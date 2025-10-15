Trồng lúa hữu cơ, người ta tranh nhau mua lúa, mua gạo

Giữa cái nắng gió khắc nghiệt của vùng biên giới Đắk Lắk, ông Vi Văn Tiết, ở thôn Chiềng, xã Ia Lốp, (Đắk Lắk) vẫn ngày ngày cần mẫn trên thửa ruộng 1ha của mình.

Là thành viên của HTX Giảm nghèo Ea Súp, ông Tiết là một trong những nông dân tiên phong mạnh dạn chuyển sang canh tác lúa theo hướng hữu cơ - hướng đi mới đang mở ra cơ hội đổi đời cho nhiều hộ dân vùng biên.

“Quy trình trồng lúa của tôi tuân thủ hoàn toàn theo phương pháp hữu cơ, từ khâu gieo giống đến thu hoạch.

Hiện gia đình trồng hai giống Đài Thơm 8 và 5451, được HTX tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất theo hướng hữu cơ. Nhờ vậy, năng suất đạt ổn định từ 6-8 tấn mỗi héc-ta,” ông Tiết chia sẻ.

Ông Vi Văn Tiết, thôn Chiềng, xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, vui mừng trên ruộng lúa hữu cơ, chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch.

Những ngày lúa trổ bông vàng óng, bà con trong thôn ai nấy đều phấn khởi. “Cực hơn thật, nhưng bù lại, sản phẩm sạch, bán được giá và tốt cho sức khỏe”, ông Tiết nói.

Cũng là người gắn bó với đồng ruộng từ nhỏ, ông Lang Văn Tằm, Trưởng thôn Chiềng, cho biết hiện toàn thôn đã có hơn 40 hộ dân tham gia mô hình trồng lúa hữu cơ cùng HTX Giảm nghèo Ea Súp.

“Trước đây, do thiếu nước, bà con chỉ trồng được một vụ lúa thường mỗi năm, năng suất chỉ khoảng 8 tạ/ha.

Từ khi Nhà nước đầu tư hệ thống kênh mương tưới tiêu và HTX hướng dẫn kỹ thuật canh tác, năng suất đã tăng rõ rệt, bà con có thể canh tác được hai vụ mỗi năm”, ông Tằm chia sẻ.

Ông Lang Văn Tằm, Trưởng thôn Chiềng, xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, giới thiệu vùng lúa trồng theo hướng hữu cơ của thôn.

Các thành viên Hợp tác xã Giảm nghèo Ea Súp, ở xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, trao đổi về mùa vụ trên cánh đồng lúa hữu cơ.

Theo ông Hà Văn Tân, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Giảm nghèo Ea Súp (Đắk Lắk), mô hình được hình thành từ năm 2019 với mục tiêu giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất lúa nước hữu cơ, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

“Chúng tôi đưa cây lúa trở lại với cộng đồng, hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác, sử dụng phân hữu cơ, rơm rạ ủ làm phân bón.

Cách làm này vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo vệ đất, giữ nguồn nước sạch và nâng cao chất lượng sản phẩm”, ông Tân nói.

Nông dân xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, vui mừng trước kết quả vụ lúa sắp được thu hoạch.

Theo ông Tân, cùng với việc chủ động nghiên cứu là sự đồng hành của chính quyền địa phương và Hội Nông dân xã tỉnh Đắk Lắk là điểm tựa quan trọng giúp HTX phát triển bền vững. Nhờ đó, nhiều hộ dân có thu nhập ổn định, thoát nghèo và yên tâm gắn bó với ruộng đồng.

Ông Hà Văn Tân, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Giảm nghèo Ea Súp (Đắk Lắk) đang kiểm tra chất lượng lúa.

Thương hiệu gạo hữu cơ Đắk Lắk, gạo lúa đen Briêt bán giá 95.000 đồng/kg

Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc điều hành HTX, cho biết đơn vị hoạt động theo hai hướng chính: liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị các ngành hàng nông sản chủ lực của Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc điều hành HTX Giảm nghèo Ea Súp (Đắk Lắk).

Đồng thời, phát triển sản phẩm hữu cơ đạt chuẩn, hướng tới xây dựng thương hiệu đặc sản vùng Ea Súp.

Hiện HTX có 69 thành viên liên kết trồng 80ha lúa theo hướng hữu cơ, trên nền tảng mô hình thí điểm 5ha, HTX đã được cấp Chứng nhận hữu cơ Việt Nam cho vùng trồng đầu tiên và đặt mục tiêu mở rộng diện tích lên 200ha vào năm 2026, 1.000ha vào năm 2031, hướng tới xuất khẩu.

Nhờ liên kết sản xuất chặt chẽ, giá bán lúa hữu cơ cao hơn lúa thường, năng suất tăng 30% so với trước nhờ hệ thống tưới tiêu và kỹ thuật mới.

Nông dân xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, hăng say thu hoạch lúa hữu cơ vụ mùa bội thu.

Cùng với đó, HTX tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, quy hoạch vùng trồng và phối hợp với các doanh nghiệp trong tỉnh Đắk Lắk để hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ.

Đặc biệt, giống lúa đen Briêt đang được canh tác hữu cơ trên diện tích 5ha, sau khi xay xát gạo, đóng gói có giá bán lên tới 95.000 đồng/kg, khẳng định giá trị vượt trội của hạt gạo hữu cơ vùng biên Đắk Lắk.



Từ ý tưởng táo bạo muốn thay đổi tư duy canh tác, HTX Giảm nghèo Ea Súp (Đắk Lắk) đang dần biến khát vọng “làm giàu trên đồng lúa sạch” thành hiện thực. Ngày 18/7/2023, sản phẩm gạo của HTX được cấp Chứng nhận hữu cơ Việt Nam - trở thành sản phẩm gạo hữu cơ đầu tiên của Tây Nguyên.

Sản phẩm Gạo lứt đen hữu cơ Briêt của HTX Giảm nghèo Ea Súp (Đắk Lắk) được bán với giá 95.000 đồng/kg.

Không dừng lại ở hạt gạo, HTX còn đầu tư xưởng sản xuất bún, phở khô, cho ra đời thương hiệu Bún Briêt, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu địa phương.

Nhờ chất lượng ổn định, các sản phẩm của HTX Giảm nghèo Ea Súp (Đắk Lắk) đã có mặt tại nhiều siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch ở TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội - ghi dấu bước tiến vững chắc của nông sản Đắk Lắk trên thị trường cả nước.

Từ vùng đất từng được xem là “rốn hạn” của Tây Nguyên, các xã thuộc huyện Ea Súp (cũ) hôm nay đang hồi sinh trên những cánh đồng xanh, nơi hạt gạo hữu cơ không chỉ nuôi sống con người mà còn ươm mầm cho một tương lai nông nghiệp bền vững của Đắk Lắk.