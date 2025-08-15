Lần đầu tiên Công an tỉnh Lâm Đồng gặp mặt, kết nối KOL để nói về an ninh mạng

Chiều 15/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra mắt mô hình “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh”. Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Hội nghị Gặp mặt, tuyên truyền, kết nối KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trên không gian mạng.

Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức sự kiện quy mô lớn dành riêng cho các cá nhân đang có vai trò lan tỏa, dẫn dắt thông tin trên nền tảng số – bao gồm các KOL, quản trị viên các hội nhóm cộng đồng, fanpage Facebook, TikTok, YouTube… đang hoạt động tích cực tại địa phương.

Đại diện các trang, hội nhóm trên không gian mạng tham gia hội nghị.

Theo đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, không gian mạng đã và đang trở thành một phần không thể tách rời đối với đời sống người dân hiện nay. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng, không gian mạng cũng đang là môi trường thường xuyên bị các loại tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hoạt động đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân …

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm phát biểu tại hội nghị.

Trong khi đó, KOL và quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm đang là một trong những nhân tố đóng vai trò rất lớn, có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh trên không gian mạng tại địa phương. Khi KOL, quản trị viên là những người đang trực tiếp xây dựng, thiết lập, quản lý, điều hành các trang, kênh, hội nhóm có số lượng người theo dõi rất lớn, là những người sáng tạo nội dung, phát động trào lưu mới, định hướng dư luận.

Quang cảnh hội nghị.

Chính vì vậy, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị để tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh mạng cũng như quản lý thông tin trên không gian mạng. Từ đó, có thể tự trang bị các kiến thức pháp luật cần thiết phục vụ cho hoạt động trên không gian mạng, cũng như định hướng trong việc xây dựng nội dung, quản lý các trang, kênh, hội nhóm tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã thông qua Quy chế hoạt động của mô hình “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh”, gồm 5 Chương, 16 Điều. Quy chế quy định nội dung, nguyên tắc tổ chức và phương thức hoạt động của mô hình; trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên tham gia mô hình; quy chế được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức tham gia mô hình “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.