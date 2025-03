Khoảng 6.200 ca ung thư liên quan đến HPV mỗi năm, Bộ Y tế phát động chiến dịch này

Theo đó, sự kiện diễn ra sáng nay tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế tham dự buổi lễ. Sự kiện còn có sự tham gia của Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper, cùng đại diện các tổ chức y tế quốc tế, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế và các cơ quan thông tấn báo chí tại Việt Nam.

Lễ phát động Chiến dịch Truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV". Ảnh: Hà Quyên

Theo đại diện Bộ Y tế, HPV là một loại virus gây u nhú phổ biến ở người, có thể gây ra các bệnh lý nguy hiểm bao gồm ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư âm hộ, ung thư âm đạo và các bệnh khác như mụn cóc sinh dục ở cả nam và nữ.

Theo thống kê từ Globocan 2022, mỗi năm có khoảng 6.200 ca ung thư liên quan đến HPV tại Việt Nam, trong đó hơn 2.500 phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung. Nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời, dự báo đến năm 2070, khoảng 200.000 phụ nữ Việt Nam sẽ tử vong do căn bệnh này.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân hãy nêu cao trách nhiệm đối bản thân và đối với cộng đồng bằng cách cùng nhau quyết tâm thực hiện duy trì lối sống lành mạnh, chủ động dự phòng, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, người thân và cộng đồng. Ảnh: Hà Quyên

Những con số này nhấn mạnh sự cấp thiết của việc mở rộng truyền thông và triển khai các biện pháp phòng ngừa hiệu quả đến cộng đồng. Trong khuôn khổ Chiến dịch cũng diễn ra triển lãm công nghệ AI về phòng vệ HPV với sự tài trợ của MSD vì mục tiêu giáo dục.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, nhấn mạnh, Bộ Y tế kêu gọi các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi vị thành niên hãy nhận thức rõ nguy cơ ung thư cổ tử cung và các bệnh do HPV đối với con em của mình và thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

"Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân hãy nêu cao trách nhiệm đối bản thân và đối với cộng đồng bằng cách cùng nhau quyết tâm thực hiện duy trì lối sống lành mạnh, chủ động dự phòng, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, người thân và cộng đồng, từ đó chung tay cùng ngành y tế thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper khẳng định, khi các bên phối hợp chặt chẽ, những nỗ lực phòng chống bệnh tật, bao gồm ung thư do HPV gây ra, sẽ mang lại tác động mạnh mẽ và bền vững hơn tại Việt Nam. Ảnh: Hà Quyên

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper đánh giá cao sự chung tay của khối y tế tư nhân trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe. Ông nhấn mạnh rằng HPV là một vấn đề có thể phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả nếu có sự can thiệp kịp thời.

Đại sứ Knapper khẳng định, khi các bên phối hợp chặt chẽ, những nỗ lực phòng chống bệnh tật, bao gồm ung thư do HPV gây ra, sẽ mang lại tác động mạnh mẽ và bền vững hơn tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ phát động, đại diện Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế và Công ty MSD Việt Nam đã tiến hành ký kết hợp tác triển khai chiến dịch này, nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ HPV thông qua các chương trình giáo dục sức khỏe tại nhiều tỉnh thành.

Chiến dịch tập trung mở rộng phạm vi tiếp cận, kết nối với tổ chức y tế và ban ngành liên quan để triển khai các giải pháp truyền thông đồng bộ.

Sau lễ phát động, chiến dịch sẽ tiếp tục chuỗi các hoạt động cộng đồng, triển lãm ở các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng đến các khu vực nông thôn, với kỳ vọng tiếp cận hơn 50.000 người.