Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Tin tức
Thứ bảy, ngày 09/08/2025 08:09 GMT+7

“Việt Nam quê hương tôi” - sứ giả của hòa bình - 10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng (Bài 5)

+ aA -
Mỵ Lương Thứ bảy, ngày 09/08/2025 08:09 GMT+7
“Sức sống của ‘Việt Nam quê hương tôi’ vẫn tươi mới, giữ nguyên giá trị nghệ thuật và nội dung sau nhiều thập kỷ. Giai điệu bài hát này không chỉ vang lên ở trong nước mà còn theo chân các nghệ sĩ đến khắp nơi trên thế giới như một ‘sứ giả’ của hòa bình, hữu nghị”, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia sẻ với PV Dân Việt.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

LTS: Hơn 30 năm kể từ ngày nhạc sĩ Đỗ Nhuận (1922-1991) về miền mây trắng, nhưng di sản âm nhạc của ông vẫn sống mãi trong lòng người Việt. Được nhạc sĩ Văn Ký nhận định là "nhạc sĩ thiên tài", Đỗ Nhuận đã để lại những ca khúc thấm đượm hồn dân tộc, rực lửa chiến đấu và chiến thắng. Từ “Du kích Sông Thao” (1949), “Chiến thắng Điện Biên” (1954) cho đến “Việt Nam quê hương tôi” (1960)… mỗi giai điệu đều đã trở thành một phần ký ức, hòa cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc.

Cùng chung quan điểm, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, tác giả ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình" khẳng định: "Nhạc sĩ Đỗ Nhuận là cây đa, cây đề của nền âm nhạc Việt Nam. Ông để lại cho các thế hệ sau này những tác phẩm âm nhạc kinh điển, hòa chung với nhịp đập âm nhạc của đất nước, Tổ quốc".

Hình ảnh nhạc sĩ Đỗ Nhuận thời trẻ được chụp sau Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: NVCC

Trong đó, sức sống mãnh liệt của ca khúc "Việt Nam quê hương tôi" được thể hiện rõ nét theo dòng thời gian. Ca sĩ Minh Quân - một trong những người khởi xướng và tham gia vào dự án MV "Việt Nam quê hương tôi" năm 2016, từng chia sẻ tâm huyết rằng: “MV được thực hiện với mong muốn ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Hơn 30 nghệ sĩ nổi tiếng và hàng trăm người tham gia thiện nguyện, vì một Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, thân thiện và mến khách, vì một Việt Nam đoàn kết, giữ vững chủ quyền biển đảo, lãnh hải lãnh thổ một cách vẹn toàn với lòng nhiệt huyết và quyết tâm”.

Nghệ sĩ Việt rực đỏ màu cờ trong MV "Việt Nam quê hương tôi" năm 2016. Nguồn: YouTube Trịnh Minh Quân. 

Để tiếp nối loạt “10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Báo Dân Việt đã lựa chọn ca khúc "Việt Nam quê hương tôi" của nhạc sĩ Đỗ Nhuận là một trong những tác phẩm tiêu biểu. (Báo NTNN/Dân Việt chọn 10 tác phẩm này theo tiêu chí của mình - NV).

Trong những ngày đầu tháng Tám lịch sử, PV Dân Việt đã có một cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - con trai của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Ông đã chia sẻ những câu chuyện sâu sắc về hoàn cảnh sáng tác, lý giải câu hát “đắt giá” mang tính thời sự, và giá trị bền bỉ của ca khúc được ví như "bản tuyên ngôn nghệ thuật về tình yêu đất nước" này.

Khi nhắc đến "Việt Nam quê hương tôi", nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân có từng được nghe câu chuyện nào đặc biệt từ người cha tài hoa của mình về ca khúc này?

- Bài hát “Việt Nam quê hương tôi” do cha tôi - nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Từ năm 1959 đến năm 1962, ông được Đảng, Nhà nước và trực tiếp là Bác Hồ cử đi học nâng cao trình độ âm nhạc tại Nhạc viện Tchaikovsky ở Moscow (Liên Xô).

Trong quá trình học, ông có về Việt Nam thăm gia đình. Trên chuyến tàu hỏa từ Hà Nội đi qua Trung Quốc để tới Liên Xô, khi nhìn lại đất nước thân yêu từ đường biên giới, cảm xúc bồi hồi đã thôi thúc ông sáng tác ca khúc này.

Cha tôi từng tâm sự rằng: “Lúc đó nhìn quê hương, đất nước rất xúc động và càng thêm yêu Tổ quốc”. Trong bối cảnh đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc, non sông chưa thu về một mối. Ông đã đặt tiêu đề "Việt Nam quê hương tôi" với ý nghĩa như một lời mời gọi chân thành, giới thiệu đất nước tới bạn bè quốc tế.

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận ở Liên Xô năm 1960. Ảnh: Báo Văn Nghệ

Theo ông, đâu là câu hát "đắt giá" và mang tính thời sự nhất của bài hát?

- "Việt Nam quê hương tôi” mang giai điệu dạt dào, tình cảm với hình ảnh Việt Nam tươi tắn và đầy tự hào. Ngay từ những câu đầu tiên: “Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi/ Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời”. Trong đó, cụm từ “bạn ơi” thể hiện tinh thần hữu nghị, hòa bình và hướng đến bạn bè quốc tế.

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận (bên phải) và con trai - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân ở Nga năm 1978. (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt, tôi cho rằng câu: “Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời” là một câu hát đắt giá, có tầm nhìn xa và rộng. Nó không chỉ thể hiện niềm tự hào về một Việt Nam với dải đất liền và bờ biển dài mà còn khẳng định chủ quyền biển đảo của nước ta một cách tinh tế và độc đáo.

Câu hát này đến nay vẫn còn có nguyên giá trị, mang tính thời sự và tiên đoán trước về một Việt Nam thống nhất.

Ca khúc "Việt Nam quê hương tôi" do NSƯT Thanh Thúy thể hiện. Nguồn: YouTube Xuân Hạnh Dung

So với các tác phẩm trước đó của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, điều gì tạo nên sự khác biệt ở ca khúc “Việt Nam quê hương tôi”, thưa ông?

- Về âm nhạc, “Việt Nam quê hương tôi” không phải những bài hành khúc đậm tính chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp mà ông (nhạc sĩ Đỗ Nhuận – PV) từng viết như: “Hành quân xa” (1953), “Chiến thắng Điện Biên” (1954)…

Giai điệu của “Việt Nam quê hương tôi” mới lạ, du dương hơn và phù hợp với không khí của đất nước xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Ông từng chia sẻ: “Trong khi xây dựng đất nước và đấu tranh thống nhất đất nước vẫn cần có những bài hát trữ tình”.

Hình ảnh nhạc sĩ Đỗ Nhuận khi đang sáng tác ở Hà Nội năm 1970. Ảnh: NVCC
Bài hát “Việt Nam quê hương tôi” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Ảnh NVCC

Nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam từng khẳng định, nhạc sĩ Đỗ Nhuận là một "cây đại thụ" với những đóng góp lớn lao cho nền âm nhạc Việt Nam. Sức sáng tạo của ông trải dài trên nhiều thể loại, từ tình ca, hành khúc, nhạc cách mạng, cho đến nhạc pop như tác phẩm “Đoàn lữ nhạc”. Ông cũng là người tiên phong viết opera tại Việt Nam với hai tác phẩm kinh điển "Cô Sao""Người tạc tượng", mà đến giờ chưa có tác phẩm nào có thể thay thế.
“Các ca khúc và âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận gần như một giáo trình âm nhạc quý giá cho các thế hệ con cháu học tập trong suốt những năm sau này”, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhấn mạnh.

“Việt Nam quê hương tôi” đầy ắp những hình tượng về quê hương, đất nước với đồng ruộng, sông suối, với tiếng ru của người mẹ, các thiếu nữ, trai tráng… Đặc biệt, trong những câu cuối bài hát, ông viết: “Lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời” - hướng tới tuổi trẻ, sức trẻ và ví hình tượng này với mùa Xuân. Họ mang đến “nguồn sống dâng sục sôi” để tạo nên một “Việt Nam sáng ngời”.

