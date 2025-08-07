Kiev cho biết có sự hoảng loạn ở Ukraine về cuộc gặp sắp tới giữa ông Putin và ông Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh RIA

"Có một sự hoảng loạn thực sự trên các kênh liên kết với Văn phòng Tổng thống trước tin tức về một cuộc gặp có thể xảy ra giữa ông Trump và ông Putin. Xét về mức độ nghiêm trọng, có thể thấy ngòi nổ đã bốc cháy", bài báo cho biết.

Hôm thứ Năm, trợ lý tổng thống Yuri Ushakov cho biết Nga và Mỹ đã nhất trí về một cuộc gặp giữa Putin và Trump trong những ngày tới.

Theo ông, các bên đã bắt đầu chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh, với tuần tới được coi là mốc thời gian, nhưng khó có thể nói trước sẽ mất bao nhiêu ngày để chuẩn bị. Địa điểm cho cuộc gặp đã được thống nhất và sẽ được công bố sau.

Cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ Vladimir Putin và Donald Trump sẽ góp phần ổn định nền kinh tế toàn cầu, theo nhận định của người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), Đặc phái viên Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư-kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev.

Chỉ số chứng khoán Moscow Exchange đã tăng trưởng và tăng hơn 5% trong bối cảnh bối cảnh thông tin về cuộc gặp sắp diễn ra giữa hai tổng thống.

"Thị trường phản ứng tích cực trước tín hiệu nối lại đối thoại. Chúng ta hy vọng đây sẽ là bước tiến tới sự ổn định và dự đoán được hơn cho nền kinh tế toàn cầu", Dmitriev viết trên kênh Telegram của mình.Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tại Điện Kremlin hôm thứ Tư.

Sau cuộc gặp, ông Ushakov cho biết một số tín hiệu về vấn đề Ukraine đã được chuyển tới Witkoff, đồng thời các tín hiệu tương ứng từ phía tổng thống Mỹ cũng được tiếp nhận.