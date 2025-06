Liên quan đến vụ bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại, ngày 1/6, UBND TP.Huế đã cung cấp thông tin về xử lý trách nhiệm các các cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và UBND TP.Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm, xử lý kỷ luật các cá nhân có liên quan trong vụ việc bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại.

Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn trước khi bị đối tượng đối tượng Hồ Văn Phương Tâm đập phá làm hư hại. Ảnh: T.H.

Đối với tập thể, tập thể Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo UBND TP.Huế; kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc đối với tập thể Phòng Quản lý bảo vệ, tập thể Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.

Đối với các cán bộ trong Ban Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, ông Hoàng Việt Trung- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm, kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo UBND thành phố.

Ông Phan Văn Tuấn- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; ông Nguyễn Phước Hải Trung- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc; ông Lê Công Sơn, Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, đều kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo UBND thành phố.

Cho thôi việc 2 nhân viên bảo vệ để xảy ra vụ ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại

Đối với các cá nhân trực tiếp để xảy ra vụ viêc, ông Cao Văn Ngọc - Tổ trưởng Tổ bảo vệ điện Thái Hòa, Tả Hữu Vu và điện Kiến Trung bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách; ông Lê Thanh Phúc- Tổ phó Tổ bảo vệ điện Thái Hòa, Tả Hữu Vu và điện Kiến Trung áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách.

Phần tựa phía trước tay bên trái của bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn đã bị đối tượng Hồ Văn Phương Tâm đập gãy. Ảnh: CTV.

Ông Đặng Quang Long- nhân viên bảo vệ tại điện Thái Hòa ngày 24/5/2025 bị kỷ luật cho thôi việc. Ông Đào Hoàng Vũ- nhân viên bảo vệ tại điện Thái Hòa ngày 24/5/2025 cũng bị kỷ luật cho thôi việc.

Thực hiện chi đạo của UBND TP.Huế, Công an thành phố đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tổ 7, khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP.Huế) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Hồ Văn Phương Tâm về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo điểm C, khoản 2, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch UBND TP.Huế đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn.

Phần tựa phía trước tay bên trái của bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn bị đập gãy thành 3 đoạn. Ảnh: CTV.

Như tin đã đưa, vào khoảng 12h ngày 24/5, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm khi vào tham quan di tích điện Thái Hòa ở Đại Nội Huế đã bất ngờ vượt rào chắn bảo vệ đi vào phía bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn.

Tâm đã ngồi lên ngai vua, sau đó cởi trần rồi đi lại loanh quanh và có hành động đập phá. Hành động của Tâm đã làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái của bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn thành 3 đoạn.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng bảo vệ đã báo tin cho cơ quan công an và phối hợp khống chế, trấn áp, bắt giữ Tâm. Đây là đối tượng từng bị tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.