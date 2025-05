Sáng 28/5, Công an xã Bình Thạnh (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cho biết đang phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân Nguyễn Ngọc L (47 tuổi, ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh) do bị em rể dùng vật cứng đập vào đầu tử vong tại chỗ.

Nghi phạm là Hồ Văn Đức (53 tuổi, ngụ cùng ấp), hiện đang bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nhà nạn nhân khuất sau hàng cây, công an đang khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra vụ án. Ảnh: Thiên Long

Theo lời khai ban đầu, tối 27/5, anh L đến nhà Hồ Văn Đức (em rể), ngụ cùng ấp, cách nhau chừng 30 mét để chơi và tổ chức uống rượu.

Cuộc nhậu kéo dài đến khoảng 24 giờ cùng ngày thì nảy sinh mâu thuẫn giữa em rể và anh vợ.

Sau một lúc cự cãi, đối tượng Đức bất ngờ dùng vật cứng tấn công trúng đầu anh L. Bị đánh mạnh, nạn nhân gục xuống nền gạch, sau đó tử vong tại chỗ. Biết anh rể đã chết, nghi phạm kéo thi thể ra khỏi nhà đến lộ đan vài mét rồi vào nhà đóng cửa lại.

Nhận tin báo, công an cùng dân phòng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Do đối tượng không chấp hành mở cửa, cầm hung khí cố thủ bên trong, công an xông vào khống chế bắt giữ.

Đối tượng Hồ Văn Đức gây rối, hăm dọa lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch Covid-19 tháng 8/2021. Ảnh: Thiên Long

Đối tượng Đức nhiều lần gây rối tại địa phương và đã từng bị xử lý hành chính.

Theo hồ sơ, tháng 8/2021, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh quyết định xử phạt Hồ Văn Đức số tiền 4,5 triệu đồng về hành vi ra đường không có lý do chính đáng và xúc phạm lực lượng thi hành công vụ. Bà Nguyễn Thị Luyến (vợ ông Đức) cũng bị phạt 2 triệu đồng do ra đường không có lý do chính đáng.

Trước đó một tuần, ông Đức đến chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh gây sự với lực lượng trực tại đây. Lý do ông này “quậy” là vì vợ của ông đi chợ nhưng đang thực hiện Chỉ thị 16, không có giấy đi đường nên tổ kiểm soát không cho qua chốt.

Những người phụ trách chốt đã giải thích nhưng ông Đức vẫn liên tục xô đẩy, thách thức, chửi bới, dùng những lời lẽ tục tĩu đối với Đội trưởng dân phòng đang làm nhiệm vụ.