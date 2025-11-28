Khánh thành đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Nguyễn Cảnh Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời là năm giao lưu nhân văn Việt – Trung, theo nhận thức chung và chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi Lễ khánh thành. Ảnh: Hoàng Tính

“Công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119–1120 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước tiến đầu tiên và mang tính nền tảng trong quá trình xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan” ông Toàn cho hay.

Công trình không chỉ góp phần nâng cao năng lực thông quan, mà còn tạo tiền đề để triển khai đồng bộ các hạng mục tiếp theo, hướng tới một mô hình cửa khẩu hiện đại, kết nối số hóa, quản lý hiệu quả, an toàn và thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp hai bên.

Ông Vi Thao - Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Hoàng Tính

Ông Vi Thao - Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho biết: Việc khánh thành tuyến đường chuyên dụng sẽ giảm bớt tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa khẩu và đánh dấu sự kết nối cửa khẩu thông minh của hai nước, do vậy sự kiện có ý nghĩa trọng đại và then chốt. Hy vọng, khi cửa khẩu thông minh chính thức đi vào hoạt động năm 2026 sẽ tăng thêm động lực mới cho hợp tác kinh tế thương mại hai nước Trung – Việt.

Lãnh đạo 2 bên lên tuyên bố khánh thành công trình. Ảnh: Hoàng Tính

Công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 - Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sẽ góp phần nâng cao năng lực thông thương, đáp ứng nhu cầu vận tải xuất nhập khẩu hàng hóa, đảm bảo vai trò là đầu mối giao thông, thương mại, đối ngoại quan trọng giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Các đại biểu Việt Nam tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Tính