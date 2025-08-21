Lái ô tô kéo xe tự chế chở xe máy điện để quay clip quảng cáo, nam thanh niên ở Huế nhận cái kết đắng

Ngày 21/8, Phòng CSGT Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa lập biên bản xử lý đối với nam thanh niên điều khiển xe ô tô kéo theo xe tự chế chở xe máy điện để quay clip quảng cáo đăng TikTok.

Người bị lập biên bản xử lý là Bùi Văn Hoà (SN 1999, trú tại phường Hương An, TP.Huế).

Bùi Văn Hòa lái xe ô tô kéo theo xe tự chế chở xe máy điện để quay video cip quảng cáo đăng TikTok. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện video clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe ô tô biển số 75A-061.86 kéo theo phía sau một xe tự chế chở xe máy điện trên đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, TP.Huế.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an TP.Huế làm rõ người điều khiển xe ô tô kéo theo xe tự chế chở xe máy điện là Bùi Văn Hoà nên mời đến trụ sở để làm việc.

Làm việc với lực lượng CSGT, Bùi Văn Hòa khai nhận: Vào khoảng 15h ngày 11/8/2025, Hòa được một cửa hàng kinh doanh xe máy nhờ quay video để quảng cáo cho sản phẩm xe máy điện của cửa hàng. Hoà đã điều khiển xe ô tô 75A-061.86 kéo theo xe tự chế chở xe máy điện lưu thông trên đường phố để quay video clip sau đó đăng lên TikTok.

Hiện Phòng CSGT Công an TP.Huế đã lập biên bản đối Bùi Văn Hòa về hành vi điều khiển xe ô tô không thắt dây an toàn và điều khiển xe ô tô kéo theo xe khác.