Tôi cho rằng, từng câu từng chữ trong ca khúc “Việt Nam quê hương tôi” toát lên sự tự hào của dân tộc, ngưỡng mộ và sự chân tình muốn kết bạn, mời gọi bạn bè đến với đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Ca khúc này cũng thể hiện tình hữu nghị, ngoại giao của Việt Nam - một dân tộc yêu chuộng hòa bình ngay cả khi đất nước ta chưa thống nhất. Đặc biệt, trong câu kết của bài hát: “Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời” thể hiện niềm tin mãnh liệt vào tương lai, cơ đồ của đất nước Việt Nam đầy rạng rỡ.

Sức sống và giá trị vượt thời gian của "Việt Nam quê hương tôi" sau hơn 6 thập kỷ cho đến nay được thể hiện như thế nào?

- Cho đến nay, “Việt Nam quê hương tôi” vẫn là ca khúc được biểu diễn rất nhiều lần trong các sự kiện lớn của đất nước. Ca khúc gần như trở thành biểu tượng, đại diện cho Việt Nam khi giao lưu văn hóa với các quốc gia trên thế giới. Có thể coi, “Việt Nam quê hương tôi” là một bản tuyên ngôn về nghệ thuật.

Giai điệu ca khúc không chỉ được vang lên ở Việt Nam mà còn vươn xa khi theo chân các nghệ sĩ đến khắp nơi trên thế giới như một “sứ giả” của hòa bình và hữu nghị. Đặc biệt, khi bài hát được trình diễn bằng các nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, bạn bè quốc tế cũng biết đây là bài hát về quê hương, đất nước, con người Việt Nam dù không có phần lời do ca sĩ thể hiện.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân hiện là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: VOV

Cho đến nay, sức sống của “Việt Nam quê hương tôi” vẫn tươi mới, giữ nguyên giá trị nghệ thuật và nội dung sau nhiều thập kỷ. Ca khúc đã trở thành biểu tượng, đại diện cho Việt Nam trong nhiều sự kiện văn hóa đối ngoại. Giai điệu của “Việt Nam quê hương tôi” không chỉ vang lên ở trong nước mà còn theo chân các nghệ sĩ đi khắp thế giới như một “sứ giả” của hòa bình và hữu nghị, bản tuyên ngôn về nghệ thuật.  

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Ca khúc được dàn dựng, biểu diễn theo hình thức đơn ca nam, đơn ca nữ, tốp ca và hợp xướng... Bản thân tôi cũng đã nhiều lần chỉ huy dàn nhạc hợp xướng biểu diễn “Việt Nam quê hương tôi” trong các sự kiện lớn.

Gần đây nhất, chương trình nghệ thuật “80 năm - Bản trường ca vang mãi” diễn ra ở Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) vào ngày 1/8 vừa qua, “Việt Nam quê hương tôi” được vang lên bởi phần thể hiện của tốp ca nữ, ca sĩ và dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Điều đó cho chúng ta thấy sức sống tươi mới của một bài hát đã ra đời cách đây hàng chục năm, nhưng vẫn giữ nguyên giá trị nghệ thuật và nội dung. Ý nghĩa của ca khúc này được tô đậm trong bối cảnh đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân sinh năm 1956 tại Hà Nội. Ông hiện là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ năm 2005, nguyên là đại biểu Quốc hội khóa XI. Ông là con trai nhạc sĩ Đỗ Nhuận và là chồng của Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân viết nhiều bản khí nhạc, nhạc phim, nhạc sân khấu như: Vở ballet Hồng hoang, nocturne Tiếng vọng, fantasy-symphonie Mở đất, Trổ Một cho Dàn nhạc Giao hưởng... Tác phẩm của ông được trình diễn ở Nga, Singapore và nhiều nước châu Âu. Nhạc sĩ được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2012.

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, các nhạc sĩ trẻ cần làm gì để vừa giữ được bản sắc dân tộc, vừa thể hiện đậm nét sự vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới?

- Tôi tin rằng, những ca khúc như “Việt Nam quê hương tôi” vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc bồi đắp tình yêu đất nước. Chúng tôi đánh giá cao và ghi nhận không chỉ các nhạc sĩ mà tất cả nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật nói chung. Ưu điểm của nghệ sĩ trẻ ngày nay là họ có điều kiện tiếp cận thông tin mang tính toàn cầu. Từ đó, họ có điều kiện so sánh và thấy được niềm tự hào của đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Các nghệ sĩ trẻ vẫn giữ được ngọn lửa tình cảm và trân trọng đối với các thế hệ cha ông đi trước. Tinh thần và lòng yêu nước được thể hiện qua những sáng tác mới mẻ, mang hơi thở hiện đại. Trong đó, nhiều ca khúc về biển đảo, quê hương được họ sáng tạo theo cách tươi mới và độc đáo.

Nếu chỉ nói riêng trong lĩnh vực âm nhạc thì các bạn trẻ đã tiếp thu, thừa hưởng được di sản văn hóa của cha ông ta, từ đó họ có đủ điều kiện để phát triển và bước lên một chặng đường mới. Tôi tin chắc sẽ có thêm nhiều tác phẩm về đất nước, con người Việt Nam của các nghệ sĩ trẻ được công chúng ghi nhận.

Cảm ơn nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân với cuộc trò chuyện này!

Để mạch nguồn cảm xúc về loạt "10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng" được lan tỏa và tiếp nối, đặc biệt trước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Báo Dân Việt trân trọng mọi góc nhìn và mong nhận được những bình luận, phản hồi từ quý độc giả xa gần. Mọi ý kiến của quý độc giả xin gửi về địa chỉ mail: baodanvietntnn@gmail.com

Tham khảo thêm

“Đất nước” bi tráng với cảm nhận của Trọng Tấn - 10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng (Bài 4)

“Đất nước” bi tráng với cảm nhận của Trọng Tấn - 10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng (Bài 4)

“Quê hương”, nơi lưu giữ ký ức bao người - 10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng (Bài 3)

“Quê hương”, nơi lưu giữ ký ức bao người - 10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng (Bài 3)
32

“Đất nước” đậm chất sử thi của Nguyễn Khoa Điềm- 10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng (Bài 2)

“Đất nước” đậm chất sử thi của Nguyễn Khoa Điềm- 10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng (Bài 2)
73

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ô tô con bị đè bẹp dưới gốc cây sau trận mưa lớn kèm gió mạnh ở Lâm Đồng

Sau trận mưa lớn kèm gió mạnh kéo dài khoảng 30 phút, một chiếc ô tô đã bị gốc cây ngã đổ đè bẹp, bên cạnh đó gây nhiều thiệt hại cho người dân tại phường Bắc Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng).

Quảng Ngãi: Thảm kịch tại công trường, một công nhân bị tường đất 3m vùi lấp tử vong

Tin tức
Quảng Ngãi: Thảm kịch tại công trường, một công nhân bị tường đất 3m vùi lấp tử vong

Hà Nội: Vì sao doanh nghiệp xin giữ gần 600m² bán đảo hồ Đống Đa sau khi đã bị thu hồi toàn bộ

Tin tức
Hà Nội: Vì sao doanh nghiệp xin giữ gần 600m² bán đảo hồ Đống Đa sau khi đã bị thu hồi toàn bộ

Đà Nẵng cải cách mạnh thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý hồ sơ

Tin tức
Đà Nẵng cải cách mạnh thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý hồ sơ

Bàng hoàng phát hiện thi thể tại tầng 3 trụ sở ngân hàng ở Nghệ An

Tin tức
Bàng hoàng phát hiện thi thể tại tầng 3 trụ sở ngân hàng ở Nghệ An

Đọc thêm

Ngày cưới tôi, mẹ chồng thì thầm bên tai một câu khiến tôi rùng mình suốt 5 năm sau
Gia đình

Ngày cưới tôi, mẹ chồng thì thầm bên tai một câu khiến tôi rùng mình suốt 5 năm sau

Gia đình

Tôi im lặng, không nói gì, chỉ quan sát.

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhắc đến thái giám có thể chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những tên hoạn quan cử chỉ phi giới tính; tâm cơ và độc ác. Nhưng có một vị thái gám tuy nắm quyền lực lớn nhưng không để lại tai tiếng; sau khi qua đời, ông còn được truy phong làm hoàng đế.

Hai du khách Việt Nam gặp nạn tử vong tại Hy Lạp
Thế giới

Hai du khách Việt Nam gặp nạn tử vong tại Hy Lạp

Thế giới

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa ngày 08/8/2025, tại bãi biển Sarakiniko, đảo Milos, Hy Lạp đã xảy ra sự việc hai công dân Việt Nam bị ngã xuống biển. Mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ, nhưng hai công dân này đã tử vong.

