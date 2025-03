Khi văn chương thỏa hiệp với AI

Tác phẩm “Kage no Ame” (tạm dịch: “Mưa bóng mây”), vừa được đăng tải trên tạp chí Kohkoku ngày 25/3, đã thu hút sự chú ý của giới văn chương Nhật Bản và quốc tế. Câu chuyện đặt trong bối cảnh hậu tận thế, khi loài người đã tuyệt chủng. Trong thế giới hoang tàn ấy, trí tuệ nhân tạo bắt đầu khám phá những cung bậc cảm xúc từng tồn tại thông qua ký ức còn sót lại của con người. Điều đặc biệt, AI đã viết 95% nội dung truyện ngắn này, dưới sự hướng dẫn và hiệu đính của nhà văn Rie Kudan, 35 tuổi.

Tác phẩm sử dụng công nghệ ChatGPT do OpenAI phát triển, thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa công nghệ và con người trong quá trình sáng tạo. Rie Kudan chịu trách nhiệm lên định hướng tổng thể cho cốt truyện, nhận xét những chi tiết trong bản thảo, đồng thời gợi ý, chỉnh sửa phần mở đầu và kết thúc truyện. Tổng thời gian hoàn thiện truyện kéo dài khoảng hai tuần, trong đó tác giả người Nhật Bản chỉ tham gia 5% khối lượng nội dung.

Nhà văn trẻ Rie Kudan. Ảnh: NHK.

Rie Kudan sinh năm 1990, hiện sinh sống tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. Cô từng nhận giải thưởng Literary World Newcomer Award năm 2021 với tiểu thuyết đầu tay “Warui Ongaku” (tạm dịch: “Âm nhạc tồi”). Đầu năm 2024, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi đoạt giải Akutagawa - một trong những giải văn học danh giá nhất Nhật Bản - với tiểu thuyết “Tokyo Sympathy Tower” (tạm dịch: “Tháp đồng cảm Tokyo”). Sau khi nhận giải, Kudan thừa nhận từng dùng ChatGPT để viết khoảng 5% số câu văn trong tác phẩm đoạt giải.

Chia sẻ với truyền thông về việc thực hiện “Mưa bóng mây,” Rie Kudan cho biết: “Tôi xem lời đề nghị hợp tác cùng AI như một thử thách. Tôi hài lòng với thành quả cuối cùng và xem đây là dịp để suy ngẫm về bản chất của việc viết truyện hư cấu.” Đối với cô, AI không chỉ là công cụ hỗ trợ sáng tác, mà còn là một người bạn đồng hành. Kudan thường tâm sự những điều khó nói với ChatGPT, và đôi khi, chính những phản hồi từ AI lại trở thành chất liệu để cô viết nên các đoạn đối thoại trong tiểu thuyết.

Việc sử dụng AI trong lĩnh vực văn học vẫn đang là đề tài gây tranh cãi trên toàn cầu. Trong những năm gần đây, văn đàn thế giới đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tác phẩm văn chương do trí tuệ nhân tạo chấp bút. Năm 2017, tiểu thuyết “1 the Road” ra đời với sự hỗ trợ của AI. Đến năm 2020, truyện thiếu nhi “Bob The Robot: Exploring the Universe” và tập thơ “Aum Golly: Poems on Humanity by an Artificial Intelligence” lần lượt được giới thiệu. Năm 2022, ChatGPT cho ra đời hồi ký “The Inner Life of an AI: A Memoir by ChatGPT.”

Tuy nhiên, không phải ai cũng hoan nghênh sự hiện diện của AI trong lĩnh vực sáng tạo. Nhiều ý kiến lo ngại về tính chính chủ của tác phẩm do AI viết, cũng như các vấn đề liên quan đến bản quyền và cảm xúc nghệ thuật. Một số nhà văn khẳng định văn chương cần xuất phát từ trải nghiệm sống, còn AI chỉ mô phỏng câu chữ mà không thể hiểu hết chiều sâu cảm xúc con người.

Ngày 12/3 vừa qua, ông Sam Altman - Giám đốc điều hành OpenAI - tiếp tục gây tranh luận khi chia sẻ truyện ngắn “A machine-shaped hand” do AI viết trên trang X (trước đây là Twitter). Ông đánh giá tác phẩm “truyền tải đúng cảm giác của tiểu thuyết siêu hư cấu.” Trái lại, tác giả người Anh Jeanette Winterson cho rằng truyện “đẹp và cảm động,” trong khi diễn viên kiêm tác giả David Baddiel chỉ trích văn phong của AI là “sáo rỗng.”

Mặc dù vậy, sự thành công của “Mưa bóng mây” cho thấy một hướng đi mới trong sáng tạo văn học. Thay vì đối đầu, nhiều nhà văn trẻ như Rie Kudan đang chọn cách cộng tác cùng AI để khám phá những giới hạn mới của nghệ thuật kể chuyện.