TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ kẻ trộm đâm chết người; tin mới vụ 2 mẹ con tử vong bất thường tại nhà riêng

Bắt giữ nghi phạm trộm đâm cán bộ tham gia lực lượng an ninh trật tự cơ sở tử vong

Ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Ngô Tấn Việt (SN 1987, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.



Ngô Tấn Việt thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC.

Việt là người đã dùng hung khí đâm anh Huỳnh Chí Phúc, cán bộ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) tử vong.

Theo điều tra ban đầu, lúc 18 giờ 50 phút ngày 31/3, nhận tin báo tại tổ 11, khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch xảy ra vụ trộm cắp tài sản, lực lượng Công an thị trấn Hiệp Phước đã nhanh chóng xuống hiện trường cùng người dân tổ chức truy bắt đối tượng.

Trong quá trình truy bắt và áp giải Việt, đối tượng đã dùng dao chống trả quyết liệt khiến anh Phúc tử vong, sau đó bỏ trốn.

Sau hơn 3 giờ huy động lực lượng truy bắt cùng sự hỗ trợ của người dân, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng khi đối tượng đang lẩn trốn tại phòng trọ ở ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ 2 mẹ con tử vong bất thường: Tạm giữ nghi phạm 16 tuổi

Ngày 1/4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ đối với Huỳnh Tấn Tài (SN 2009, ngụ tại xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người xảy ra tại thị trấn Tam Bình (huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Huỳnh Tấn Tài tại cơ quan công an. Nguồn: CAND





Theo kết quả điều tra, sáng 31/3, cơ quan điều tra tiếp nhận tin báo về việc có 2 người tử vong xảy ra trong ngôi nhà tại thị trấn Tam Bình. Nạn nhân được xác định là bà N.T.T.H. (SN 1960) và con trai ruột là T.Q. (SN 1978, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng phạm tội.

Qua triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng nghi vấn là Tài. Đến trưa cùng ngày, cơ quan điều tra đã bắt giữ Tài đang lẩn trốn tại huyện Chợ Lách. Qua khai thác nhanh, Tài là người quen biết với ông Q. và đã đến nhà chơi.

Khoảng 1h sáng 31/3, Tài đã có hành vi sát hại ông Q. cùng mẹ ruột của nạn nhân. Tại thời điểm làm việc, cơ quan điều tra kiểm tra và thu giữ trên người Tài số tiền trên 40 triệu đồng cùng điện thoại di động.

Anh chồng dùng gậy sắt đánh em dâu tử vong

Chiều 1/4, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Quý Hòa (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc anh chồng dùng gậy sắt đánh em dâu tử vong.

Theo báo cáo của UBND xã Quý Hòa, vào khoảng 9 giờ 50 phút ngày 1/4, người dân phát hiện tại nhà ông Bùi Văn Muôn (SN 1988, trú tại xóm Cốc, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) có bà Bùi Thị Mậu (SN 1989), Bùi Thị Bừn (SN 1944, cùng trú tại xóm Cốc) bị thương tích tại vùng đầu, ngã gục trong sân; trong nhà, ông Bùi Văn Muôn cũng bị thương tích tại vùng đầu trong trạng thái bất tỉnh.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã đã huy động lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã đến bảo vệ hiện trường; huy động cán bộ trạm Y tế vào sơ cứu ban đầu cho nạn nhân, gọi xe cấp cứu và lực lượng Công an xã đã tiến hành bắt giữ đối tượng gây án.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bà Bùi Thị Mậu đã tử vong. Sau đó, người nhà nạn nhân đã đưa bà Bùi Thị Bừn và ông Bùi Văn Muôn đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Do vết thương quá nặng, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong không thể cứu chữa nên Trung tâm Y tế trả ông Bùi Văn Muôn về cho gia đình tự chăm sóc.



Đối tượng Bùi Văn Chin tại cơ quan công an. Ảnh: UBND xã Quý Hòa.

Qua xác minh ban đầu, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 1/4, ông Bùi Văn Chin (SN 1968, trú tại xóm Cốc, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đến nhà mẹ đẻ là Bùi Thị Bừn. Tại đây, ông Chin đã dùng gậy sắt (dạng xà cầy uốn sắt) gây thương tích cho bà Bùi Thị Bừn, ông Bùi Văn Muôn (SN 1988, em trai ruột ông Chin) và bà Bùi Thị Mậu (SN 1989, vợ ông Muôn).

Hậu quả, bà Bùi Thị Mậu tử vong ngay tại chỗ. Ông Bùi Văn Muôn đang nguy kịch và bà Bùi Thị Bừn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Qua thông tin người dân cung cấp, thời gian vừa qua, ông Bùi Văn Chin (người gây án) có biểu hiện thần kinh, nói lảm nhảm một mình nhưng gia đình không để ý nên chưa đưa đi điều trị. Đối tượng chưa đi điều trị tâm thần nên không có bệnh án tâm thần và chưa thuộc diện đối tượng tâm thần được quản lý. Đối tượng không có mâu thuẫn hay tranh chấp với gia đình nạn nhân.

Hiện, công an đã tạm giữ đối tượng gây án. Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và hoàn tất các thủ tục tố tụng theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND xã Quý Hòa, hộ gia đình ông Bùi Văn Muôn thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã.

Truy bắt 1 phạm nhân trốn trại giam của Bộ Công an

Ngày 1/4, theo đại diện lãnh đạo Công an xã Thanh Hòa (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, đơn vị đang phối hợp với Trại giam Thanh Lâm (Bộ Công an) truy tìm phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam đóng trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.



Hình ảnh phạm nhân trốn trại. (Ảnh do Công an tỉnh cung cấp). Nguồn: Báo Thanh Hóa

Trước đó, trong sáng 1/4, khi đang lao động, phạm nhân Dương Hữu Duy (SN 1995, ngụ xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), là phạm nhân đang thụ án tù giam tại Phân trại số 4 (đóng trên địa bàn thôn Tân Hòa, xã Thanh Hòa) đã bỏ trốn. Phạm nhân Dương Hữu Duy đang thụ án tù tại Trại giam Thanh Lâm do tội “Cướp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trại giam Thanh Lâm đã thông báo đến các đơn vị, phối hợp tổ chức truy tìm phạm nhân.

Khi trốn trại, phạm nhân mặc áo khoác màu đen, quần đen. Lực lượng công an nhận định phạm nhân Duy vẫn chưa thể đi xa khỏi khu vực bỏ trốn. Do đó, cơ quan công an địa phương đề nghị người dân nâng cao cảnh giác; nếu phát hiện đối tượng, cần báo ngay cho lực lượng công an gần nhất để kịp thời bắt giữ.

Hiện, lực lượng công an vẫn đang khẩn trương triển khai phương án truy tìm.

Bà Trương Mỹ Lan đề nghị thu hồi 15.712 tỷ đồng tiền vật chứng để trả cho bị hại

Ngày 3/4 tới đây, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ bà Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trước đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã hoàn tất phần xét hỏi các bị cáo để chuẩn bị bước sang phần tranh luận.

Trước đó tại tòa, trong phần thẩm vấn liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" về việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và 3 doanh nghiệp khác, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX yêu cầu một số tổ chức tín dụng hoàn trả hơn 15.712 tỷ đồng từ nguồn vốn phát hành trái phiếu An Đông để bồi hoàn cho các bị hại.



Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Xuân Huy.

Theo bà Lan, trong tổng số 25.000 tỷ đồng trái phiếu do An Đông phát hành, cơ quan điều tra đã làm rõ dòng tiền, trong đó hơn 15.712 tỷ đồng đã được chuyển đến 6 tổ chức tín dụng, gồm: Techcombank, LPBank, SHB, MSB và VPBank... nhằm thanh toán các khoản nợ. Do đó, bà kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi số tiền này để trả lại cho các nhà đầu tư.

Nhằm làm rõ đề nghị trên, phóng viên đã trao đổi với luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan. Ông Thanh viện dẫn Điều 89 Bộ luật Tố tụng hình sự, trong đó quy định vật chứng của vụ án có thể bao gồm tài sản bị chiếm đoạt hoặc có giá trị chứng minh tội phạm. Theo quy định này, số tiền hơn 15.712 tỷ đồng có thể được xem là vật chứng của vụ án.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: "Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước". Đồng thời, khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự nêu rõ: "Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép, thì không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp". Đối chiếu với các quy định trên, ông Thanh cho rằng đề nghị của bà Trương Mỹ Lan có cơ sở pháp lý.



Các luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Xuân Huy.

Thực tế, nhiều vụ án trước đây cũng đã áp dụng biện pháp thu hồi tiền là vật chứng. Chẳng hạn, trong vụ án liên quan đến ông Phạm Công Danh tại Ngân hàng Xây dựng, xét xử tại TAND TP.HCM vào tháng 8/2018, HĐXX đã buộc BIDV (chi nhánh Sở Giao dịch 2, chi nhánh Hải Vân), Sacombank chi nhánh Sài Gòn, Bản Việt, OceanBank... hoàn trả các khoản tiền đã nhận từ ông Danh cho Ngân hàng Xây dựng.

Tương tự, trong vụ án tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cơ quan tố tụng cũng thu hồi hàng nghìn tỷ đồng từ các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi vi phạm của ông Đỗ Anh Dũng để hoàn trả cho nhà đầu tư trái phiếu.

Ngay cả trong vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (giai đoạn 1), xét xử tại TAND TP.HCM và TAND Cấp cao TP.HCM, HĐXX cũng yêu cầu các bị cáo hoàn trả số tiền đã nhận từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn và bà Trương Mỹ Lan.

Trở lại diễn biến phiên tòa hôm 28/3, luật sư Lê Đức Bình, người bảo vệ quyền lợi của bị hại, cũng đề xuất thu hồi số tiền 15.712 tỷ đồng để hoàn trả cho người dân.