Hồng Nhân Can - em họ Hồng Tú Toàn: Kẻ cứu rỗi Thái Bình Thiên Quốc bất thành
Đông Tây - Kim Cổ

Hồng Nhân Can - em họ Hồng Tú Toàn: Kẻ cứu rỗi Thái Bình Thiên Quốc bất thành

Đông Tây - Kim Cổ

Hồng Nhân Can là em họ của Thiên vương Hồng Tú Toàn - thủ lĩnh Thái Bình Thiên Quốc. Khi Thái Bình Thiên Quốc được thành lập thì vai trò của ông gần như không được nhắc đến song đến giai đoạn cuối của Thái Bình Thiên Quốc thì lại rất quan trọng, ông được phong là Can vương gia.

HLV Polking nói gì sau khi giành chức vô địch tại Siêu cúp quốc Gia?
Thể thao

HLV Polking nói gì sau khi giành chức vô địch tại Siêu cúp quốc Gia?

Thể thao

Đánh bại CLB Thép Xanh Nam Định 3-2, CLB CAHN đoạt Siêu cúp bóng đá quốc gia 2024/2025. HLV Polking đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận đấu.

Người đàn ông ở Nghệ An bị xử lý vì chia sẻ clip AI 'nấu cao xương người'
Tin tức

Người đàn ông ở Nghệ An bị xử lý vì chia sẻ clip AI 'nấu cao xương người'

Tin tức

Ông P.V.B, một người dân tại xã Tân An, tỉnh Nghệ An, đã đăng tải một video clip chứa nội dung, hình ảnh không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Video này, được tạo ra bằng công nghệ AI, lan truyền thông tin thất thiệt về việc “phát hiện một cơ sở lấy xương người để nấu cao, chế tạo thuốc trường sinh tại một tỉnh phía Bắc”.

Chùm ảnh: CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định như thế nào?
Thể thao

Chùm ảnh: CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định như thế nào?

Thể thao

CLB CAHN đã xuất sắc vượt qua Thép xanh Nam Định với tỷ số 3-2 ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2025 dù phải chơi trên sân Thiên Trường.

Tin tối (9/8): SLNA “chơi lớn”, chiêu mộ tuyển thủ Trinidad & Tobago?
Thể thao

Tin tối (9/8): SLNA “chơi lớn”, chiêu mộ tuyển thủ Trinidad & Tobago?

Thể thao

SLNA “chơi lớn”, chiêu mộ tuyển thủ Trinidad & Tobago? Mbappe sánh ngang kỷ lục của Ronaldo và Messi; Sesko chính thức gia nhập M.U; Chelsea đạt thỏa thuận cá nhân với Garnacho; Ashley Young tham gia vào cuộc ẩu đả.

Thép xanh Nam Định thua CLB CAHN, CĐV lo sốt vó về điều gì?
Thể thao

Thép xanh Nam Định thua CLB CAHN, CĐV lo sốt vó về điều gì?

Thể thao

Thép xanh Nam Định đã thất bại 2-3 trước CLB CAHN ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2025 và người hâm mộ của đội bóng này tỏ ra e ngại về năng lực chuyên môn mà các học trò của HLV Vũ Hồng Việt đã thể hiện.

Bão truyền thông bắt đầu: Đặc phái viên Mỹ bị tố 'nghe nhầm' ông Putin về Ukraine
Thế giới

Bão truyền thông bắt đầu: Đặc phái viên Mỹ bị tố 'nghe nhầm' ông Putin về Ukraine

Thế giới

Nga cho rằng một số quốc gia có thể tìm cách phá hoại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi truyền thông Ukraine cũng cho rằng chiến dịch phản đối thỏa thuận Nga - Mỹ về Ukraine đã bắt đầu.

Hạ Thép xanh Nam Định 3-2, CLB CAHN giành Siêu cúp Quốc gia
Thể thao

Hạ Thép xanh Nam Định 3-2, CLB CAHN giành Siêu cúp Quốc gia

Thể thao

Ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025 vừa kết thúc trên sân Thiên Trường, Alan Grafite, Leo Artur và Đình Bắc thay nhau lập công giúp CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định với tỷ số 3-2.

Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long: Bé trai 10 tuổi may mắn sống sót đã được xuất viện
Xã hội

Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long: Bé trai 10 tuổi may mắn sống sót đã được xuất viện

Xã hội

Cháu M., 10 tuổi, nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ lật tàu Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã được xuất viện sau gần 1 tuần chăm sóc, theo dõi tâm lý đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Dịu dàng hương nguyệt quế tuổi thơ
Radio Nông dân

Dịu dàng hương nguyệt quế tuổi thơ

Radio Nông dân

Khu vườn nhỏ sau nhà, qua đôi tay tảo tần mẹ chăm sóc, bốn mùa hoa thơm trái ngọt. Tôi yêu khung cảnh yên bình ấy, yêu cả mảnh vườn có giàn hoa giấy rực rỡ, lộc vừng rủ lơi, xương rồng gai góc, và đặc biệt là cây nguyệt quế xanh um trồng sát lối đi…

Mexico cáo buộc Adidas chiếm đoạt văn hóa
Xã hội

Mexico cáo buộc Adidas chiếm đoạt văn hóa

Xã hội

Chính phủ Mexico lên án Adidas sao chép thiết kế dép truyền thống của cộng đồng bản địa ở bang Oaxaca và yêu cầu công ty bồi thường cho các nghệ nhân.

Ukraine vô tình thành 'lò đào tạo' kẻ thù của Mỹ
Thế giới

Ukraine vô tình thành 'lò đào tạo' kẻ thù của Mỹ

Thế giới

Giới chức Kiev thừa nhận các căn cứ của Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) đã trở thành trung tâm huấn luyện cho tội phạm đến từ nhiều băng đảng ma túy ở Mexico, Colombia... bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Câu hỏi đặt ra là Washington sẽ phản ứng thế nào.

Vì sao Công ty TNHH Hà Cương có thể khai thác vượt 32,3% quặng thiếc, 'xẻ' hơn 8.000m² đất rừng sản xuất làm bãi thải
Video

Vì sao Công ty TNHH Hà Cương có thể khai thác vượt 32,3% quặng thiếc, 'xẻ' hơn 8.000m² đất rừng sản xuất làm bãi thải

Video

Tại quyết định số 72/QĐ-XPHC UBND tỉnh Nghệ An đã xử phạt hành chính Công ty TNHH Hà Cương có địa chỉ phường Tây Hiếu (Nghệ An) về hành vi khai thác quặng thiếc vượt công suất và lấn chiếm đất rừng sản xuất.

Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh, Hải Phòng: Thực hiện 3 khâu đột phá và khẳng định tầm vóc mới
Tin tức

Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh, Hải Phòng: Thực hiện 3 khâu đột phá và khẳng định tầm vóc mới

Tin tức

Sáng 9/8, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 199 đảng viên đại diện cho hơn 900 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam hạ Indonesia 3-0, rộng cửa vô địch SEA V.League 2025
Thể thao

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam hạ Indonesia 3-0, rộng cửa vô địch SEA V.League 2025

Thể thao

Chiều 9/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia tại chặng 2 SEA V.League 2025. Với trận thắng thứ hai liên tiếp này, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang tiến rất gần đến chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.

Hé lộ sân khấu “siêu khủng” và 2 công trình kỷ lục tại đại nhạc hội T&T City Millennia
Kinh tế

Hé lộ sân khấu “siêu khủng” và 2 công trình kỷ lục tại đại nhạc hội T&T City Millennia

Kinh tế

Cả Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trong đêm tổng duyệt đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới”, mở màn cho chuỗi sự kiện nghệ thuật - lễ hội quy mô lớn chưa từng có tại Tây Ninh. Sân khấu hoành tráng, công nghệ trình diễn hiện đại cùng các kỷ lục mới xác lập đã sẵn sàng mang tới bầu không khí bùng nổ trước giờ G.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp thoát khỏi ràng buộc, cánh cửa tài lộc rộng mở, đón tin vui trong sự nghiệp
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp thoát khỏi ràng buộc, cánh cửa tài lộc rộng mở, đón tin vui trong sự nghiệp

Gia đình

Tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ đón những tin vui trong sự nghiệp, ví của họ sẽ đầy tiền và cuộc sống của họ sẽ tràn ngập sự thịnh vượng.

