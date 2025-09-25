Sẽ thực hiện "3 không" tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I





Chia sẻ tại buổi họp báo diễn ra vào ngày 25/9, ông Trương An Ninh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị, chia sẻ, Đại hội dự kiến diễn ra trong 2 ngày (4 – 5/10) với sự tham dự của 449 đại biểu.

Đại hội lần này được tổ chức sẽ không có văn nghệ chào mừng, không văn nghệ bế mạc, không nhận hoa chúc mừng từ các đơn vị, địa phương. Đây là cách làm nhằm bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Trần Anh

Về công tác nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ có 62 ủy viên, tăng thêm 2 người so với trước đây để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, gồm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 người, trong đó Thường trực có 1 Bí thư và 4 Phó Bí thư, đúng quy định về số lượng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị Trương An Ninh khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển của tỉnh sau hợp nhất, thể hiện khát vọng, niềm tin và quyết tâm đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung.



Tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cùng 3 khâu đột phá chiến lược, trong đó nhấn mạnh hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.



