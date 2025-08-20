Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp nhóm 7 thanh, thiếu niên đánh nhầm người khiến nạn nhân mù mắt vĩnh viễn

Ngày 20/8, Công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng cho biết, đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao 7 đối tượng (từ 16 đến 18 tuổi) cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 16/8, Công an nhận tin báo của người dân về việc hai em N.D.L. (SN 2009, trú Gia Lai) và T.M.C. (SN 2006, trú Đà Nẵng) bị một nhóm nhiều đối tượng đi xe máy áp sát, tấn công liên tiếp rồi bỏ trốn.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Hậu quả, em L. bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán L. vỡ nhãn cầu mắt phải, mù vĩnh viễn cùng nhiều vết thương phần mềm khác. Kết luận giám định ban đầu xác định tỷ lệ thương tích tối thiểu của L. là 41%.

Sau 12 giờ tiếp nhận tin báo, Công an đã làm rõ, tạm giữ 7/10 đối tượng liên quan cùng phương tiện, hung khí gây án.

Nhóm này khai nhận do thấy L. và C. giống nhóm thanh niên từng thách thức mình trước đó nên đã lao vào tấn công.