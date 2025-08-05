Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí
Thứ ba, ngày 05/08/2025 13:40 GMT+7

Khai quật nhóm tháp L tại Mỹ Sơn, hé lộ kiến trúc "lạ" thế kỷ 13

Thứ ba, ngày 05/08/2025 13:40 GMT+7
Sau hai tháng khai quật, nhóm chuyên gia Việt Nam và Ý đã hé lộ nhiều chi tiết đặc biệt về nhóm tháp L tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, trong đó có dấu tích kiến trúc lợp ngói, phòng dài niên đại thế kỷ 13 và các lớp gạch sụp đổ do chiến tranh. Những phát hiện mới mở rộng nhận thức về kiến trúc muộn của văn hóa Chăm Pa.
Ngày 5/8, ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp Viện Bảo tồn di tích, Viện Khảo cổ học và Quỹ C.M. Lerici (Italia) công bố kết quả sơ bộ khai quật Nhóm tháp L tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Theo ông Nguyễn Công Khiết, theo quyết định số 1263/ QĐ-BVHTTDL ngày 6/5/2025 của Bộ VHTTDL cho phép Ban Quản lý Di sản Văn hoá Thế giới Mỹ Sơn phối hợp với Viện Bảo tồn di tích, Viện Khảo cổ học và Quỹ C.M. Lerici (Italia) khai quật khảo cổ tại nhóm L, Khu đền tháp Mỹ Sơn, xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng. Thời gian khai quật được thực hiện từ ngày 9/5 đến 30/7/2025 với diện tích khai quật cho phép là 150m2. Chủ trì khai quật là TS Nguyễn Ngọc Quý - Viện Khảo cổ.

“Đây là cuộc khai quật lần thứ 2 tại nhóm L sau lần khai quật đầu tiên vào năm 2019. Cuộc khai quật lần này nhằm mục đích mở rộng khu vực khảo sát của Nhóm L thêm phần sườn đồi phía Đông; Tiến hành khai quật một phần để thu thập thêm dữ liệu về khu vực nhóm L, đặc biệt làm rõ các cấu trúc thành phần tường gạch bao quanh các kiến trúc L1 và L2; Tiếp tục nghiên cứu phân loại hình thái ngói lợp của các kiến trúc L1 và L2, cũng như các hiện vật gốm liên quan; Loại bỏ các phần bị sụp đổ ở cả bên trong lẫn bên ngoài kiến trúc L1; Hoàn thiện các bản vẽ cuối cùng cho đề xuất dự án bảo quản, tu bổ các thành phần kiến trúc trong nhóm L”, ông Nguyễn Công Khiết cho hay.

Nhóm tháp L, tại khu đền tháp Mỹ Sơn.

Theo ông Nguyễn Công Khiết, nhóm L nằm cách nhóm B-C-D khoảng 75m về phía nam, nằm trên đỉnh một con đồi nhỏ. Tương tự như các nhóm đền tháp xây dựng muộn tại thung lũng Mỹ Sơn như nhóm H và G, vị trí cao này vừa mang lại tầm quan sát rộng lớn, bao quát toàn bộ khu đền tháp, vừa tạo nên một cảnh quan nổi bật trong tổng thể không gian.

Từ đầu thế kỷ 20, địa điểm nhóm L được ghi nhận bởi Henri Parmentier (Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp) là một kiến trúc như một phòng dài, lợp ngói có hai cửa mở đối diện. Cuộc khai quật đầu tiên do C.M. Lerici tiến hành vào năm 2019 đã ghi nhận thêm một nền móng kiến trúc nằm phía Tây của phòng dài L, các nhà khảo cổ đặt tên cho công trình phát hiện trước đó là L1 và nền móng phát hiện sau là L2. L1 và L2 nằm trên trục kiến trúc theo hướng Đông Tây và có tường bao xung quanh.

Các hiện vật phát hiện trong lúc khai quật tại nhóm L.

Ông Nguyễn Công Khiết chia sẻ thêm, trong 2 tháng qua, các hố khai quật mới đã được mở và công tác bóc tách có hệ thống các lớp vật liệu sụp đổ bên trong và xung quanh kiến trúc L1 được tiến hành nhằm làm lộ rõ các đặc điểm kiến trúc cũng như nghiên cứu trình tự sụp đổ và quá trình biến đổi của di tích theo thời gian.

Cuộc khai quật cũng phát hiện nhiều mảnh gốm và nhiều loại ngói lợp nằm trên nền và lối đi xung quanh L1. Công tác bóc tách cũng cho thấy quá trình huỷ hoại của thiên nhiên và bom đạn trong chiến tranh. Phần mái kết cấu gỗ, lợp ngói sụp đổ ở giai đoạn đầu và tường sập đổ sau đó chủ yếu là do bom đạn của chiến tranh.

Ngoài ra, dựa trên các nghiên cứu ban đầu, các nhà khảo cổ nhận định những kiến trúc L có niên đại khá muộn khoảng vào thế kỷ 13 và có thể được sử dụng đến đầu thế kỷ 14.

“Kết quả quá trình khai quật đã cho thấy rõ, các kiến trúc và các thành phần cấu trúc gạch hiện còn tại nhóm L cần được củng cố ổn định khắc phục hậu quả tác động của thời gian, của chiến tranh để lại. Tổng thể Khu vực nhóm L cần được bảo vệ toàn vẹn lâu dài, bền vững sẵn sàng đóng góp phát huy giá trị. Kết quả khai quật và phát hiện mới tại nhóm L đã góp phần nhận diện giá trị các kiến trúc muộn tại di sản thế giới Mỹ Sơn, mở rộng không gian kiến trúc đền tháp và tạo điểm tham quan nghiên cứu cho cộng đồng trong thời gian tới”, ông Nguyễn Công Khiết nói thêm.

Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Khu đền tháp Mỹ Sơn nằm trong một thung lũng xung quanh là đồi núi tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng). Đây là thánh địa Ấn Độ giáo của Vương quốc Chămpa, là nơi duy nhất lưu giữ hơn 70 đền tháp, cùng hơn 30 bi ký có niên đại từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIII.

Tháng 12/1999, UNESCO đã công nhận Khu di tích Mỹ Sơn là Di sản Văn hóa Thế giới. Tại Khu di tích Mỹ Sơn đã có nhiều đợt nghiên cứu, thăm dò, khai quật khảo cổ được triển khai. Việc tiếp tục thăm dò, khai quật khảo cổ nơi đây sẽ tiếp tục giải mã các bí ẩn về văn hóa người Chăm xưa. Từ đó, mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới về kiến trúc, tín ngưỡng và không gian thiêng liêng của người Chăm xưa, là cơ sở quan trọng để bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn trong thời gian tới.

