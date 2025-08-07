'Sẵn sàng trả giá đắt': Thủ tướng Ấn Độ thách thức ông Trump, thề không thỏa hiệp với Mỹ về thuế quan

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Anadolu Images.

Theo hãng tin Anadolu, dù là một trong những đối tác sớm khởi động đàm phán thương mại với Mỹ, đến nay Ấn Độ vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào, do không muốn mở cửa thị trường nông sản và sữa cho hàng Mỹ – điều mà ông Trump luôn thúc ép.

Tại một sự kiện ở thủ đô New Delhi, phát biểu về mức thuế mới của chính quyền Trump, Thủ tướng Modi nhấn mạnh: "Phúc lợi của nông dân là ưu tiên hàng đầu. Ấn Độ sẽ không bao giờ nhân nhượng lợi ích của nông dân, người chăn nuôi và ngư dân".

Với giọng điệu cứng rắn, ông Modi tuyên bố thêm rằng: "Tôi biết mình sẽ phải trả giá đắt, có thể là cái giá cá nhân, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó".

Lời đáp trả của nhà lãnh đạo Ấn Độ được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp nhằm trừng phạt Ấn Độ vì tiếp tục mua dầu từ Nga – hành động bị Washington coi là tiếp tay cho chiến dịch quân sự của Moscow.

Chính phủ New Delhi lập tức lên án các mức thuế mới của Mỹ là "cực kỳ đáng tiếc", đồng thời gọi hành động của Tổng thống Trump là “bất công, vô lý và không thể biện minh được”.

Trong khi đó, ông Trump cáo buộc New Delhi mua dầu Nga giá rẻ rồi bán lại để kiếm lời – hành động bị Tổng thống Mỹ mô tả là trục lợi trên xung đột toàn cầu.



Chuyên gia Abhijit Mukhopadhyay thuộc Viện Nghiên cứu Chintan tại New Delhi nhận định: "Chính sách thuế là trung tâm trong cách điều hành của ông Trump. Với Ấn Độ cũng không ngoại lệ – ông Trump luôn muốn một thỏa thuận có lợi cho Mỹ. Cách tiếp cận của nhà lãnh đạo Mỹ mang tính vụ lợi rõ rệt – cho ít, đòi nhiều".

Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương Mỹ - Ấn vượt 190 tỷ USD, trong đó Mỹ thâm hụt khoảng 45 tỷ USD với phía Ấn Độ.