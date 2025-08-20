Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng dùng dao tấn công chú ruột

Ngày 20/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 18/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đại về hành vi “Giết người” để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Văn Đại đã bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 15/8/2025, Nguyễn Văn Đại (SN 2000) ở số nhà 335 Lê Thánh Tông, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đã mang theo 2 con dao, đi xe máy đến nhà chú ruột là ông Nguyễn Quang Th. (SN 1978) cùng địa chỉ trên để “nói chuyện”, do Đại cho rằng ông Th. thường xuyên can thiệp vào việc riêng và nói xấu mình với gia đình.

Khi đến nơi, Đại để một con dao trên yên xe rồi đi vào nhà. Thấy vậy, ông Th. giằng lấy dao, mang sang nhà ông N.V.V (SN 1957) là Trưởng khu phố ở tại số nhà 321 Lê Thánh Tông để giao nộp. Đại chạy theo, hai bên tiếp tục cãi cọ và giằng co trước cổng nhà ông V.

Trong lúc xô xát, Đại bất ngờ rút con dao bấm giấu trong túi quần, đâm vào vùng cằm ông Th. Bị tấn công, ông Th. bỏ chạy về hướng đường Lạc Long Quân, sau đó Đại tiếp tục đuổi theo, khi ông Th. ngã xuống đường, đối tượng tiếp tục dùng dao tấn công vào vùng gáy khiến nạn nhân bị thương và phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Quang Th. (bên trái) là chú ruột đối tượng Nguyễn Văn Đại. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Hạc Thành đã nhanh chóng truy bắt Nguyễn Văn Đại bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.