Lãi suất ngân hàng Bac A Bank cao nhất 6,1%/năm

Theo biểu lãi suất điều chỉnh ngày 24/4, Bac A Bank niêm yết lãi suất cao nhất đến 6,1%/năm tại 3 kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng, tiền gửi có kỳ hạn trên 1 tỷ đồng.

Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng được chi trả 5,8%/năm; 5,9%/năm, kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng.

Đối với các kỳ hạn ngắn, Bac A Bank áp dụng mức 3,9%/năm, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng; 4,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng và lũy kế mỗi bậc 0,1% điểm cho 2 kỳ hạn tiếp theo là 4 tháng và 5 tháng.

Từ 6 tháng đến 8 tháng, nhà băng này chi trả 5,35%/năm. Khi gửi kỳ hạn 9 tháng đến 11 tháng, số tiền gửi trên 1 tỷ đồng, khách hàng được nhận 5,45%/năm.



Trước đó, trong làn sóng hạ lãi suất, nhiều ngân hàng đã "rút" khỏi nhóm có mốc lãi suất từ 6% trở lên. Thị trường do đó không còn nhiều ngân hàng duy trì mức lãi suất này.

HDBank hiện giữ vị trí dẫn đầu với mức lãi suất trực tuyến 6,1%/năm cho kỳ hạn 18 tháng và 6%/năm cho kỳ hạn 15 tháng. Ngoài ra, ngân hàng còn triển khai chương trình lãi suất ưu đãi đặc biệt cho khách hàng gửi tại quầy từ 500 tỷ đồng trở lên, với mức lên đến 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng.

Tại ngân hàng số Vikki Bank, hiện niêm yết mức 6%/năm cho tiền gửi trực tuyến từ kỳ hạn 12 tháng trở lên. Vikki Bank cũng là cái tên có mặt trong nhóm nhà băng có tiêu chí áp dụng lãi suất đặc biệt, lên đến 7,5%/năm đối với khách hàng có tiền gửi tôi·

Nhà băng thứ 3 có mốc lãi suất tiền gửi tiết kiệm online 6,0%/năm là VietABank, tại tiền gửi kỳ hạn 36 tháng.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng BVBank sau nhiều lần điều chỉnh đã xuống mức 5,95%/năm, kỳ hạn 24 tháng, tiền gửi tiết kiệm online lĩnh lãi cuối kỳ. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất áp dụng cho loại hình tiền gửi này.

Dù vậy, đối với tiền gửi, tiết kiệm thông thường, BVBank vẫn còn mức 6,0%/năm tại kỳ hạn 48 tháng; và 6,1%/năm, kỳ hạn 60 tháng.

Ngân hàng SCB có chính sách chi trả lãi suất tiền gửi khá đặc biệt. Theo đó, tiền gửi thông thường tại kỳ hạn 13 tháng được niêm yết bảng riêng, với mức lãi suất lên tới 6,8%/năm chỉ yêu cầu là tài khoản mở mới, không đi kèm điều kiện số tiền gửi.

Như vậy, kể từ sau ngày 25/2, đã có 28 ngân hàng thương mại trong nước giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,1 - 1,05%/năm. Riêng trong tháng 4, có thêm một số ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm VPBank, MB, Eximbank, Nam A Bank, OCB và GPBank.

Ngược lại, bên cạnh việc giảm lãi suất huy động, GPBank và Eximbank cũng tăng ở một số kỳ hạn.

Riêng OCB đã tăng lãi suất huy động trực tuyến tại tất cả kỳ hạn, ngoại trừ kỳ hạn 4 tháng. Agribank tăng lãi suất các kỳ hạn từ 12-24 tháng. Bac A Bank tăng lãi suất các kỳ hạn từ 1 - 36 tháng.

Lãi suất huy động trung bình cao nhất 6,9 - 7,1% trong tháng 3

Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy trong tháng 1/2025, tổng huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế của toàn hệ thống ngân hàng đạt 14,62 triệu tỷ đồng, giảm 0,75% so với cuối năm 2024.

Tiền gửi tổ chức giảm mạnh đã khiến tổng huy động vốn của ngân hàng sụt giảm, trong khi tiền gửi dân cư vẫn duy trì đà tăng.

Cụ thể, trong tháng 1, tiền gửi từ các tổ chức kinh tế giảm tới 233.000 tỷ đồng so với tháng trước (giảm 3,04% so với cuối năm 2024). Tiền gửi dân cư tăng 1,74% so với cuối năm 2024, tương ứng mức tăng thêm là 123.000 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 12/2024, tiền gửi của dân cư chỉ tăng 65.000 tỷ đồng nhưng tiền gửi tổ chức tăng gần 400.000 tỷ đồng so với tháng liền kề.

Như vậy, sau 5 tháng tăng liên tiếp, huy động vốn từ tổ chức kinh tế ghi nhận sụt giảm khá mạnh ngay từ đầu năm, dù các ngân hàng đang nỗ lực huy động vốn để chuẩn bị nguồn cho tăng trưởng tín dụng cao năm 2025.

Tại báo cáo diễn biến lãi suất của tổ chức tín dụng đối với khách hàng tháng 3/2025 của Ngân hàng nhà nước, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1 - 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng;

3,1 - 4,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,5 - 5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng;

4,8 - 6,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,9 - 7,1%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Biểu lãi suất online các ngân hàng tham khảo: