, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.

Triển lãm cũng khắc họa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với truyền thống văn hóa nghìn năm; sự đa dạng, giàu bản sắc của 54 dân tộc; nguồn tài nguyên phong phú; sản vật đặc trưng ba miền; cùng những công trình kiến trúc tiêu biểu từ xưa đến nay.

Điểm nhấn của triển lãm là không gian trưng bày các ngành công nghiệp xanh, hành trình chuyển đổi số, công nghiệp hàng không - vũ trụ, công nghiệp an ninh - quốc phòng; không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa; cùng khu trưng bày của những quốc gia có quan hệ ngoại giao đặc biệt quan trọng với Việt Nam.

Trước đó, tại buổi tổng duyệt, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong lễ khai mạc sẽ có chương trình nghệ thuật đặc sắc kéo dài khoảng 50 phút. Trong lễ khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức triển lãm sẽ báo cáo khái quát quá trình chuẩn bị và giới thiệu tổng thể nội dung trưng bày. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo, các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương triển lãm. Kết thúc buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu sẽ tham quan các gian trưng bày.

Triển lãm thành tựu đất nước gồm 3 phân khu: Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (Sân Đông, sân Tây, sân Nam, sân Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A).

Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy) có chủ đề “Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới”, trưng bày khái quát bao gồm các lát cắt ngang của lịch sử và các lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu lớn lao và những huyền thoại bất tử của lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam được dẫn dắt trên một hành trình trải nghiệm hàm chứa những thông điệp sâu sắc.

Phân khu gồm 6 không gian trưng bày với các chủ đề: “Việt Nam - Đất nước - Con người”; “95 năm cờ Đảng soi đường”; “Kiến tạo phát triển”; “Tỉnh giàu nước mạnh”; “Đầu tàu kinh tế”; “Khởi nghiệp kiến quốc”.

Phân khu triển lãm ngoài trời có chủ đề “Hội nhập và phát triển”, gồm: Không gian trưng bày chủ đề “Vì tương lai xanh”; không gian trưng bày chủ đề “Khát vọng bầu trời”; không gian trưng bày chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”; không gian trưng bày chủ đề “Ngày hội non sông”; không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật.

Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (tại Nhà triển lãm Khối A) có chủ đề “Hội nhập và sáng tạo”, gồm: Không gian trưng bày chủ đề “Sáng tạo để kiến thiết” và Không gian trưng bày chủ đề “Việt Nam và thế giới”.

Một số hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ triển lãm thành tựu đất nước như:

Ngày 28/8 (thứ 5): Lễ khai mạc được tổ chức lúc 8 giờ 30 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cùng với đó là các hoạt động biểu diễn, giao lưu các đơn vị nghệ thuật, các tỉnh, thành phố; các chương trình talkshow, giao lưu, trải nghiệm của ngành game và các hoạt động văn hóa nghệ thuật khác. Địa điểm tại sân khấu nhà vuông khối A

Ngày 29/8 (thứ 6): Diễn đàn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số”; hội thảo “Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số" (Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì) tại Phòng sự kiện Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật do UBND thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tại sân Bắc (miễn phí vé).

Ngày 30/8 (thứ 7): Vào 20 giờ diễn ra chương trình nghệ thuật do Bộ Công an chủ trì tại sân Bắc (miễn phí vé).

Ngày 31/8 (Chủ nhật): Vào 20 giờ diễn ra chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” do UBND TP. Hà Nội chủ trì tại Sân Bắc (miễn phí vé).

Ngày 1/9 (thứ 2): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

Ngày 2/9 (thứ 3): Vào 20 giờ, chương trình nghệ thuật do UBND TP Huế chủ trì tại sân Bắc (miễn phí vé).

Ngày 3/9 (thứ 4): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

Ngày 4/9 (thứ 5): Lúc 9 giờ, Diễn đàn doanh nghiệp TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh do UBND thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tại Phòng sự kiện.

Ngày 5/9 (thứ 6): Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ tại sân Bắc với chương trình nghệ thuật “80 năm - Con đường vinh quang”, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Triển lãm thành tựu đất nước sẽ mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ trong các ngày từ 29/8 đến hết ngày 5/9; riêng ngày 28/8, mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 13 giờ.

Tham khảo thêm

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: 8 thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước và 4 nhiệm vụ đột phá trong kỷ nguyên mới

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: 8 thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước và 4 nhiệm vụ đột phá trong kỷ nguyên mới

Báo điện tử Dân Việt/NTNN tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và trao giải cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi”

Báo điện tử Dân Việt/NTNN tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và trao giải cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi”

Ra mắt Trung tâm Báo chí phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Ra mắt Trung tâm Báo chí phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

Nghị quyết số 1811 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nội dung chi từ nguồn dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025. Trong đó, ngân sách dành tổng mức kinh phí khoảng 11.000 tỷ đồng tặng người dân; mức tặng quà 1 lần, 100.000 đồng/người.

Ông Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết có được đặc xá dịp 2/9 không?

Tin tức
Ông Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết có được đặc xá dịp 2/9 không?

Chính phủ tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập

Tin tức
Chính phủ tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập

Chân dung nữ MC xinh đẹp từ Quân khu 7 thuyết minh dịp Đại lễ 2/9

Tin tức
Chân dung nữ MC xinh đẹp từ Quân khu 7 thuyết minh dịp Đại lễ 2/9

Cựu Phó Chánh án TAND khu vực 1 Đắk Lắk bị tạm giữ

Tin tức
Cựu Phó Chánh án TAND khu vực 1 Đắk Lắk bị tạm giữ

Đọc thêm

Tại sao chưởng pháp mạnh nhất của Dương Quá bị thất truyền?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao chưởng pháp mạnh nhất của Dương Quá bị thất truyền?

Đông Tây - Kim Cổ

Tuyệt học Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng do Dương Quá sáng tạo ra luôn là đề tài thu hút sự tò mò và bàn luận của đông đảo độc giả.

Khu vui chơi TP.HCM miễn vé cổng, mở luôn buổi tối để đón khách dịp lễ 2/9
Chuyển động Sài Gòn

Khu vui chơi TP.HCM miễn vé cổng, mở luôn buổi tối để đón khách dịp lễ 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Các khu vui chơi, giải trí tại TP.HCM tung nhiều ưu đãi và tổ chức nhiều hoạt động dịp Quốc khánh 2/9. Ngoài vui chơi, người dân và du khách có thể mua sắm hàng hiệu siêu giảm giá trong suốt 4 ngày nghỉ lễ.

Mãn nhãn màn trình diễn thả bẫy nhiệt của Su-30MK2 trong Tổng duyệt diễu binh 2/9
Media

Mãn nhãn màn trình diễn thả bẫy nhiệt của Su-30MK2 trong Tổng duyệt diễu binh 2/9

Media

Sáng 30/8, hàng vạn người tập trung ở khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) hò reo, thích thú khi chứng kiến màn trình của các loạt máy bay, tiêm kích diễn trong Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã chính thức mạnh lên thành bão số 6 giật cấp 10, hiện chỉ cách Huế khoảng 190km
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã chính thức mạnh lên thành bão số 6 giật cấp 10, hiện chỉ cách Huế khoảng 190km

Nhà nông

Tin bão mới nhất: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, tâm bão đang ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Bắc tỉnh Quảng Trị khoảng 240km về phía Đông và cách thành phố Huế khoảng 190km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62–74km/giờ), giật cấp 10.

Đây là cách 'gói' văn hóa truyền thống vào các sản phẩm OCOP của nông dân miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên
Nhà nông

Đây là cách "gói" văn hóa truyền thống vào các sản phẩm OCOP của nông dân miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên

Nhà nông

Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn góp phần quảng bá, bảo tồn bản sắc vùng miền. Trong mỗi sản phẩm, các chủ thể OCOP ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đều có dấu ấn văn hóa bản địa đặc sắc, nhờ đó mà cả ngàn hộ có công ăn việc làm, thu nhập tốt hơn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ba thỏa thuận chiến lược định hình vị thế SSI của Nguyễn Duy Hưng trên thị trường tài sản số
Kinh tế

Ba thỏa thuận chiến lược định hình vị thế SSI của Nguyễn Duy Hưng trên thị trường tài sản số

Kinh tế

Tại sự kiện Vietnam Blockchain Day 2025, ba thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa các định chế trong và ngoài nước của Công ty chứng khoán SSI của ông trùm chứng khoán Nguyễn Duy Hưng đã khẳng định vị thế của công ty này trên thị trường tài sản số.

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
Thể thao

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế

Thể thao

ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái
Thế giới

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái

Thế giới

Quân đội Nga mỗi tháng giải phóng được 600-700 km2 trong khu vực chiến dịch đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo tại cuộc họp hội đồng quản trị mở rộng của cơ quan quân sự Nga hôm thứ Sáu.

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá
Chuyển động Sài Gòn

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá

Chuyển động Sài Gòn

Với nhiều người, thưởng thức ẩm thực chay là một trải nghiệm không thể thiếu vào mùa Vu lan. Việc ăn chay không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng, thanh tịnh mà còn là dịp thú vị để quây quần hàn huyên cùng gia đình và bạn bè.

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn 'Xanh hóa - Số hóa' tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước
Doanh nghiệp

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn "Xanh hóa - Số hóa" tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước

Doanh nghiệp

Trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, triển lãm Thành tựu đất nước - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã trở thành một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, nơi hội tụ và tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục
Nhà nông

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục

Nhà nông

Anh Cao Văn Liền (51 tuổi) có hơn 20 năm tham gia công tác ở ấp; trong đó, có gần 10 năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ, Cần Thơ. Ở vị trí công tác nào anh Liền cũng luôn thể hiện sự gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, được đảng viên (ĐV) và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn

Văn hóa - Giải trí

"Những lời đồn ác ý trong quá khứ hoàn toàn là vu khống và bịa đặt độc ác", ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng về những tin đồn ác ý.

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8 tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo đó, tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.713 đồng - 26.783 đồng (mua - bán), tăng 63 đồng cả hai chiều so với sáng qua

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công
Kinh tế

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công

Kinh tế

Tại Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 vừa tổ chức tại Đà Nẵng, lãnh đạo chính phủ và ngành tài chính chứng kiến sự ra mắt và thảo luận về Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) – một dự án được kỳ vọng sẽ định hình hạ tầng công nghệ cho chính quyền số, đô thị thông minh và trung tâm tài chính trong tương lai.

Người xưa dặn: 'Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà', đó là 3 cây nào vậy?
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà", đó là 3 cây nào vậy?

Gia đình

Người xưa lựa chọn cây trồng trước sân nhà rất cẩn trọng, không phải cây nào cũng được coi là "cây giữ nhà" hay cây mang lại may mắn, điềm lành cho gia đình.

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: 'Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ'
Văn hóa - Giải trí

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ"

Văn hóa - Giải trí

Giáo sư, Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn thông minh, rất trí tuệ và kiên cường".

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì
Thể thao

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì

Thể thao

Chiều 29/8, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ) với đầy đủ lực lượng được triệu tập, chuẩn bị cho cuộc đua tại bảng C- Vòng loại U23 châu Á 2026.

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80
Tin tức

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80

Tin tức

Giữa Hà Nội rợp sắc cờ hoa và hàng triệu con tim đổ về Thủ đô xem diễu binh, diễu hành trong Đại lễ A80, những cuộc hội ngộ xúc động của mẹ con, vợ chồng, cựu chiến binh… đã thắp sáng tình yêu Tổ quốc, biến khoảnh khắc đời thường thành niềm tự hào thiêng liêng của cả dân tộc.

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky
Thế giới

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky

Thế giới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng nếu nhà lãnh đạo Điện Kremlin tiếp tục né tránh cuộc gặp với tổng thống Ukraine, điều mà ông đã đồng ý trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Trump, thì ông Trump không thể bỏ qua mà không có phản ứng.

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch
Xã hội

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch

Xã hội

Sản phụ mang song thai, nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi đã vỡ ối, dây rốn rơi ra ngoài, tim thai đã đập rời rạc, lờ đờ.

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?
Nhà nông

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?

Nhà nông

Các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, bà con ngư dân vừa cùng nhau đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu ích tại tọa đàm "Phát triển nuôi trồng thủy sản an toàn, bền vững, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu" diễn ra tại Quảng Ninh.

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

Văn hóa - Giải trí

Trong phim "Mưa đỏ", diễn viên Thúy Hà hóa thân nhân vật có hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình. Trước những nhận xét trái chiều của người xem, cô mới đây đã lên tiếng xin lỗi.

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế

Chuyển động Sài Gòn

Trong những ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường cửa ngõ, cao tốc và các điểm nóng giao thông tại TP.HCM được dự báo sẽ xảy ra ùn tắc kéo dài do lưu lượng xe tăng đột biến. Người dân cần chú ý lộ trình thay thế.

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8, thị trường dầu thô thế giới sau hai phiên tăng giá đã lao dốc mạnh ở phiên cuối tuần.

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành
Xã hội

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành

Xã hội

Rạng sáng ngày 30/8, hàng vạn người dân quanh khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) gần như không ngủ. Càng đến sát giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành, không khí càng thêm hối hả, mọi người cùng nhau hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Media

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Media

Đúng 4h50 sáng 30/8, lực lượng diễu binh gồm 120 quân nhân Trung Quốc đã xuất hiện tập dượt trước giờ Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?
Bạn đọc

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?

Bạn đọc

Trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu xảy ra tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra quân đội đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo tỉnh này và 2 Thiếu tướng, gồm cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân và một Cục phó Cục tác chiến.

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?
Tin tức

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?

Tin tức

Chính phủ yêu cầu thời gian chi trả khoản 100.000 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập tập trung thực hiện từ ngày 31/8/2025 đến hết ngày 1/9/2025; trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9/2025.

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa 'vàng' (Bài 2) 
Nhà nông

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa "vàng" (Bài 2) 

Nhà nông

Bình Hòa Nam - xã nghèo nhất nhì Long An (cũ) nay thuộc xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh (mới) - từng là vùng đất bưng biền ngập phèn, cỏ mọc um tùm, bom đạn còn sót lại gây nguy hiểm chết người, giờ đây đã thay da đổi thịt. Cả xã khoác lên mình màu áo xanh ngút ngàn của những ruộng rau má mơn mởn.

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Xã hội

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Xã hội

Rạng sáng 30/8, tại khu vực phố Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo (Hà Nội), ngay trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9, các cựu chiến binh trong quân phục chỉnh tề đã cùng nhau cất vang những ca khúc cách mạng, khiến không khí thêm trang nghiêm và xúc động.

Tin đọc nhiều

1

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

3

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

4

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

5

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn