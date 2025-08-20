Khởi tố, bắt tạm giam Đặng Chí Thành - người đánh phụ nữ ở sảnh chung cư tại Hà Nội

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú phường Phương Liệt) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Rạng sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận trình báo của gia đình chị N.T. (28 tuổi) về việc tối hôm trước, chị bị một người đàn ông lạ tấn công tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky. Nạn nhân bị đánh vào đầu, mặt, bụng và được đưa tới Bệnh viện Bạch Mai thăm khám, xác định thương tích nhẹ.

Đặng Chí Thành bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: L.N.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định người hành hung là Đặng Chí Thành, sống tại chung cư 176 Định Công. Hình ảnh cho thấy Thành và chị T. có lời qua tiếng lại, sau đó anh ta liên tục đánh, đạp nạn nhân dù bảo vệ và người dân đã can ngăn.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thành thừa nhận hành vi, cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.