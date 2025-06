Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành cáo trạng, truy tố ra trước Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên để xét xử với 1 cựu cán bộ công an ở Hưng Yên và 3 người khác.

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên truy tố Trần Thị Thủy (SN 1989, Tiên Lữ, Hưng Yên, lao động tự do), Nguyễn Thọ Lập (SN 1987, cựu cán bộ Công an huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Hoàng Văn Hải (SN 1958, Tiên Lữ, Hưng Yên, lao động tự do) và Nguyễn Thị Tiệp (SN 1962, Tiên Lữ, Hưng Yên, lao động tự do) về tội “Che giấu tội phạm”.

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2015 đến năm 2024, Thủy có tham gia buôn bán bất động sản. Do làm ăn buôn bán không thuận lợi, Thủy vay nợ nhiều người đến thời hạn nhưng không trả được dẫn đến nợ nần nhiều nên Thủy nảy sinh ý định sẽ đưa ra các thông tin gian dối về các thửa đất để chiếm đoạt tiền của người khác.

Thủy đã trực tiếp tìm hiểu qua mạng xã hội hoặc bạn bè để lấy các thông tin về một số thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang rao bán, sau đó sử dụng các thông tin đó để vay tiền, hoặc tiếp tục rao bán thửa đất cho người khác với giá cao hơn.

Cựu cán bộ Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) bị cáo buộc giúp sức cho một đối tượng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Ảnh minh hoạ

Thủy nói dối các cá nhân về việc bản thân đang thực hiện giao dịch mua bán một số thửa đất với chủ sở hữu, đang góp tiền mua chung một số thửa đất hoặc bản thân là chủ sở hữu của các thửa đất đang có nhu cầu muốn bán.

Thủy còn nhờ chủ sở hữu ký trước hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tự tạo ra các giấy chuyển nhượng thể hiện chủ sử dụng đất đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Thủy để các cá nhân tin tưởng cho Thủy vay tiền, hoặc đồng ý chuyển tiền mua đất để Thủy chiếm đoạt.

Cơ quan truy tố cáo buộc, Thủy đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân sở hữu hoặc đồng sở hữu một số thửa đất ở khu vực huyện Tiên Lữ, huyện Văn Giang, TP.Hưng Yên, Thị xã Mỹ Hào… và một số thủ đoạn khác để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 24,6 tỷ đồng của 6 bị hại (thông qua hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng thế chấp các khoản vay).

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, Thủy có vai trò chính, lừa đảo chiếm đoạt hơn 24,6 tỷ đồng, Nguyễn Thọ Lập có vai trò giúp sức khi Thuỷ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của vợ chồng chị Nguyễn Thị H, anh Phạm Văn N số tiền 1 tỷ đồng trong vụ đặt cọc mua thửa đất 1161 và 3,85 tỷ đồng trong vụ việc đặt cọc mua thửa đất 150, 151.



Ở vụ án, Thủy nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thủy phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội 2 lần trở lên”. Ngày 9/6/2016, Thuỷ bị Toà án nhân dân huyện Tiên Lữ kết án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xử phạt 3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Trong thời gian thử thách, Thủy lại thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý nên phải chịu tình tiết tăng nặng “Tái phạm nguy hiểm”.

Với Nguyễn Thọ Lập, Lập đã 2 lần thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội 2 lần trở lên”.

Cơ quan truy tố cũng nêu, về tình tiết giảm nhẹ, Thủy thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ, quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Với Lập, bị can này được tặng Huy chương chiến sỹ vẻ vang và nhiều bằng khen, giấy khen nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm v, khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự.