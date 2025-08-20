Chủ đề nóng

Kiệt tác điện ảnh "Bao giờ cho đến tháng Mười" – 10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng (Bài 7)

"Khi nói đến nhân dân là chúng ta đã chạm đến mạch nguồn sâu xa chính là đất nước. Đất nước và nhân dân là hai phạm trù thiêng liêng không tách rời. Khi tác phẩm văn học nghệ thuật chạm được đến hai phạm trù đó thì nó sống mãi với thời gian", đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh chia sẻ với PV Dân Việt.
LTS: Trong hành trình định vị điện ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới, "Bao giờ cho đến tháng Mười" được xem là một cột mốc không thể thiếu. Tác phẩm của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh đã được các nhà phê bình quốc tế ca ngợi như một "câu chuyện ngụ ngôn về lòng dũng cảm của người phụ nữ Việt Nam". “Đây là bộ phim Việt Nam đầu tiên được chiếu ở phương Tây sau năm 1975 và chính tác phẩm này đã đưa điện ảnh Việt Nam lên bản đồ điện ảnh thế giới", ông Jean-Marc Theroanne, Đồng Giám đốc LHP Châu Á Versoul (Pháp) từng khẳng định.

Tự tay viết kịch bản và giữ vai trò đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh được nhà nghiên cứu Nguyễn Minh Phương (Viện Phim Việt Nam) đánh giá là "người kể chuyện dân tộc bằng nghệ thuật điện ảnh". Bằng cách khéo léo đưa những đoạn chèo cổ vào bộ phim, ông đã giúp nhân vật Duyên (do NSƯT Lê Vân thủ vai) bộc lộ tính cách, tình cảm một cách tinh tế, tạo nên một câu chuyện thấm đẫm chất văn hóa và tinh thần dân tộc, con người Việt Nam.

NSƯT Hữu Mười trong vai thầy giáo Khang, NSƯT Lê Vân đóng vai Duyên trong phim "Bao giờ cho đến tháng Mười" (Ảnh: TL).

Tiếp nối loạt bài 10 tác phẩm về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh để tìm hiểu bí mật đằng sau sự trường tồn của kiệt tác điện ảnh” này.

"Chiến tranh đâu chỉ nói về người ở mặt trận, còn biết bao con người ở hậu phương" là một trong những quan điểm sâu sắc của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh khi sáng tác. Vậy giá trị cốt lõi nào giúp một tác phẩm nghệ thuật trường tồn vượt thời gian, thưa ông?

- Cuộc chiến tranh giành độc lập và thống nhất của chúng ta suốt 30 năm qua là cuộc chiến tranh nhân dân huy động sức mạnh của toàn dân không chỉ người lính ngoài mặt trận mà cả những người ở hậu phương, nhất là phụ nữ.

Khi nói đến nhân dân là chúng ta đã chạm đến mạch nguồn sâu xa chính là đất nước. Đất nước và nhân dân là hai phạm trù thiêng liêng không tách rời. Khi tác phẩm văn học nghệ thuật chạm được đến hai phạm trù đó thì nó sống mãi với thời gian.

Xem phim "Bao giờ cho đến tháng Mười". (Nguồn: YouTube Phim Hay Điện Ảnh Mới Nhất)

Bộ phim "Bao giờ cho đến tháng Mười" được giới chuyên môn và khán giả quốc tế ca ngợi là "đại diện xuất sắc của điện ảnh Việt Nam ra thế giới". Khi thực hiện tác phẩm này, ông có từng kỳ vọng đạt tới thành tựu ấy?

- Tất cả các kịch bản tôi viết ra đều xuất phát từ cảm xúc bên trong tôi, rồi sau này làm đạo diễn cũng vậy. Tất cả đều từ cảm xúc. Có thể nói, điện ảnh của tôi là: “Điện ảnh của cảm xúc chân thật của người làm ra nó”.

Khi làm phim, tôi cố chuyển tải cảm xúc đó tới người xem. Thời điểm thực hiện những tác phẩm của mình, tôi không nghĩ gì khác. Sau này và cho đến nay bộ phim “Bao giờ cho đến tháng Mười” được đón nhận, nhất là khán giả nước ngoài là điều bất ngờ đối với tôi.

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh. Ảnh: NVCC

Cho đến nay, nhiều người vẫn băn khoăn về việc bộ phim đã trải qua 13 lần kiểm duyệt. Động lực nào đã khiến ông "chiến đấu" đến cùng để bảo vệ "đứa con tinh thần" của mình, đặc biệt là những phân cảnh "nhạy cảm"?

- Khi phim “Bao giờ cho đến tháng Mười” ra đời cách đây hơn 40 năm, chưa có phim nào đề cập đến nỗi đau mất mát trong chiến tranh, chỉ nói đến niềm vui chiến thắng và những tấm gương anh dũng ngoài mặt trận.

Bộ phim này không theo thói quen đó nên nhiều người sợ bị phê phán, bèn chuyển lên cấp trên duyệt cho yên tâm, do đó mà có nhiều buổi duyệt như vậy. Nhưng cuối cùng, “Bao giờ cho đến tháng Mười” không phải bị cắt cảnh nào và được phép phát hành.

Những cảnh gọi là “nhạy cảm” trong phim là cảnh “chợ Âm Dương” - nơi người chết và người sống được gặp nhau, sợ bị cho là mê tín và có người đề nghị bỏ toàn bộ. Tuy nhiên, tôi không đồng ý và bảo vệ đến cùng.

Cảnh "chợ Âm Dương" với cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa người sống và người đã hy sinh đã trở thành một biểu tượng kinh điển. Theo ông, đây có phải là phân cảnh mà ông tâm đắc nhất?

- Trong cảnh chợ “Âm Dương” lời thoại của chồng chị Duyên chứa đựng toàn bộ sức nặng và triết lý của bộ phim. Đặc biệt khi anh nói: “Anh chỉ muốn những người sống được hạnh phúc... Anh đã làm xong phần việc của mình rồi!”. Hay câu: “Cái còn lại mãi mãi là cái không nhìn thấy được...”. Tôi nghĩ những ý nghĩa đó sẽ còn mãi với thời gian.

Cảnh "chợ Âm Dương" với cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa Duyên và người chồng đã hy sinh. (Ảnh: TL)

Thành công của phim là công sức của cả một tập thể, trong đó diễn xuất của NSƯT Lê Vân (vai Duyên) và NSƯT Hữu Mười (vai thầy giáo Khang) được đánh giá rất cao. Ông có thể chia sẻ bí quyết làm việc với diễn viên thế nào để tạo nên sự ăn ý kỳ diệu trên màn ảnh?

- Sáng tác ra một bộ phim là một công trình tập thể của rất nhiều người. Tôi chỉ đảm nhiệm có 2 khâu đạo diễn và kịch bản. Nếu không có sự giúp đỡ của anh chị em trong đoàn phim thì không làm được gì.

Tôi rất biết ơn những người đã giúp đỡ tôi là các diễn viên, quay phim, họa sĩ thiết kế, nhạc sĩ, thu thanh... Đặc biệt là các diễn viên đóng các vai chính. Thành công của hai diễn viên Lê Vân và Hữu Mười trong phim là do tài năng của họ. Khi làm việc với các diễn viên, tôi chỉ cố truyền cho họ cái hồn bên trong của nhân vật rồi để họ tự diễn.

Khi làm phim, tôi nghiêm khắc với chính mình và những người cộng sự. Trong nghệ thuật không có chỗ cho sự nhân nhượng. Nếu muốn để chiều lòng mọi người mà nhân nhượng thì không còn nghệ thuật nữa.

Cảm ơn đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh với cuộc trò chuyện này!


Báo NTNN/Dân Việt là tờ báo có bản sắc riêng, bền bỉ theo đuổi sứ mệnh “Sát cánh cùng nông dân Việt”. Ngoài chủ đề tam nông (nông nghiệp, nông dân, nông thôn), việc Báo Dân Việt thực hiện loạt bài “10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng” cho thấy sự quan tâm sâu rộng của tờ Báo đến đời sống xã hội, hướng đến những giá trị cốt lõi của dân tộc, đất nước và con người Việt Nam. Những tác phẩm về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng trong 80 năm qua còn có rất nhiều không thể kể hết. Tôi mong Báo NTNN/Dân Việt tiếp tục cập nhật thêm trong những loạt bài sau để chủ đề này đầy đủ hơn.

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam khẳng định, việc chọn phim “Bao giờ cho đến tháng Mười” của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh vào danh sách “10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng” là rất xứng đáng vì bộ phim mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho rằng: “Một trong những giá trị nhân văn lớn nhất của phim “Bao giờ cho đến tháng Mười” chính là chi tiết người con dâu (do NSƯT Lê Vân thủ vai) quyết định giấu tin chồng mình hy sinh với gia đình, giấu bố chồng đang bị bệnh nặng và đứa con trai nhỏ đang mong ngóng người cha trở về.

Trong phim, Duyên nhờ thầy giáo Khang (NSƯT Hữu Mười đóng) thay chồng viết những lá thư gửi về cho gia đình được yên lòng. Lời nói dối của Duyên dù đi ngược lại lẽ thường, nhưng trong bối cảnh đau thương ấy lại mang một ý nghĩa nhân đạo vô cùng lớn. Tôi cho rằng, nó giống như lời nói dối của một bác sĩ để động viên bệnh nhân giúp họ có thêm hy vọng và niềm tin vào cuộc sống”.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam. Ảnh: NVCC

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú cũng đánh giá cao thủ pháp thể hiện trong phim “Bao giờ cho đến tháng Mười” mang nhiều chất thơ rất đặc biệt. “Chất thơ ấy trong cả tạo hình, nghệ thuật diễn xuất và trong nhiều phân đoạn, trường đoạn, của bộ phim. Ví dụ như khung cảnh “Chợ Âm Phủ” vừa hư vừa thực, không chỉ nâng tầm hiện thực mà còn nói lên ý tưởng con người ta nhờ yếu tố tâm linh để xoa dịu những nỗi đau của hoàn cảnh, số phận và nỗi đau của hiện tại, vớt họ khỏi bi luỵ đời thường”, ông Hùng Tú lý giải.

Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhấn mạnh: “Dù chỉ là phim đen - trắng, khán giả vẫn có thể cảm nhận được màu sắc của làng quê Bắc Bộ Việt Nam. Từ triền đê, miếu thờ Thần Hoàng, cánh đồng lúa bên sông... Tất cả đã tạo nên một giá trị mỹ cảm lớn. Bối cảnh câu chuyện về một làng quê như một bài thơ, lãng mạn đầy cảm xúc không bi luỵ, không nặng nề. Mặc dù không có những cảnh bom đạn "ùng oàng", nhưng bộ phim vẫn cho thấy di hại của chiến tranh đè nặng lên số phận con người, đặc biệt là nhân vật Duyên. Chính vì thế, khi xem phim, người ta có thể khóc và cảm nhận được câu:

“Bao giờ cho đến tháng Mười

Lúa sẽ chín trên cánh đồng giông bão”.

Giông bão ấy không chỉ là bom đạn, thiên nhiên khắc nghiệt, mà còn là giông bão trong hôn nhân, trong sự chờ đợi khắc khoải của người cha khi con đi chiến trường không có tin tức gì… Tất cả những điều đó, bộ phim đã đạt được một cách trọn vẹn”, ông Tú chia sẻ.

Bộ phim đã đưa tên tuổi của NSND Đặng Nhật Minh lên một vị trí xứng đáng trong lịch sử điện ảnh Việt Nam và được giới điện ảnh quốc tế công nhận ông là một nghệ sĩ lớn. Tác phẩm của ông đã phản ánh một cách chân thực cuộc chiến tranh cùng những ảnh hưởng của nó lên số phận con người, làng quê, nỗi đau và bi kịch cụ thể. Giá trị của bộ phim “Bao giờ cho đến Tháng Mười” không chỉ tồn tại một thời mà còn vững bền theo năm tháng. Từ khi ra đời vào thập niên 80 đến nay, bộ phim vẫn là niềm tự hào với các nghệ sĩ và lịch sử điện ảnh Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của tác phẩm và tác giả trên bản đồ điện ảnh thế giới.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam

