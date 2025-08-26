Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim vì trốn thuế gần 3 tỷ đồng

Ngày 26/8, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn San (Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim) và Bùi Văn Hưng (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thịnh Phát Bắc Giang, đồng thời là Phó Giám đốc Công ty Đại Kim) để điều tra về tội Trốn thuế.

Theo điều tra, Công ty Đại Kim hợp tác với Công ty Thịnh Phát Bắc Giang góp vốn tham gia đấu thầu dự án khu dân cư mới tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh). Tháng 11/2020, Công ty Đại Kim trúng đấu giá quyền sử dụng hơn 64.000 m2 đất để triển khai dự án.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Văn San. Ảnh: BCA.

Sau khi được phê duyệt bán đất dự án, San và Hưng đã thống nhất lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đã có hạ tầng) và phiếu thu với giá trị thấp hơn thực tế. Các hợp đồng này được dùng để xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai doanh thu thấp nhằm giảm số thuế phải nộp.

Đến nay, Công ty Đại Kim đã ký 260 hợp đồng theo hình thức trên, trong đó đã xuất 206 hóa đơn giá trị gia tăng cho 103 lô đất.

Cơ quan điều tra xác định số tiền chênh lệch giữa doanh thu thực tế và doanh thu kê khai trên hóa đơn hơn 32 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3 tỷ đồng.