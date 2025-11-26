Khu đất 5 sao giữa trung tâm Ba Đình “lên sàn” đấu giá đất, khởi điểm hơn 670 tỷ đồng

Khu đất từng dính sai phạm ở Cao Bá Quát chuẩn bị đấu giá đất

Khu đất rộng 3.366 m2 tại số 18 đường Cao Bá Quát (phường Ba Đình, Hà Nội) vừa được đơn vị tổ chức thông báo đưa vào danh sách đấu giá quyền sử dụng đất. Đây là lô đất được quy hoạch để phát triển một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, với chiều cao công trình giới hạn từ 5 - 6 tầng.

Phần giáp mặt phố Cao Bá Quát dự kiến chỉ xây từ 3 - 5 tầng (tương đương 12 - 20 m), còn khu vực phía sau được phép lùi vào 3 - 6 m và nâng tối đa lên 6 tầng (khoảng 22 m). Tổng diện tích sàn tính toán đạt gần 15.923 m2, mật độ xây dựng 79%, tuân thủ đầy đủ yêu cầu về khoảng lùi và chỉ giới đường đỏ.

Giá mở bán ở vòng đầu tiên được ấn định 201,7 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 679 tỷ đồng cho toàn bộ khu đất. Phiên đấu giá sẽ tiến hành tối thiểu 3 vòng, mỗi vòng tăng thêm ít nhất 2 triệu đồng/m2, tức khoảng 6,73 tỷ đồng cho toàn khu.

Khu đất từng bị “treo” tại Ba Đình sẽ đấu giá ngày 25/12, vốn đầu tư tối thiểu hơn 900 tỷ đồng.

Buổi đấu giá dự kiến tổ chức sáng 25/12 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội. Theo tính toán, để triển khai dự án khách sạn tại đây, tổng vốn đầu tư tối thiểu phải đạt 911,3 tỷ đồng, bao gồm chi phí mua đất theo giá khởi điểm (679 tỷ đồng) và chi phí xây dựng khoảng 232 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp muốn tham gia đấu giá bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu năng lực tài chính: vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư, tương đương 182,2 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị tham dự phải chứng minh kinh nghiệm triển khai dự án tương tự và đặt trước 20% giá trị khởi điểm của khu đất, tức khoảng 135,8 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nguồn thu ngân sách từ đất của Hà Nội diễn biến tích cực – ước đạt 89.000 tỷ đồng trong 10 tháng, tăng tới 167% so với cùng kỳ – việc đưa lô đất 18 Cao Bá Quát ra đấu giá càng thu hút sự chú ý.

Khu đất này từng vướng nhiều sai phạm theo kết luận của Thanh tra TP. Hà Nội. Trước đó, khu đất được giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị để xây dựng khu văn phòng, nhưng dự án bị đưa vào danh sách 16 dự án bị chấm dứt hoạt động công khai vào năm 2018.