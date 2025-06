Khởi tố, bắt trùm giang hồ Tuấn "Thần đèn" ở Thanh Hóa

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Thần Đèn, 51 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng 6 người khác liên quan đến những sai phạm trong khai thác khoáng sản tại mỏ đất xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trong số này, Tuấn và 3 bị can bị khởi tố về 2 tội: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1974, được biết đến như một tay anh chị có "số má" ở Thanh Hóa. Đối tượng có quá khứ bất hảo, từng nhiều lần vướng vòng lao lý với các hành vi phạm pháp nghiêm trọng.

Ngay từ khi còn trẻ, Tuấn đã liên tiếp dính vào các vụ trộm cắp, gây rối trật tự và không ít lần bị cơ quan chức năng xử lý.

Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "Thần đèn". Ảnh VTV

Hoạt động chủ yếu của băng nhóm do Tuấn cầm đầu là cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Dưới trướng y là hàng chục đàn em manh động, thường xuyên sử dụng hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, thậm chí cả súng để đe dọa, khống chế con nợ. Phạm vi hoạt động của băng nhóm này trải rộng khắp TP Thanh Hóa và nhiều huyện lân cận.

Vào tháng 10/2014, Tuấn bị tuyên án 5 năm tù cùng với chị gái và anh rể do liên quan đến các hành vi cố ý gây thương tích và cho vay nặng lãi.

Đến năm 2019, Tuấn lại gây chấn động dư luận khi chỉ đạo đàn em mang theo vũ khí truy sát nhóm của Lê Quang Cường (hay còn gọi là Cường “Gấu”) ngay trên đại lộ Lê Lợi, giữa trung tâm TP Thanh Hóa. Trong vụ này Tuấn bị TAND TP Thanh Hóa tuyên án 10 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Thời gian gần đây, Tuấn chuyển hướng sang lĩnh vực khai thác tài nguyên, đặc biệt là đất và cát. Y cùng đàn em thâu tóm nhiều khu vực khai thác, thường dùng thủ đoạn mua gom đất quanh các mỏ để gây sức ép buộc chủ mỏ phải nhượng lại quyền khai thác. Những ai không hợp tác thường bị đe dọa, phá hoại tài sản hoặc ngăn cản hoạt động sản xuất.

Ngày 11/5/2023, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám xét nơi ở của Tuấn “Thần đèn” tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, cùng một đối tượng khác được gọi là “Mạnh Gỗ”.