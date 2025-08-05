Thủ tướng chỉ định bổ sung 5 chuyên gia hàng đầu vào Hội đồng Tư vấn chính sách

Cụ thể, theo quyết định của Thủ tướng ngày 4/8, ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Lê Nam Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; ông Lê Xuân, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia; ông Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

Ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Hiện, Hội đồng Tư vấn chính sách có 13 thành viên theo Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 24/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thường trực Hội đồng là ông Trần Quốc Khánh, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương. Tham dự Hội đồng còn có các ông Lê Quang Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; ông Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Hội đồng Tư vấn chính sách là tổ chức tư vấn, có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành về phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ của Hội đồng là nghiên cứu, tư vấn với Thủ tướng Chính phủ về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chiến lược, đề án, chính sách phát triển kinh tế; trên cơ sở đó tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Đồng thời, tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động bất thường của tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế.

Tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn về kinh tế - xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng được chủ động làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Viện, Trung tâm nghiên cứu; được đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Viện, Trung tâm nghiên cứu cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin số liệu; được Văn phòng Chính phủ cung cấp thường xuyên các văn bản, tài liệu, thông tin số liệu liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng được tham vấn các chuyên gia tư vấn, cộng tác viên là các nhà khoa học, nhà kinh tế trong nước và quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cán bộ quản lý đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, các cơ quan nghiên cứu trong nước và quốc tế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng; được mời tham dự các Hội nghị, cuộc họp, đoàn công tác, làm việc của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nội dung liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.