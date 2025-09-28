Thông tuyến đường vào thôn tại xã miền núi Đà Nẵng sau sạt lở, 46 hộ dân an toàn

Sáng 28/9, tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn Z’Lao, xã Tây Giang (TP Đà Nẵng) bị sạt lở hơn 15m phía taluy dương do mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Đây là tuyến đường duy nhất phục vụ 46 hộ dân sinh sống tại thôn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị thi công đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, san ủi đất đá, khắc phục điểm sạt lở và bảo đảm lưu thông bình thường trong ngày.

Tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn Z’Lao, xã Tây Giang, TP Đà Nẵng bị sạt lở.

UBND xã Tây Giang cho biết, ngoài tuyến đường vào thôn Z’Lao, trên địa bàn xã còn 24 tuyến giao thông trọng yếu khác có nguy cơ sạt lở, trong đó có tuyến ĐT.606 và 23 tuyến liên xã, đường xã, giao thông nông thôn. UBND xã đã yêu cầu đơn vị thi công bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, thông đường ngay sau khi xảy ra sự cố. Đồng thời, đặt biển cảnh báo, nhắc nhở người dân lưu ý khi di chuyển vào thời điểm có mưa lớn để bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão BUALOI), từ tối 26/9 đến sáng 28/9, xã biên giới Avương (TP Đà Nẵng) ghi nhận lượng mưa 80mm, hiện tiếp tục có mưa to, mực nước các sông suối M’roong, Talang, Avương, Ta’e… dâng cao từ 1 - 1,5m so với trung bình. UBND xã Avương đã chủ động triển khai phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro thiên tai, tập trung đảm bảo giao thông, dự trữ lương thực, phương án sơ tán dân cư.

Lực lượng chức năng xã Avương, TP Đà Nẵng kiểm tra các điểm xung yếu.

Chủ tịch UBND xã Avương Briu Quân trực tiếp kiểm tra các điểm xung yếu, thăm hỏi, động viên 12 người dân thôn A’ur ở lại trung tâm xã vì đường về thôn bị nước dâng cao, cây đổ chắn lối đi. Địa phương đã xác định hai nhóm nguy cơ chính gồm vùng có khả năng lũ quét, ngập lụt (các thôn Ta Lang, R’cung, Azứt, Aréc, A’ur, T’ghêy, Cr’toonh, Xa’ơi) và vùng có nguy cơ sạt lở đất (các thôn Atêếp, Bhloóc, Ga’lâu, T’ghêy, Xa’ơi, L’gôm).

Xã Avương cũng cho học sinh 5 trường trên địa bàn nghỉ học ngày 29/9 để đảm bảo an toàn. Hiện diện tích lúa Hè Thu khoảng 15ha chưa kịp thu hoạch có nguy cơ bị ảnh hưởng; điện lưới trên địa bàn bị cúp từ 5h30 ngày 28/9 đến nay chưa khôi phục. Công tác chằng chống nhà cửa, khơi thông cống rãnh, đốn tỉa cây cối được triển khai đồng bộ, với sự tham gia của lực lượng xung kích và vũ trang tại chỗ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Xã miền núi xã La Dêê, TP Đà Nẵng căng dây cảnh báo sạt lở.

Còn tại xã miền núi xã La Dêê (TP.Đà Nẵng), lực lượng chức năng cũng đã đã triển khai lực lượng căng dây, cắm biển cảnh báo tại nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở cao dọc các tuyến đường liên thôn, khu vực chân đồi, taluy. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển, chủ động sơ tán khi cần thiết.

Theo UBND xã La Dêê, việc căng dây cảnh báo và chốt chặn kịp thời giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn do sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân trong thời điểm mưa bão phức tạp.