Công an xử lý cô gái trẻ ở Huế tung hoang tin bị chặn đường cướp giật tài sản

Ngày 20/8, Công an phường Thanh Thủy, TP.Huế cho biết, đơn vị vừa tiến hành lập biên bản xử lý đối với một trường hợp tung tin giả bị cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 8h45 ngày 18/8, Công an phường Thanh Thủy nhận được tin báo của chị Hồ Thị Thu Hương (SN 2004, trú tại 3/123 Phùng Quán, phường Thanh Thủy) về việc chị này bị cướp giật tài sản.

Công an phường Thanh Thủy, TP.Huế lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với chị Hồ Thị Thu Hương về hành vi tung tin giả bản thân bị cướp giật tài sản. Ảnh: C.A.

Theo trình báo của chị Hương, trước đó chị này đã bị hai đối tượng đi xe máy chặn đường, đe doạ và cướp giật 1 túi xách bên trong có 1,8 triệu đồng, 1 điện thoại di động và các giấy tờ tùy thân rồi bỏ trốn.

Qua quá trình điều tra, lấy lời khai, Công an phường Thanh Thủy nhận thấy chị Hương trình bày không logic, không khách quan.



Công an phường đã tiến hành đầu tranh và chị Hương đã khai nhận tự dựng lên vụ việc mình bị cướp giật tài sản.

Theo lời khai của chị Hương, do tham gia mua bán hàng hóa trên Tiktok bị mất tiền nên chị này đã dựng lên chuyện mình bị cướp giật để lấy tài sản bán đi bù vào số tiền đã mất.

Công an phường Thanh Thủy đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với chị Hương theo quy định.