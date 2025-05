Kiểm tra sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 rao bán: Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý

Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM cho biết đã vào cuộc, tiến hành kiểm tra loạt sản phẩm do DJ Ngân 98 quảng cáo và kinh doanh, do nghi vấn chứa sibutramine – một chất cấm cực kỳ nguy hiểm.