Nhà nông

Chiều 11/7, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình mới đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Đây là đơn vị được Bộ Công an chọn là đơn vị làm điểm trong toàn quốc.