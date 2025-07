Làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên mới sau sáp nhập với Bắc Kạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu những gì?

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 344/TB-VPCP ngày 3/7/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên (mới).

Thông báo nêu: Trước khi sáp nhập, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn đều có những bước phát triển tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng khá, thu ngân sách nhà nước tăng cao so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng. Lĩnh vực nông nghiệp, du lịch được chú trọng phát triển. Các dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai quyết liệt. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng. Các chính sách văn hóa xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi, ổn định đời sống người dân.

Tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được tiến hành khẩn trương, đảm bảo khoa học, thận trọng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Đánh giá cao công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn hai tỉnh trước khi sáp nhập; trong đó, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành 100% và trước 8 tháng so với kế hoạch; tỉnh Bắc Kạn tuy khó khăn hơn, nhưng đã vươn lên và đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó đã khởi công xây dựng 3.796/4.716 hộ, đạt 80,5%; trên cơ sở đó, đề nghị tỉnh Thái Nguyên (mới) cần tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ, hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Việc sáp nhập tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn thành tỉnh Thái Nguyên (mới) sẽ mở ra không gian phát triển mới; trong đó, sự kết hợp giữa nền tảng công nghiệp vững chắc của Thái Nguyên và tiềm năng nông nghiệp, tài nguyên, du lịch của Bắc Kạn sẽ mở ra cơ hội đa dạng hóa cơ cấu kinh tế.

Tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Ảnh: Lăng Khoa/baothainguyen.vn

Tỉnh Thái Nguyên (mới) có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng, đặc biệt trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quân sự, thế trận an ninh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội phát triển mới, tỉnh Thái Nguyên (mới) sau sáp nhập cần chú trọng tập trung giải quyết hiệu quả những khó khăn, thách thức, nhất là về: hạ tầng kết nối, hạ tầng số, các vấn đề về văn hóa, di sản, phát triển kinh tế không đồng đều, khoảng cách phát triển của các xã trên địa bàn,…

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên (mới) tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, vì lợi ích chung, công tâm, có tầm nhìn chiến lược, cân đối nguồn lực, hài hòa lợi ích phát triển giữa các vùng, khu vực trong tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm. Tiếp tục hoàn thiện xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các lĩnh vực.

Trong đó, tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy sau sáp nhập, đảm bảo nguồn lực cần thiết tổ chức vận hành thông suốt hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp xã; tạo môi trường hành chính thân thiện, hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tất cả các công việc theo thẩm quyền 2 cấp (tỉnh, xã) phải được thực hiện thông suốt, không để chậm trễ, không để sai sót công việc. Tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp phải tốt hơn, giữ gìn hình ảnh, tác phong của cán bộ chuyển từ "phục vụ hành chính sang phục vụ nhân dân".

Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giải quyết kịp thời đầy đủ chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động theo hướng dẫn của Trung ương. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân quy định mới, địa điểm, cách thức làm việc mới; củng cố, duy trì sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với việc triển khai đơn vị hành chính 2 cấp.

Điều chỉnh quy hoạch nhằm mở ra không gian, động lực phát triển mới cho tỉnh Thái Nguyên

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái Nguyên thực hiện ngay việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng ngành, lĩnh vực, địa phương của tỉnh Thái Nguyên (mới); mở ra không gian, động lực phát triển mới.

Phó Thủ tướng lưu ý trong quá trình rà soát Quy hoạch cần kết hợp giữa nền tảng công nghiệp vững chắc của Thái Nguyên và tiềm năng nông nghiệp, tài nguyên, du lịch của Bắc Kạn để mở ra cơ hội đa dạng hóa cơ cấu kinh tế. Tỉnh Thái Nguyên có thế mạnh về công nghiệp với ngành luyện kim, cơ khí, khi kết hợp với khoáng sản ở Bắc Kạn sẽ tạo chuỗi sản xuất liên hoàn.

Tỉnh Bắc Kạn có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất trong toàn quốc với diện tích rừng lớn, khi sắp xếp, nhập có thể nghiên cứu kết hợp với công nghiệp chế biến gỗ và nông sản ở Thái Nguyên. Thái Nguyên có các điểm du lịch: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, hồ Núi Cốc, không gian văn hóa trà Tân Cương, đền Đuổm, an toàn khu Định Hóa... có thể kết hợp với các điểm du lịch của Bắc Kạn: hồ Ba Bể, động Nàng Tiên, khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ... tạo thành tuyến du lịch sinh thái - lịch sử hấp dẫn.

Đồng thời, khai thác hiệu quả vị trí chiến lược quan trọng thuộc vùng Thủ đô, gắn với tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông, nhất các hạ tầng giao thông kết nối huyết mạch khi triển khai các dự án giao thông như Hà Nội - Thái Nguyên; Thái Nguyên - Lạng Sơn; Bắc Kạn - Cao Bằng,...

Cùng với đó, tỉnh tập trung các trụ cột, trọng tâm phát triển, động lực cho tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, chú trọng công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, du lịch xanh và kinh tế số, phát triển kinh tế tư nhân, thu hút FDI; trong đó cần xây dựng ngay Kế hoạch thực hiện Kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2025.

Chủ động đề xuất và thực hiện thí điểm các cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp công nghệ cao; thúc đẩy phát triển các mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng, sản xuất tuần hoàn, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Hình thành các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI, trong đó doanh nghiệp lớn đóng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn lực, công nghệ, tiêu chuẩn và năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chính sách cho người có công, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đa dạng các dân tộc, biến văn hóa thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế; chú trọng quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, nhất là trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp. Chú trọng đào tạo, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực và điều kiện thực tiễn từng địa bàn, đặc biệt là ở cấp cơ sở.