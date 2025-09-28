Khen thưởng 3 người hùng cứu 7 thuyền viên gặp nạn ở Quảng Trị do bão số 10

Trưa 28/9, lãnh đạo UBND xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa khen thưởng 3 cá nhân có hành động dũng cảm, cứu sống 7 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn do bão số 10.

Lãnh đạo xã Cửa Việt khen thưởng 3 người hùng cứu 7 thuyền viên trên tàu bị nạn. Ảnh: N.V

3 người hùng gồm anh Trần Văn Hiệu (sinh năm 1979) Tổ trưởng Tổ cảnh sát trật tự Công an xã Cửa Việt; anh Nguyễn Ngọc Thuận (sinh năm 1983, trú khu phố 7, xã Cửa Việt) và anh Võ Văn Dũng (sinh năm 1974, ngư dân trú khu phố 6, xã Cửa Việt).

Ông Lê Văn Thông – Chủ tịch UBND xã Cửa Việt, cho biết giữa lúc sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10, siêu bão BUALOI, một sai sót nhỏ cũng có thể đánh đổi bằng cả mạng sống. Vì vậy, hành động của 3 cá nhân nêu trên nếu chỉ dùng từ quả cảm thôi vẫn chưa đủ.

“Tôi tự hào về họ, những người hùng giữa đời thường” ông Thông nói.

Như Dân Việt đã đưa tin, lúc 5h40 ngày 28/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cửa Việt nhận được thông tin của người nhà thuyền viên là bà Quất Thị Hải Linh (SN 1995).

Tàu cá của ngư dân Nguyễn Ngọc Thuận tham gia cứu nạn trên biển. Ảnh: N.V

Bà Linh báo tin tại cửa lệch cảng Cửa Việt có 2 tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (cũ), nay là TP Hồ Chí Minh đang vào tránh trú bão (1 tàu BV-0042-TS bị chìm, 3 thuyền viên đang bám vào đuôi tàu cách bờ khoảng 0,9 hải lý; 1 tàu BV-4670-TS bị vỡ mạn, 8 thuyền viên trên tàu cách bờ khoảng 400m, 1 thuyền viên đã tự bơi vào bờ).

Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt lập tức thông báo với Đồn Biên phòng Triệu Vân, Hải đội 2 Biên phòng, Hải đội 202 CSB và phối hợp với chính quyền địa phương tham gia ứng cứu.

Đến 9h cùng ngày, Đồn Biên phòng và Công an xã Cửa Việt đã liên hệ tàu mang số hiệu QT-10599-TS của anh Nguyễn Ngọc Thuận.

Anh Thuận đã cùng anh Hiệu và anh Dũng dũng cảm vượt sóng to, gió lớn ra ứng cứu và đã cứu được 8 thuyền viên trên tàu mắc cạn.

Các thuyền viên được cứu đang được lực lượng biên phòng Quảng Trị chăm sóc sức khoẻ. Ảnh: N.V

Danh tính 8 thuyền viên được cứu gồm: Mai Thanh Tâm, SN 1999, thường trú Thọ Sơn, An Giang (cũ). Lê Duy Thang (SN 1984), Lê Văn Bảnh (SN 1992), Nguyễn Thanh Phong (SN 1988), Nguyễn Minh Trường (SN 1993), Lăng Quốc Hải (SN 1974), Hạ Minh Tân (SN 1994) thường trú tỉnh Kiên Giang (cũ). Nguyễn Ngọc Phong, SN 1998, thường trú tỉnh Bình Phước (cũ).

8 thuyền viên được đưa vào bờ an toàn và lên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị (cũ) để tiến hành chăm sóc sức khoẻ.

Hiện nay, lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tiếp tục tìm kiếm, ứng cứu 3 thuyền viên trên tàu bị chìm.