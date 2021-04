Khánh Hòa: Bí thư phường bị đâm tử vong

Ngày 21/4, ông Tống Trân - Bí thư thị ủy Ninh Hòa đã xác nhận, ông Lê Bá Thuận - ủy viên Ban thường vụ Thị ủy Ninh Hòa (Khánh Hòa) là Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trân cho biết thêm: "Hiện vụ việc chưa rõ ông Lê Bá Thuận bị đâm tại nhà hay vị trí nào và các cơ quan chức năng Khánh Hòa vẫn đang vào cuộc điều tra. Vụ việc xảy ra vào tối 20/4, ông Thuận bị đâm trọng thương và đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu, nhưng sáng nay (21/4) ông Thuận đã không qua khỏi".

Ông Lê Bá Thuận- Bí thư phường Ninh Hiệp, Ninh Hòa bị đâm tử vong

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Bá Thuận bị kẻ lạ dùng dao tấn công và các lực lượng CSĐT đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc.

Còn theo thượng tá Phan Văn Cường – Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, trước đó vào khoảng 22h15 đêm 20/4, vợ chồng ông Vũ Thành Công và Võ Thị Bích Thủy, trú ở phường Ninh Hiệp đưa ông Lê Bá Thuận đến Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa cấp cứu trong tình trạng bị thương do hai vết dao đâm trên thân thể. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa chuyển tiếp nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhưng do vết thương quá nặng, đến 4h sáng 21/4 nạn nhân đã tử vong.

Ông Lê Bá Thuận, nguyên là Phó Chủ tịch UBND TX Ninh Hòa. Sau Đại hội Đảng địa phương vừa qua, ông Thuận được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, thời gian từ đầu năm 2021. Khi làm Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, ông Thuận được phân công lĩnh vực tài nguyên, môi trường và nông nghiệp.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang ghi lời khai của vợ chồng ông bà Vũ Thành Công – Võ Thị Bích Thủy vì nạn nhân bị đâm tại nhà riêng của hai người này. Nghi can gây án đang được các trinh sát hình sự, điều tra viên điều tra, làm rõ.