Sáng 4/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Đức (56 tuổi, ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) để điều tra, làm rõ về tội giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Ly (47 tuổi, ngụ cùng ấp), là anh vợ của nghi phạm Đức.

Trong thời gian bị tạm giữ hình sự phục vụ điều tra, đối tượng Đức thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi gây ra án mạng nghiêm trọng.

Nhà nạn nhân khuất sau hàng cây bị em rể sát hại khi nhậu chung. Ảnh: Thiên Long

Tối 27/5, đối tượng Đức cùng anh vợ là Nguyễn Ngọc Ly (47 tuổi, ngụ cùng ấp) ngồi nhậu tại chung tại nhà, lúc ngà ngà hơi men lời qua, tiếng lại dẫn tới mâu thuẫn cá nhân. Do thiếu kiềm chế, khoảng 0 giờ 25 ngày 28/5, đối tượng cầm hung khí đánh vào đầu anh Ly dẫn tới tử vong.

Biết gây ra án mạng nghiêm trọng, nghi phạm kéo thi thể ra sân cạnh lộ (đường) làng, sau vào nhà đóng cửa cầm dao cố thủ.

Công an tỉnh Long An khen đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng phá án, bắt nghi phạm giết người. Ảnh: Thiên Long

Khi Công an xã Bình Thạnh phối hợp Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động tỉnh tiếp cận kêu gọi mỏ cửa, nhưng đối tượng “trú ẩn” bên trong đang tìm cách chống trả lực lượng.

Vụ Tổng Giám đốc Công ty khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) bị khởi tố: Thanh tra từng chỉ ra sai phạm như thế nào?

Đến 3 giờ 45 cùng ngày, nhiều lần kêu gọi bất thành. Lực lượng buộc phải dùng trái cay ném vào nhà, đồng thời xông vào, khống chế bắt giữ nghi phạm thời điểm này đang chuẩn bị treo cổ tự tử. Sau đó đưa bé trai 11 tuổi, con của đối tượng ra ngoài an toàn.

“Tôi cố thủ bên trong để tìm cái chết bằng cách treo cổ, tuy nhiên, chưa kịp hành động đã bị bắt. Hành động của tôi phạm tội giết người rồi”, đối tượng Đức thú nhận.

Để ghi nhận, biểu dương hành động quyết liệt bắt đối tượng giết người, trưa cùng ngày, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng 20 triệu đồng cho 2 tập thể Phòng Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động.

Dân Việt đã đưa tin “Tạm giữ nghi phạm đánh chết anh vợ sau mâu thuẫn tại cuộc nhậu”, phản ánh đối tượng Đức nhậu với anh vợ tại nhà, sau đó dùng vật cứng đánh chết nạn nhân Nguyễn Ngọc Ly (47 tuổi, ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa). Gây án xong, nhiều giờ sau nghi phạm bị bắt.