Lần đầu tiên học sinh thắng lớn tại cuộc thi Toán học Châu Á: "Em xúc động nghe 2 tiếng Việt Nam vang lên"

Học sinh Việt Nam thắng lớn tại cuộc thi Toán học Châu Á 2025

Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học Châu Á – Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) 2025 vừa diễn ra từ ngày 3-5/8 tại Nhật Bản với hơn 3.500 thí sinh đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn học sinh Việt Nam gồm 22 thí sinh đã tham gia tranh tài và đã xuất sắc giành 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Đây là thành tích cao nhất trong các năm Việt Nam góp mặt tại đấu trường học thuật uy tín này, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ Toán học quốc tế.

Giải Vô địch (Champion) AIMO năm 2025 thuộc về em Phan Thành Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam.

Nam sinh Việt vô địch AIMO 2025. Ảnh: TP

Xúc động trong ngày trở về và tham dự buổi giao lưu chúc mừng chiều 6/8, Phan Thành Huy cho biết, em bước vào kỳ thi AIMO 2025 với tâm thế khá thoải mái bởi đã từng tham gia nhiều sân chơi Toán học trước đó. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất lần này là việc đại diện cho học sinh Việt Nam, khiến bản thân em cảm thấy trách nhiệm và áp lực hơn nhiều.

“Em nghĩ rằng, chỉ cần nỗ lực, thể hiện 100% khả năng thì kết quả nào cũng có thể chấp nhận được. Việc giành giải Vô địch là một điều bất ngờ và là niềm hạnh phúc lớn lao. Em rất tự hào khi được đứng trên bục nhận giải và càng xúc động hơn khi nghe hai tiếng Việt Nam vang lên giữa bạn bè quốc tế”, Huy xúc động nói.

Phan Thành Huy được biết đến là gương mặt nổi bật của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam với bảng thành tích dày đặc huy chương và giải thưởng Toán học trong nước và quốc tế. Ngoài Toán, em còn yêu thích chơi cờ vua – môn thể thao giúp rèn luyện tư duy chiến lược và sự kiên nhẫn.



Khi được hỏi về bí quyết để học giỏi Toán hay chơi cờ vua tốt, Huy nói: “Em cho rằng, chỉ cần dành đủ thời gian và công sức, ai cũng có thể làm tốt. Phương châm đơn giản mà em luôn tin tưởng là: Nỗ lực không bao giờ phản bội".

Thành Huy là học sinh có bảng thành tích nổi trội với loạt huy chương, giải thưởng như: HCV Kỳ thi toán AMC Úc (2023); Á khoa chuyên toán Kỳ thi tuyển sinh vào 10 Sở GD&ĐT Hà Nội (2023-2024); Giải nhất Kỳ thi Olympic Toán Học sinh - Sinh viên lần thứ 30 (2024); HCV (top 1) kì thi toán SASMO (2024); HCB kì thi toán AMC Mỹ (2024); Giải nhất kì thi Toán Olympic bậc THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội; Giải ba kì thi Toán AMC Mỹ 2025; Huy chương vàng Wico 2025…

Nam sinh trường Chuyên Hà Nội Amsterdam cũng là thí sinh có điểm IELTS 8.0 và điểm SAT 1.540.

Thầy giáo luôn dặn học sinh: "Chúng ta đều có một tài sản giống nhau là có 24 giờ"

Thầy giáo Đặng Minh Tuấn, Giảng viên Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), Phó Trưởng Ban Tổ chức Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO tại Việt Nam, Huấn luyện viên của đội tuyển AIMO Việt Nam, chia sẻ: “Tôi làm việc với tâm huyết của mình, luôn cố gắng dành tất cả những giây phút có thể cho học trò của mình. Vì tôi biết rằng, chúng ta dù giàu hay nghèo, dù sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế hay không nhưng tất cả chúng ta đều có một tài sản giống nhau là có 24 giờ.

Dù còn một phút, các em cũng tận dụng tối đa, tập trung để nâng cao năng lực bản thân. Chúng ta nỗ lực hết sức mình, tập trung vào việc của mình thì kết quả chúng ta sẽ là tốt. Các em học sinh đang ngồi tham dự chương trình ở đây là minh chứng rất tuyệt vời cho điều đó".



Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Tài năng Trẻ Việt Nam chia sẻ: “Những thành tích các em đạt được không chỉ là những danh hiệu trên bảng thành tích. Đó là cả một hành trình dài đầy cố gắng, là mồ hôi, công sức và những khoảnh khắc các em dám thử thách chính mình để mang về niềm tự hào cho gia đình, nhà trường và cho cả đất nước”.





