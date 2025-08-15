Số ca mắc bệnh liên cầu lợn ở Huế giảm dần

Ngày 15/8, Sở Y tế TP Huế cho biết, tính từ đầu năm 2025 đến hết ngày 13/8/2025, toàn thành phố ghi nhận 42 ca mắc liên cầu lợn tại 18 xã/phường, trong đó có 4 trường hợp tử vong.

Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 5/2025 có 6 ca mắc liên cầu lợn; tháng 6/2025 có 16 ca, trong đó 1 ca tử vong; tháng 7/2025 có 19 ca, trong đó 3 ca tử vong.

Một bệnh nhân mắc liên cầu lợn từng được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: N.L.

Như vậy, tình hình bệnh liên cầu lợn ở người trên địa bàn TP Huế có sự gia tăng đột biến hơn so với mọi năm (cả năm 2024 chỉ có 3 ca liên cầu lợn và không có ca tử vong), đặc biệt là trong giai đoạn cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2025.

Số ca mắc bệnh giảm dần vào giữa tháng 7/2025 và liên tục trong 18 ngày (từ 24/7 đến 11/8/2025) không ghi nhận ca bệnh, cho đến ngày 12/8/2025 mới xuất hiện trở lại 1 ca mắc bệnh.

Theo Sở Y tế TP Huế, tất cả các ca bệnh mắc liên cầu lợn đều nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó 2 ca phát hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế được chuyển viện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện tại có 13 trường hợp vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Các trường hợp tử vong là do lớn tuổi, mắc bệnh lý nền nặng hoặc đến bệnh viện rất muộn, khi bệnh lý đã quá nặng.

Đề nghị người dân không tẩy chay thịt lợn

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Trung ương Huế để tiến hành giám sát ca bệnh và báo cáo lên hệ thống phần mềm theo quy định. Đến nay 100% ca bệnh đều được tổ chức xác minh, điều tra dịch tễ và xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế TP Huế đề nghị người dân không hoang mang, tẩy chay đối với thịt lợn, vì bệnh liên cầu lợn ở người có thể phòng tránh được. Ảnh: T.H.

Sở Y tế và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã phối hợp giám sát để phát hiện kịp thời bệnh dịch ở đàn lợn và trên người, làm cơ sở cho việc chủ động phòng chống dịch tại địa phương; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát hỗ trợ các trạm y tế trong hoạt động phòng, chống bệnh liên cầu lợn, đặc biệt tại các địa phương đang có ổ dịch hoạt động.

Để phòng, chống dịch bệnh liên cầu lợn, Sở Y tế TP Huế khuyến cáo người dân không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn ốm, chết; tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn chưa nấu kỹ; mua thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch; sử dụng găng tay, kính, ủng khi tiếp xúc hoặc chế biến lợn sống; rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh kỹ dụng cụ nhà bếp, đồ dùng chế biến...

Cơ quan này cũng đề nghị người dân không hoang mang, tẩy chay đối với thịt lợn, vì bệnh liên cầu lợn ở người có thể phòng tránh được nếu ăn chín, uống chín và có các biện pháp bảo hộ khi tiếp xúc với thịt lợn sống...