Khán giả nói gì về màn trình diễn của Hương Giang tại Bán kết Miss Universe 2025?

Hương Giang chọn bikini liền mảnh tại đêm thi Bán kết Miss Universe 2025

Tối 19/11, đêm thi Bán kết Miss Universe 2025 đã diễn ra tại Thái Lan với sự góp mặt của 120 thí sinh từ các quốc gia trên thế giới. Các người đẹp lần lượt trải qua các phần trình diễn bikini và trang phục dạ hội.

Đại diện Việt Nam Nguyễn Hương Giang xuất hiện tự tin và rạng rỡ. Cô chọn bộ bikini đỏ, liền mảnh, di chuyển tự tin và kiểm soát hình thể tốt hơn khi tham dự phần thi swimsuit trước đó.

Hương Giang trong trang phục bikini tại đêm Bán kết Miss Universe 2025. (Ảnh: FPT)

Sang phần thi trang phục dạ hội, Hương Giang diện đầm dây, phom dáng đuôi cá, thực hiện trên nền vải xuyên thấu do nhà thiết kế Phan Huy thực hiện.

Phan Huy cho biết chiếc váy lấy cảm hứng từ những giọt sương, biểu trưng cho vẻ đẹp tinh khiết và trong trẻo của người phụ nữ Việt Nam. Ê-kíp gồm năm thợ cắt may lành nghề và ba thợ đính kết, mất khoảng 2,5 tháng để hoàn thành tác phẩm.

Hương Giang trong trang phục dạ hội. (Ảnh: FPT)

Trước đó, tại phần thi Trang phục Dân tộc diễn ra cùng ngày, Hương Giang xuất hiện duyên dáng trong tà áo dài trắng truyền thống. Cô đẩy theo một chiếc xe đạp có giỏ hoa phượng và chiếc nón lá - những hình ảnh gắn liền với ký ức học trò Việt Nam.

Chia sẻ về lý do không lựa chọn những trang phục cầu kỳ, Hương Giang cho biết: “Suốt quãng thời gian đi học, cô ấy đã luôn khát khao được mặc áo dài trắng tới trường. Và ngày hôm nay cô ấy sẽ thực hiện giấc mơ ngày ấy của mình trước hàng tỉ người trên Thế Giới với thông điệp: “Giấc mơ có thể không thể thành hiện thực ngay lúc bạn khát khao nó nhất, nhưng hãy tin nó có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến theo cách đẹp đẽ nhất!”

Hương Giang chọn chiếc áo dài trắng và nón lá trong phần thi Trang phục Dân tộc. (Ảnh: Miss Universe)

Khán giả nói gì về màn trình diễn của Hương Giang?

Nhiều khán giả theo dõi đêm bán kết nhận xét Hương Giang đã có màn thể hiện chắc chắn và ổn định hơn so với vòng thi trước đó. Một tài khoản trên mạng xã hội bình luận rằng đại diện Việt Nam “trình diễn bikini tự tin, kiểm soát hình thể tốt, biểu cảm rạng rỡ và có thần thái sân khấu rõ rệt”.

Một số người đồng tình cho rằng gam đỏ của bộ bikini giúp cô nổi bật, trong khi chiếc đầm dạ hội xuyên thấu “vừa tinh tế vừa quyến rũ, tạo hiệu ứng sân khấu đẹp mắt”. Không ít fan sắc đẹp tin Hương Giang đã tìm lại phong độ, đủ sức tạo bất ngờ trong đêm Chung kết.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng phần thi của Hương Giang chưa thực sự thuyết phục. Một số khán giả nhận định cô để lộ điểm yếu về hình thể khi xoay người hoặc tạo dáng, khiến tổng thể “chưa thật sự thanh thoát, thiếu sự mượt mà cần có ở đấu trường sắc đẹp hàng đầu thế giới”.

Một số bình luận khác cho rằng dù cố gắng rất nhiều, Hương Giang “khó có thể tiến sâu”, dự đoán người đẹp Việt Nam có thể chỉ dừng lại ở Top 30.