Là con sông ngắn nhất ĐBSCL, chỉ chảy trong tỉnh An Giang, vì sao từng ví sông Vàm Nao là 'ổ cá mập'?
Nhà nông

Là con sông ngắn nhất ĐBSCL, chỉ chảy trong tỉnh An Giang, vì sao từng ví sông Vàm Nao là "ổ cá mập"?

Nhà nông

Trong hệ thống sông ngòi Cửu Long, Vàm Nao là con sông ngắn nhất thuộc địa phận tỉnh An Giang nhưng rất nổi tiếng trong giới thương hồ, ngư dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Làm gối thảo mộc, một HTX ở Thái Nguyên gắn sản xuất với bảo tồn tri thức dân gian và phát triển du lịch xanh
Nhà nông

Làm gối thảo mộc, một HTX ở Thái Nguyên gắn sản xuất với bảo tồn tri thức dân gian và phát triển du lịch xanh

Nhà nông

Với sản phẩm gối thảo mộc làm từ dược liệu bản địa, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Đồng Tiến (xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) không chỉ tạo sinh kế cho người dân mà còn gìn giữ, phát huy tri thức dân gian, mở hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

'Quá tệ': Phương Tây báo động về thất bại của quân đội Ukraine trên chiến trường
Thế giới

'Quá tệ': Phương Tây báo động về thất bại của quân đội Ukraine trên chiến trường

Thế giới

Chuyên gia phân tích địa chính trị người Mỹ Mark Sleboda nhận định rằng phòng tuyến của Ukraine đang rạn nứt nghiêm trọng khi quân đội Nga gia tăng sức ép, RIA Novosti đưa tin.

Chân dung cựu tuyển thủ U21 Colombia vừa gia nhập SLNA
Thể thao

Chân dung cựu tuyển thủ U21 Colombia vừa gia nhập SLNA

Thể thao

Tiền vệ Carlos Enrique Renteria Olaya vừa hoàn tất thủ tục gia nhập CLB SLNA trước thềm V.League 2025/26.

12 cách tự nhiên cải thiện sinh lý nam
Xã hội

12 cách tự nhiên cải thiện sinh lý nam

Xã hội

Tập thể dục thường xuyên, bỏ thuốc lá, ngủ đủ giấc … là những cách tự nhiên mà bác sĩ khuyên nam giới nên thay đổi trong lối sống để cải thiện sinh lý.

Trương Mạn Ngọc hé lộ đời tư ở tuổi 61
Văn hóa - Giải trí

Trương Mạn Ngọc hé lộ đời tư ở tuổi 61

Văn hóa - Giải trí

Sau thời gian dài sống kín tiếng, Trương Mạn Ngọc bất ngờ lập tài khoản trên nền tảng Xiaohongshu và thu hút hơn 600.000 người theo dõi chỉ sau một ngày.

Tử vong vì 'cầu xin' bạn gái đánh vào đầu
Xã hội

Tử vong vì "cầu xin" bạn gái đánh vào đầu

Xã hội

Một phụ nữ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, bị tuyên án 11 năm tù vì hành vi đánh đầu bạn trai vào tường nhiều lần, khiến nạn nhân tử vong.

Bảng lương giáo viên THPT 2026 được đề xuất cao nhất hơn 20 triệu đồng, tin vui cho hàng trăm nghìn giáo viên!
Xã hội

Bảng lương giáo viên THPT 2026 được đề xuất cao nhất hơn 20 triệu đồng, tin vui cho hàng trăm nghìn giáo viên!

Xã hội

Theo Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo, bảng lương giáo viên THPT 2026 được đề xuất cao nhất hơn 20 triệu đồng.

Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu có đáng lo không?
Xã hội

Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu có đáng lo không?

Xã hội

Trước tình trạng bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu, PGS.TS Trần Đắc Phu đã lên tiếng cho rằng, người dân không nên quá lo lắng.

Clip ghi lại cảnh một con voi rừng xuất hiện gần khu dân cư ở Nghệ An
Nhà nông

Clip ghi lại cảnh một con voi rừng xuất hiện gần khu dân cư ở Nghệ An

Nhà nông

Một con voi rừng bất ngờ xuất hiện gần khu dân cư tại bản Manh, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An. Con voi vừa xuất hiện là voi cái, sống đơn độc ở khu vực rừng phòng hộ nhiều năm qua.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

3

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

4

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

5

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng