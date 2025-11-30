Cảnh đẹp thiên nhiên qua ống kính chàng trai gen Z. (Ảnh: Nguyễn Thanh Nhật)

Du lịch Phú Quốc: Không phải biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đây mới là điều thu hút chàng trai gen Z khi đến đặc khu lớn nhất Việt Nam

Theo đó, nam du khách Nguyễn Thanh Nhật (sinh năm 2002) vừa đăng tải trên trang cá nhân một bộ ảnh về Vườn quốc gia Phú Quốc. Ngay khi được chia sẻ, loạt ảnh nhanh chóng thu hút hàng loạt lượt thích và bình luận. Nhiều người dùng mạng xã hội nhận xét rằng bộ ảnh quá đẹp, khung cảnh thiên nhiên vừa thơ mộng, lãng mạn, lại vừa mang nét huyền bí đầy cuốn hút.

Chàng trai sinh năm 2002 là người đam mê du lịch, quê nội ở đảo ngọc, vì vậy anh rất thích có những chuyến đi du lịch Phú Quốc. (Ảnh: Nguyễn Thanh Nhật)

Chia sẻ với Dân Việt, nam du khách Nguyễn Thanh Nhật cho biết anh vừa thực hiện một chuyến đi khám phá và trải nghiệm tại Phú Quốc, trong đó điểm dừng chân ấn tượng nhất với anh là Vườn quốc gia Phú Quốc. Chuyến hành trình mang đến cho Nhật nhiều cảm xúc mới mẻ, từ không gian thiên nhiên trù phú đến những khoảnh khắc yên bình hiếm có giữa rừng già.

Những con suối róc rách xuyên rừng là một trong những điểm hấp dẫn khách du lịch. (Ảnh: Nguyễn Thanh Nhật)

“Tôi thực sự ngỡ ngàng và thích thú trước cảnh quan thiên nhiên nơi đây. Nếu bấy lâu nay Phú Quốc thường được nhắc đến với những bãi biển dài thơ mộng, biển xanh – cát trắng – nắng vàng, thì giờ đây, trong mắt tôi, đảo ngọc còn hiện lên với một khu rừng sở hữu hệ động thực vật vô cùng phong phú và sống động", anh nói.

Du lịch Phú Quốc không chỉ thu hút khách bởi biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà còn hấp dẫn bởi những cánh rừng với hệ thực vật phong phú. (Ảnh: Nguyễn Thanh Nhật)

Cho đến thời điểm hiện tại, khu vườn này là “ngôi nhà chung” của khoảng 30 loài thú, 200 loài chim, 50 loài bò sát và hơn 900 loài thực vật, trong đó có nhiều loài được ghi tên trong Sách đỏ. Hệ sinh thái biển nơi đây cũng hết sức đa dạng với khoảng 100 loài san hô cứng, 20 loài san hô mềm, hơn 60 loài rong biển cùng nhiều loài sinh vật quý hiếm khác. Ngoài ra, Vườn quốc gia Phú Quốc còn là một phần quan trọng của Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang (trước đây) được UNESCO công nhận vào năm 2006.

Bên cạnh đó còn có 30 loài thú. (Ảnh: Nguyễn Thanh Nhật)

"Điểm đầu tiên trong hành trình khám phá của tôi là Khu du lịch Suối Tranh. Có thể nói, đây là một kiệt tác thiên nhiên với thác nước 10 tầng bắt nguồn từ suối Đá, vừa hùng vĩ vừa mềm mại giữa núi rừng.

Khu du lịch nằm tại ấp Suối Mây, xã Dương Tơ. Để đến được đây, tôi phải đi bộ hơn 1km len lỏi dưới tán rừng rậm rạp, một bên là vách rừng với những cây cổ thụ cao lớn, một bên là dòng hạ nguồn với nhiều khe suối và thác nước nhỏ chảy róc rách. Và có lẽ trải nghiệm đáng giá nhất chính là khoảnh khắc được đắm mình trong dòng thác mát lạnh, tận hưởng cảm giác hòa vào thiên nhiên hoang sơ”, chàng trai gen Z chia sẻ.

Chú vượn cười thân thiện với du khách. (Ảnh: Nguyễn Thanh Nhật)

Điểm dừng chân thứ hai khiến Nguyễn Thanh Nhật đặc biệt ấn tượng là suối Đá Bàn. Đúng như tên gọi, nơi đây sở hữu những tảng đá khổng lồ xếp chồng lên nhau, tạo nên hình dáng tựa những chiếc bàn đá tự nhiên đầy kỳ thú. Khu vực hạ nguồn của suối đã được khai thác phục vụ du lịch, tuy nhiên dòng chảy vẫn giữ được vẻ nguyên bản, không bị can thiệp quá nhiều.

Theo lối trekking men dọc dòng suối, du khách sẽ bắt gặp nhiều đoạn suối lộ thiên, nơi nước chảy trực tiếp trên bề mặt đá, tạo nên những điểm gãy và hình thành các thác nhỏ. Thiên nhiên ở khu vực này vẫn còn rất hoang sơ, hầu như chưa có dấu vết khai phá của con người. Dọc đường, người ta dễ dàng nhìn thấy những loài thực vật thuộc họ phong lan, dương xỉ mọc tự nhiên, góp phần làm cho khung cảnh thêm phần xanh mướt và sinh động.

Suối Đá Bàn cũng là một điểm hấp dẫn du khách khi đi du lịch Phú Quốc. (Ảnh: Nguyễn Thanh Nhật)

Điểm khám phá thứ 3 đó là cung đường xuyên rừng kết nối Rạch Vẹm và Gành Dầu dài khoảng 15km và có thể chạy xe máy.

Nước trong vắt, mát lịm. (Ảnh: Nguyễn Thanh Nhật)

Nơi đây cũng là điểm thu hút bởi hai cây Kiền Kiền đã được công nhận là cây di sản. Kiền Kiền hiện tại được bảo vệ và cấm khai thác tại đây.

Cây di sản Việt Nam thuộc họ Kiền Kiền. (Ảnh: Nguyễn Thanh Nhật)

Được biết, vườn Quốc gia Phú Quốc, thuộc đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang - đặc khu lớn nhất Việt Nám sau sáp nhập - với diện tích 314km² (chiếm khoảng 54% diện tích đảo), là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng nhất của Việt Nam.

Nhiều bí ẩn khi đến với Vườn quốc gia Phú Quốc. (Ảnh: Nguyễn Thanh Nhật)

Nơi đây là một trong những trung tâm đa dạng sinh học lớn nhất Việt Nam với diện tích rừng lên đến 27.000ha. Địa hình đồi núi trùng điệp, hệ sinh thái đa dạng cùng hơn 20.000ha biển bao quanh đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ.