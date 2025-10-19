Nông dân Đắk Lắk trở thành tỷ phú nhờ trồng rau bò khai xen canh sầu riêng

Những ngày này, bước chân vào thôn Cao Bằng, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk những vườn sầu riêng khiến nhiều người ngỡ ngàng trước những luống rau bò khai phủ xanh dưới tán cây.

Gia đình ông Triệu Văn Hạnh Trên diện tích 3,6ha đất, ông Hạnh vừa trồng cà phê, vừa phát triển hơn 300 cây sầu riêng xen canh bò khai, tất cả đều được đầu tư hệ thống tưới nước tự động hiện đại.

“Trước đây, đất để trống, cỏ mọc um tùm, giờ trồng bò khai vừa giữ ẩm cho đất, vừa có thêm nguồn thu quanh năm. Mỗi sào rau cho thu khoảng 50kg mỗi đợt, thu liên tục 5 ngày một lần, nên chẳng bao giờ lo thiếu việc mà lại có thu nhập ổn định”, ông Hạnh chia sẻ.

Vườn sầu riêng trồng xen rau bò khai của gia đình ông Triệu Văn Hạnh ở thôn Cao Bằng, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk được lắp đặt hệ thống tưới nước tự động.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Knuếc, Đắk Lắk trao đổi cùng ông Triệu Văn Hạnh về mô hình trồng rau bò khai dưới tán sầu riêng.

Nhờ mô hình này, gia đình ông Hạnh có nguồn thu ổn định, mỗi năm doanh thu đều hơn 1 tỷ đồng, đồng thời còn giúp cải tạo đất, giữ ẩm, giảm sâu bệnh, tiết kiệm chi phí chăm sóc, một hướng đi bền vững cho người dân nơi đây.

Tương tự, ông Hà Văn Dự, thành viên HTX Nông nghiệp Dịch vụ Cao Bằng, chia sẻ, việc trồng rau bò khai dưới tán sầu riêng giúp gia đình ông tận dụng tối đa quỹ đất và công lao động nhàn rỗi trong nhà.

“Trước kia, vào những tháng ít việc, đi làm thuê thì thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. Giờ ngày nào cũng có việc chăm rau, thu hái vào sáng sớm hoặc chiều mát.

Nhờ vậy, gia đình có thêm nguồn thu đều đặn để trang trải sinh hoạt, tích lũy tái đầu tư cho vườn cây, chuẩn bị khi sầu riêng vào vụ thu hoạch sẽ có thêm nguồn thu lớn hơn”, ông Dự nói.

Mô hình sầu riêng xen rau bò khai tại Ea Knuếc (Đắk Lắk) đang mở ra hướng đi mới cho nông dân địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế bền vững.

Theo bà Ngôn Thị Hải, đại diện HTX Nông nghiệp Dịch vụ Cao Bằng, xã Ea Knuếc, HTX được thành lập với sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã, nhằm giúp nông dân tận dụng tán sầu riêng để trồng xen rau bò khai, một loại rau đặc sản được thị trường ưa chuộng. Hiện HTX liên kết 15 hộ dân, với tổng diện tích hơn 15ha trồng theo hướng hữu cơ.

“Chúng tôi tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa, bón phân, ghi nhật ký sản xuất cho các thành viên HTX để đảm bảo rau đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Nhờ liên kết, sản phẩm bò khai của HTX nay không chỉ tiêu thụ tại các nhà hàng trong nước với giá khoảng 60.000 đồng/kg mà còn xuất sang các nước như Trung Quốc, Mỹ, Campuchia với giá khoảng 100.000 đồng/kg”, bà Hải phấn khởi nói.

Lá rau bò khai già được HTX Nông nghiệp Dịch vụ Cao Bằng, ở Ea Knuếc (Đắk Lắk) phơi sấy làm trà bò khai - đặc sản của địa phương.

Bà Ngôn Thị Hải, đại diện HTX Nông nghiệp Dịch vụ Cao Bằng (xã Ea Knuếc, Đắk Lắk) thu hái rau bò khai trồng dưới tán sầu riêng để chuẩn bị xuất bán.

Sản phẩm rau bò khai của HTX Nông nghiệp Dịch vụ Cao Bằng đã được cấp Chứng nhận VietGAP. Hiện HTX cũng xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc để đảm bảo chất lượng phục vụ cho việc xuất khẩu.

Theo bà Hải, nhờ tận dụng hiệu quả quỹ đất và đa dạng cây trồng, mỗi thành viên HTX đều có nguồn thu bền vững quanh năm, đời sống ngày càng khá giả, nhiều hộ có doanh thu 2-3 tỷ đồng/năm.

Không chỉ bán rau tươi, HTX còn tận dụng những lá bò khai già để chế biến trà bò khai - sản phẩm đặc trưng, mở ra hướng đi mới trong việc nâng cao giá trị cây trồng.

Theo bà Nguyễn Thị Cẩm Loan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Knuếc, (Đắk Lắk) mô hình trồng xen bò khai dưới tán sầu riêng chính là kết quả từ những nỗ lực của hôi viên nông dân cũng như quá trình đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật bài bản của các cấp Hội.

“Chúng tôi xác định rõ phải giúp hội viên phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, tận dụng triệt để quỹ đất, giảm rủi ro thị trường và tạo sinh kế bền vững. Rau bò khai là ví dụ điển hình cho sự thay đổi tư duy đó”, bà Loan nhấn mạnh.

Thời gian qua, Hội Nông dân xã thường xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo đầu bờ, giúp hội viên nắm vững kỹ thuật trồng trọt, đặc biệt là sầu riêng và cây trồng xen. Hội còn kết nối nguồn vốn, chuyển giao công nghệ, phát động phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đồng thời giới thiệu điển hình để nông dân học tập, nhân rộng.

Các thành viên HTX Dịch vụ Nông nghiệp Cao Bằng (Ea Knuếc, Đắk Lắk) trao đổi cùng Hội Nông dân xã về kỹ thuật trồng xen rau bò khai dưới tán sầu riêng.





Nhờ vậy, Ea Knuếc đã hình thành chuỗi mô hình nông nghiệp giá trị cao, không chỉ với sầu riêng mà còn lan tỏa sang các cây trồng xen như hồ tiêu, cà phê, rau bò khai… tạo bước chuyển rõ nét trong cơ cấu kinh tế nông thôn của tỉnh Đắk Lắk.

Ông Trương Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Knuếc, (Đắk Lắk) cho biết xã luôn đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật, vốn và hạ tầng để bà con yên tâm mở rộng các mô hình trồng xen, canh tác đa dạng cây trồng, hướng đi vừa nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa đảm bảo phát triển bền vững và thân thiện với môi trường



Ông Trương Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ về hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp, trong đó có trồng xen canh sầu riêng với rau bò khai.

“Điều nổi bật ở Ea Knuếc là tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo của người nông dân. Hội Nông dân xã đã mạnh dạn vận động thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp, tạo liên kết bền vững trong sản xuất và tiêu thụ nông sản”, ông Hiệu nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch xã Ea Knuếc, xã định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến chế biến, xuất khẩu, góp phần khẳng định thương hiệu nông sản Ea Knuếc nối riêng và Đắk Lắk nói chung trên thị trường đồng thời góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Những vườn sầu riêng xanh tốt xen rau bò khai mướt mát không chỉ là hình ảnh của một vùng quê đổi mới, mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình của nông nghiệp Đắk Lắk - nơi người nông dân dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi.