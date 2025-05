Khảo sát đánh giá năng lực lớp 6 TP. Thủ Đức: Hơn 3.500 học sinh giành vé vào trường điểm

Nhà nông

Sáng sớm ngày 24/5, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo nguy cơ ngập úng ở Hà Nội do khu vực nội thành Hà Nội đang xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong khi đó, không khí lạnh đang tiến đến gần vùng biên giới phía Bắc nước ta.