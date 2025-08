Dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia; cùng 50 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia quốc tế và trong nước.

Đại biểu dự hội thảo khoa học quốc tế “Tham vấn giá trị nổi bật toàn cầu và tiêu chí đề cử Di sản thế giới cho Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê". Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban tổ chức hội thảo khoa học Quốc tế, cho biết một trong các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh An Giang hiện nay là phấn đấu hoàn thành Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê để Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 2027.

Văn hóa Óc Eo là một nền văn hóa cổ hình thành và phát triển ở vùng Nam Bộ Việt Nam, từ thế kỷ I đến thế kỷ VII Sau Công Nguyên, được định danh vào năm 1944 bởi học giả người Pháp - Louis Malleret. Đây là một nền văn hóa lớn trong lịch sử Việt Nam, gắn liền với đất nước, con người ở vùng châu thổ hạ lưu sông Mê Kông và có quan hệ mật thiết với lịch sử Đông Nam Á cổ đại.

Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban tổ chức hội thảo khoa học Quốc tế phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hồng Cẩm

Từ những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước và quốc tế, những di tích, di vật được tìm thấy của nền văn hóa Óc Eo là một chuỗi giá trị to lớn của nền văn hóa này, trong đó khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê (tỉnh An Giang) quan trọng bật nhất ở Nam Bộ, bởi quy mô và mật độ tập trung dày đặc của di tích, di vật so với các khu vực khác; đồng thời là khu di tích tiêu biểu có giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn và tính xác thực, đủ điều kiện lập hồ sơ để đề nghị Di sản văn hóa thế giới.

Ngày 27/9/2012, Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt; ngày 23/1/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê.

Các cổ vật được khai quật và trưng bày tại Nhà trưng bày văn hoá Óc Eo. Ảnh: Hồng Cẩm

Ngày 4/1/2022, Trung tâm di sản thế giới đã đưa Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang - Việt Nam vào danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản văn hóa thế giới (đến nay, giai đoạn 1 của hồ sơ hoàn thành).

Các cổ vật được khai quật và trưng bày tại Nhà trưng bày văn hoá Óc Eo. Ảnh: Hồng Cẩm

Hiện nay, tỉnh An Giang đang tập trung giai đoạn 2, đang thực hiện các bước thủ tục cuối cùng lập hồ sơ đề cử và kế hoạch quản lý di sản. Tỉnh An Giang phấn đấu đến trước ngày 30/9/2025 sẽ gửi bản thảo Hồ sơ đề cử; trước ngày 1/2/2026 sẽ gửi Hồ sơ đề cử chính thức cho Trung tâm Di sản thế giới.

Hội thảo quốc tế lần này tại tỉnh An Giang nhằm hướng tới nhận thức sâu sắc và toàn diện về Văn hóa Óc Eo, đồng thời tiếp tục làm sáng rõ hơn giá trị lịch sử, văn hóa và mối quan hệ của Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê trong giao lưu kinh tế, văn hóa với khu vực và thế giới, nhằm xác định giá trị nổi bật toàn cầu và thống nhất lựa chọn tiêu chí để tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu trong hành trình đưa di tích quý giá này đến gần hơn với việc được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hồng Cẩm

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh hội thảo quốc tế là một hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với tiến trình xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích Óc Eo – Ba Thê trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hoá thế giới.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đã đánh giá mức độ đầy đủ của các tài liệu hiện có, bổ sung các kết quả nghiên cứu mới cập nhật làm căn cứ khoa học phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê để tỉnh An Giang trình UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới; các kết quả nghiên cứu mới bổ sung, về phạm vi, ranh giới dự kiến, kiểu loại khu di sản đề cử, kế hoạch và lộ trình tiếp theo…

Lãnh đạo tỉnh An Giang đi kiểm tra Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê trước thềm hội thảo. Ảnh: CTV

Các nhà khoa học cũng đề xuất các tiêu chí dự kiến hồ sơ sẽ đáp ứng được, thống nhất “câu chuyện” cốt lõi làm nên giá trị nổi bật toàn cầu về khu di sản đề cử. Nhận diện rõ giá trị nổi bật toàn cầu và tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học của Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê, tỉnh An Giang trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới làm cơ sở vững chắc cho việc bảo tồn và phát huy giá trị gắn phát triển du lịch bền vững tại địa phương.