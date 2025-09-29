Sáng 29/9, bà Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Phước Năng (TP Đà Nẵng) cho biết trong số hơn 110 người dân được báo cáo mất liên lạc khi đi rẫy trước bão số 10, đến sáng nay đã có 65 người trở về nhà an toàn.

Theo bà Hồng, những người này vào rừng làm rẫy từ khoảng 10 ngày trước, khi chưa có thông tin về bão. Qua rà soát, chính quyền phát hiện vẫn còn hàng chục người đang ở lại các chòi rẫy để canh tác, chăn thả gia súc và có dự trữ lương thực.

Lực lượng chức năng xã Khâm Đức tổ chức tìm kiếm người dân mất tích.

“Hiện nay trên địa bàn không có mưa, đường sá không bị sạt lở, phương tiện lưu thông bình thường. Còn hơn 50 người chưa liên lạc được do ở trong rừng sâu không có sóng điện thoại, nhưng chúng tôi nhận định họ vẫn an toàn. Chính quyền đang cử cán bộ xuống từng nhà để nắm rõ tình hình và báo cáo cơ quan chức năng”, bà Hồng nói.

Tại xã Phước Chánh (TP Đà Nẵng), ông Lê Đình Tài, Chủ tịch UBND xã cho biết trước đó địa phương ghi nhận 13 người mất liên lạc khi đi rẫy, nhưng đến sáng nay tất cả đã về nhà an toàn. Trong đó có 2 vợ chồng bị mắc kẹt do nước sông thủy điện Đăk Mi 2 dâng cao nên chưa thể qua sông, song sức khỏe ổn định.

Tại xã Hùng Sơn, Đà Nẵng: Ngày 29/9, ông Nguyễn Văn Kiêm, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn đã xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây sạt lở tại hơn 35 điểm lớn nhỏ trên các tuyến đường liên thôn.

Sạt lở ảnh hưởng tới nhà dân.

Theo ông Kiêm, vụ sạt lở lớn nhất xảy ra tại thôn Ga’nil, làm hư hại đất sản xuất, công trình phụ và nhà bếp của 3 hộ dân người Cơ Tu gồm ông Pơloong Niu, bà TaNgôn Thị Bớch và ông Pơloong Nhiu. Khu vực bị sạt lở kéo dài khoảng 130m, rộng hơn 160m, tràn xuống khu dân cư, gây nguy hiểm trực tiếp đến an toàn tính mạng và đời sống sinh hoạt.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã đã huy động lực lượng xung kích phối hợp với người dân thôn Ga’nil tiến hành sơ tán khẩn cấp, di dời vật dụng thiết yếu ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời dựng rào chắn để cảnh báo. Lực lượng chức năng cũng đã báo cáo cấp trên để có phương án xử lý, khắc phục sớm nhất.

Taluy dương sạt lở xuống đường.

Ngoài điểm sạt lở nghiêm trọng trên, nhiều tuyến đường liên thôn ở Hùng Sơn bị chia cắt do đất đá tràn xuống mặt đường, cản trở phương tiện đi lại. Một số đập nước sinh hoạt cũng bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc cấp nước cho các hộ dân. Đáng chú ý, mặt bằng tái định cư tại các thôn Ga’nil và Pứt cũng xảy ra tình trạng sạt lở taluy âm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chính quyền địa phương đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện để san gạt bước đầu, cơ bản thông tuyến tạm thời tại các đoạn đường bị sạt lở, giúp người dân đi lại. Đồng thời, UBND xã Hùng Sơn đã cho cắm biển cảnh báo tại những vị trí xung yếu, yêu cầu người dân hạn chế di chuyển khi mưa lớn kéo dài.