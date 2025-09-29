Chủ đề nóng

Pháp luật
Thứ hai, ngày 29/09/2025 17:36 GMT+7

Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây làm giả hồ sơ y tế để chiếm đoạt tiền bảo hiểm tại Đà Nẵng

Diệu Bình Thứ hai, ngày 29/09/2025 17:36 GMT+7
Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 10 đối tượng trong đường dây làm giả hồ sơ y tế để chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ, với tổng số tiền trục lợi hơn nửa tỷ đồng.
Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố 10 đối tượng trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn trục lợi chính sách bảo hiểm nhân thọ xảy ra tại xã Nam Phước (trước đây thuộc huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Theo đó, bị can Nguyễn Thị Hạnh (26 tuổi, trú xã Nam Phước) bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam; 9 bị can khác từ 33 đến 50 tuổi gồm Võ Thị Gái, Nguyễn Hồng Thuỷ, Huỳnh Thanh Việt, Nguyễn Ngọc Anh Tài, Vũ Thị Thuỷ, Trần Thị Viên, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lưu Thị Lan và Nguyễn Thanh Hoàng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Hạnh từng làm thư ký cho cộng tác viên bảo hiểm Prudential và phát hiện sơ hở trong quy trình xét duyệt tự động chi trả quyền lợi dưới 6 triệu đồng qua ứng dụng Zalo. Lợi dụng kẽ hở này, Hạnh cùng đồng phạm làm giả hồ sơ y tế, giấy tờ viện phí để gửi yêu cầu chi trả.

Từ tháng 6/2021 đến khi bị phát hiện, nhóm đã thực hiện 213 bộ hồ sơ giả, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 546 triệu đồng của Công ty Prudential.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Bộ Chính trị điều động ông Trịnh Xuân Trường làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
Tin tức

Bộ Chính trị điều động ông Trịnh Xuân Trường làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Tin tức

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020 -2025 vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 – 2030.

